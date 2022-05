Teespezialisten in Köln-Braunsfeld: Das Café Bahar bietet 160 Sorten

Köln-Braunsfeld -

Bahar bezeichnet im persischen Sprachraum den Frühling. Bahareh und Ramin Hatefi wünschen sich jene Zeitspanne für ihr gleichnamiges Café an 365 Tagen im Jahr und beschlossen daher unabhängig von der Saison ein stetes Blühen, Farbenpracht sowie Unbeschwertheit für ihr Lokal an der Aachener Straße in Braunsfeld. Für die entsprechende Atmosphäre sorgen nicht zuletzt stets frische Blumen oder florale Muster an den Wänden sowie auf den zahlreichen Kissen.