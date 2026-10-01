Gegen Ende der Woche wird es wieder herbstlicher in Köln, doch der Strom an Veranstaltungen reißt nicht ab. Egal ob sportlich selbst aktiv werden oder anfeuern beim Marathon, ob Kölner Haie oder Tag der offenen Philharmonie – das Wochenende hat eine Bandbreite an Veranstaltungen für alle Sport- und Kulturfans, für alle gemütlichen und aktiven Menschen zu bieten.

Tipps für das Wochenende in Köln

Wir haben einige Tipps für das Wochenende zusammengestellt – vom kulturellen Highlight bis hin zu gemütlichen Märkten.

1. Generali Köln Marathon

Sonntag, 4. Oktober 2026

Beim Köln Marathon gehen über 40.000 Läufer an den Start – unterstützt von tausenden Zuschauern am Streckenrand. (Archivbild) Copyright: picture-alliance/ dpa

Der Generali Köln Marathon findet dieses Jahr schon zum 28. Mal statt. Durch die Kölner Veedel und vorbei an den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt ist der Marathon nicht nur für die Läufer ein besonderer Tag. Die ganze Stadt kommt an der Strecke zusammen, um die Sportler anzufeuern und die ausgelassene Stimmung zu genießen. Neben dem Marathon findet auch ein Halbmarathon, ein Staffelmarathon und ein Schulmarathon statt. Die Strecke verläuft von Deutz in großen Schleifen nach Rodenkirchen, Lindenthal, Ehrenfeld und bis nach Nippes, an der Flora, vorbei und zurück zum Zieleinlauf am Dom.

Wann: Halbmarathon ab 8.30 Uhr, Marathon ab 10.30 Uhr | Wo: Kölner Innenstadt | Eintritt: frei | Homepage

2. Gratis in den Dom am Tag der Deutschen Einheit

Samstag, 3. Oktober 2026

Seit Juli 2026 kostet der Eintritt in den Kölner Dom 12 Euro, doch an einigen geistlichen und weltlichen Feiertagen soll er weiter gratis sein. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Dieses Jahr fällt der Tag der Deutschen Einheit auf einen Samstag. Wer sich an diesem Tag fragt, wohin mit sich, kann dem Kölner Dom einen kostenlosen Besuch abstatten. Am 1. Juli 2026 wurden die Eintrittspreise für den Dom erstmals eingeführt, aber an einigen Tagen im Jahr, wie zum Beispiel dem Tag der Deutschen Einheit und dem Tag der Arbeit, soll der Eintritt frei bleiben. Wer am Samstag also noch keine Pläne hat, kann an diesem Tag das größte Wahrzeichen Kölns besuchen.

Wann: 10–17.45 Uhr | Wo: Kölner Dom, Domkloster 4, 50667 Köln | Eintritt: frei | Homepage

3. Tag der offenen Moschee

Samstag, 3. Oktober 2026

Am Tag der offenen Moschee dürfen alle Menschen einen Blick in die Zentralmoschee in Ehrenfeld werfen und haben die Gelegenheit, mehr über den muslimischen Glauben und Alltag zu erfahren. (Archivbild) Copyright: Herbert Bucco

Wer nach dem Besuch im Dom dann noch nicht genug hat, kann gleich im Anschluss die Zentralmoschee in Ehrenfeld besuchen. Diese öffnet zum bundesweiten Tag der offenen Moschee ihre Türen für die Öffentlichkeit. Unter dem Motto „Moscheen als Träger der gesellschaftlichen Verfasstheit“ können Interessierte von 9 bis 18 Uhr Einblicke in den islamischen Glauben erhalten und mit Musliminnen und Muslimen ins Gespräch kommen. Auf dem Programm stehen Führungen zur Architektur und Symbolik der Zentralmoschee, sowie eine Ausstellung mit dem Titel „Moscheen tragen Gesellschaften“ und verschiedene Gesprächsangebote zum muslimischen Alltag.

Wann: Sa 9–18 Uhr | Wo: Zentralmoschee, Venloer Straße 160, 50823 Ehrenfeld | Eintritt: frei | Mehr Infos hier

4. Bryan Adams in der Lanxess-Arena

Samstag, 3. Oktober 2026

Die Lanxess-Arena verspricht als größte Konzert-Location Kölns immer eine gute Show. (Archivbild) Copyright: Michael Kremer / SnapArt

Bryan Adams kommt mit seiner „Roll With The Punches“–Tour nach Köln. Am Samstagabend bringt der Kanadier für zwei Stunden seine bekanntesten Hits auf die Bühne der Lanxess-Arena.

