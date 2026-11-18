Der Aufsichtsrat des städtischen Versorgers Rhein-Energie hat am Mittwoch den Vorstandsvorsitzenden Andreas Feicht im Amt bestätigt und seinen Vertrag vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert. Der jetzige Vertrag wäre zum 31. Juli 2027 ausgelaufen. Andreas Feicht gehört dem Vorstand der Rhein-Energie seit vier Jahren an und trat die Nachfolge von Dieter Steinkamp an.

Andreas Feicht, 1971 in Bogen/Bayern geboren, absolvierte nach der Schule zunächst ein Studium der Wirtschaftswissenschaften und begann seine Laufbahn bei den Dresdner Verkehrsbetrieben und den Technischen Werken Dresden. Später arbeitete er in leitender Position bei einem Beratungsunternehmen, 2007 wurde er Vorsitzender der WSW Energie & Wasser AG sowie Vorsitzender der Geschäftsführung der WSW Wuppertaler Stadtwerke und WSW mobil GmbH.

Staatssekretär unter Peter Altmaier

In dieser Zeit engagierte er sich auch als Vizepräsident Energie beim Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) in Berlin. Von 2019 bis 2022 war er Staatssekretär für Energiepolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin. Zu dieser Zeit war Peter Altmaier Minister (CDU). Andreas Feicht ist ebenfalls Mitglied der CDU. Seit August 2022 ist er Vorstandsvorsitzender der Rhein-Energie und in Personalunion Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Köln.

In seine erste Amtszeit bei der Rhein-Energie fallen strategische Entscheidungen, darunter der Baubeschluss für eine der größten Flusswasser-Wärmepumpen weltweit am Standort im Stadtteil Köln-Niehl als Quelle kohlefreier Wärme für die Kölner Innenstadt und die Beteiligung am Start-up „The Mobility House“, einem Unternehmen, das eine Plattform für die Vernetzung zwischen Elektromobilität und Energieversorgung entwickelt hat.

Engagement bei „Exzellent Köln“

Ebenso erfolgte die Übernahme der Contracting-Sparte der EnBW ins Portfolio der Rhein-Energie und die Ausgründung einer Verteilnetzbetreiber-Gesellschaft für die rheinische Region. Außerdem engagiert sich Andreas Feicht bei der Initiative „Exzellent Köln“, die das Ziel verfolgt, die Stärken Kölns als Wirtschaftsstandort und Lebensraum sichtbar zu machen.

„Ich freue mich, dass wir an der Spitze der Unternehmensleitung Kontinuität wahren und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Andreas Feicht fortsetzen können“, sagt Bernd Petelkau (CDU), Vorsitzender des Aufsichtsrats.