Wann: Sa ab 20 Uhr | Wo: Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz, 50679 Köln | Eintritt: 66.25 Euro | Homepage

5. Matthias Reim in der Lanxess-Arena

Sonntag, 4. Oktober 2026

Matthias Reim ist eine feste Größe der deutschen Schlagermusik und kommt am Wochenende nach Köln. (Archivbild) Copyright: Malte Krudewig/dpa

Die Lanxess-Arena serviert dieses Wochenende einen Knüller nach dem anderen. Am Sonntag bringt Schlagerikone Matthias Reim seine Jubiläumstournee „35 Jahre ‚Verdammt, ich lieb' dich‘“ nach Köln. Bei dem Konzert spielt er seine größten Hits. Reim verspricht einen Abend voller Nostalgie und Energie – darunter alle 10 Titel seines Erfolgsalbums „REIM“, in originaler Reihenfolge.

Wann: So ab 17.30 Uhr | Wo: Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz, 50679 Köln | Eintritt: ab 49,90 Euro | Homepage

6. Lit.cologne Spezial

Ab Samstag, 3. Oktober 2026

Bei der Lit.cologne dreht sich alles um Literatur, Gesellschaft und Politik – auch Altkanzlerin Angela Merkel war schon zu Gast. (Archivbild) Copyright: Hieronymus Rönneper

Die kleine Schwester der frühjährlichen Lit.cologne bringt in der kommenden Woche eine Vielzahl bekannter Autorinnen und Autoren auf die Bühne. Neben klassischen Lesungen gibt es Gespräche, Debatten und Interviews zu aktuellen Themen aus Literatur, Gesellschaft und Politik. Die Veranstaltungen sind in der Stadt verteilt, einige finden im WDR-Funkhaus, dem Theater am Tanzbrunnen oder der Flora statt. Etliche Veranstaltungen sind schon ausverkauft, doch für ein paar gibt es noch letzte Tickets.

Programm und Informationen zu Preisen auf der Homepage

7. Kölner Haie spielen gegen EHC Red Bull München

Freitag, 2. Oktober 2026

Die Kölner Haie versprechen einen aufgeladenen und spannenden Abend auf dem Eis der Lanxess-Arena. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Beautiful Sports

Für Sportbegeisterte hat das Wochenende einiges zu bieten. Wer nicht selbst aktiv werden will, sondern echte Profis am Werk sehen möchte, ist beim Heimspiel der Kölner Haie gegen die Münchner EHC Red Bulls in der Lanxess-Arena perfekt aufgehoben.

Wann: Fr ab 18 Uhr | Wo: Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz, 50679 Köln | Eintritt: ab 18 Euro | Homepage

8. Rigoletto in der Oper Köln

Samstag, 3. Oktober 2026

Die Oper hat wiedereröffnet, und wer schnell ist, kann noch ein letztes Ticket für die Vorführung am Wochenende ergattern. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Diejenigen, denen das sportliche Programm dieses Wochenende etwas zu viel wird, finden vielleicht in der neuen Oper eine Zuflucht. Am Samstag spielt dort eine Wiederaufnahme des Klassikers „Rigoletto“ – eine italienische Oper in drei Akten in der Inszenierung von Katharina Thalbach. Die Oper dreht sich um die zynischen Intrigen des italienischen Adels und das persönliche Unglück des Hofnarren Rigoletto und seiner idealistischen Tochter Gilda. Es sind noch ein paar letzte Tickets für die Vorführung zu haben, die auch noch an einigen weiteren Terminen stattfinden wird.

Wann: Sa 18–21 Uhr | Wo: Oper Köln, Offenbachplatz, 50677 Köln | Eintritt: ab 19 Euro | Homepage

9. Tag der Offenen Philharmonie

Samstag, 3. Oktober 2026

Am Samstag öffnet die Kölner Philharmonie ihre Tore für die Öffentlichkeit und ermöglicht musikalische Begegnungen. (Archivbild) Copyright: Arton Krasniqi

Am Tag der Offenen Philharmonie erwacht Kölns musikalisches Herz zum Leben. Mit Konzerten, Workshops und Mitmach-Aktionen lädt das Programm ein, Musik in ihrer ganzen Vielfalt zu erleben. Unter dem Motto „Flow“ rückt dabei auch das gemeinsame Erleben in den Mittelpunkt. Dabei werden Nachwuchsmusiker zusammen mit den Profis musizieren und Konzertmomente während des ganzen Tages gestalten. Das genaue Programm ist auf der Homepage der Philharmonie zu finden.

Wann: ab 10.30 Uhr | Wo: Philharmonie Köln, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln | Eintritt: frei | Homepage

10. Kölsch Milljö – die Herbststaffel

Samstag, 3. Oktober 2026

Mikrofon auf der Bühne. (Symbolbild) Copyright: Britta Pedersen/dpa

Beim „Kölsch Milljö“ dreht sich alles um Kölsche Kultur und Tradition: die Mundart, den Humor und natürlich die Musik. Es werden fast vergessene Redensarten, Geschichten aus der Rheinstadt und natürlich die kölsche Musik, ganz abseits vom Karneval, auf die Bühne gebracht.

Wann: Sa ab 14 Uhr | Wo: Eltzhof, St. Sebastianusstraße 10, 51147 Köln | Eintritt: 38,90 Euro | eltzhof-kulturgut.de/kultur-theater

11. „Gstaad Festival Orchestra“ zu Besuch in der Kölner Philharmonie

Freitag, 2. Oktober 2026

Am Freitag findet in der Philharmonie ein Konzert besonderer Art statt – mit Solo-Geiger und renommiertem Orchester erwacht Beethovens Fünfte zum Leben. (Archivbild) Copyright: Carsten Koall/dpa

Am Freitag findet in der Kölner Philharmonie ein Konzert besonderer Art statt: Der herausragende Solo-Geiger Daniel Hope tut sich für einen Abend mit dem renommierten „Gstaad Festival Orchestra“ zusammen, das auf seiner Tournee mit Beethovens imposanter Fünfter Halt in Köln macht.

Wann: Fr ab 20 Uhr | Wo: Philharmonie Köln, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln | Eintritt: ab 32 Euro | Homepage

12. Junkersdorfer Kirmes

Ab Freitag, 2. Oktober 2026

Die Junkersdorfer Kirmes lässt das Veedel erstrahlen. Neben den Büdchen gibt es ein Programm mit Live-Musik und Aufführungen. (Archivbild) Copyright: Bettina Apel

Ab Freitag rummelt es in Junkersdorf. Zusätzlich zu dem bunten Kirmesplatz findet ein Programm für Groß und Klein mit DJs, Gottesdiensten, Auftritten der Karnevalisten und Tanzgruppen und einem abschließenden Feuerwerk statt. So wird jeden Tag etwas für die ganze Familie geboten.

Wann: Fr 12–22 Uhr, Sa&So 11–22 Uhr | Wo: Stadionparkplatz 6, Wiener Weg/ Salzburger Weg, 50858 Köln | Eintritt: frei

13. Feierabendmarkt auf dem Hermeskeiler Platz

Freitag, 2. Oktober 2026

Hier wird getanzt: In den letzten Sonnenstrahlen des Spätsommers können Besucher des Hermeskeiler Feierabendmarktes ihre Woche entspannt ausklingen lassen. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Die letzten Feierabendmärkte, bevor es zu kalt wird, locken noch ein letztes Mal mit Kölsch, Aperol und Streetfood. Hier trifft sich die Nachbarschaft in frühherbstlicher Atmosphäre und kann die letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres bei entspanntem Ambiente genießen.

Wann: 16–22 Uhr | Wo: Hermeskeiler Platz, 50935 Köln | Eintritt: frei

14. Japan-Markt

Sonntag, 4. Oktober

Beim 5. Japanmarkt Köln dreht sich alles um japanische Kunst, Kultur und Lebensart. Besucherinnen und Besucher erwarten Design und Handwerk, Kreativ-Workshops, Live-Musik, traditionelle Vorführungen sowie japanisches Streetfood und Patisserie. Es gibt keine Tageskasse.

Wann: 12 bis 19 Uhr | Wo: Stadthalle Köln, Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Mülheim | Eintritt: Erwachsene ab 16,40 inkl. Gebühren, Kinder 10-15 Jahre 8,20 inkl. Gebühren, Kinder unter 10 Jahre frei | /stadthalle.koeln

15. Märkte/Flohmärkte in Köln

Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende

Flohmärkte am Freitag, 2. Oktober 2026

Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8 bis 14 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Quick&Dirty Urban Art Gruppenausstellung | ab 18 Uhr | Aachener Straße 48, 50674 Köln

Flohmärkte am Samstag, 3. Oktober 2026

Quick&Dirty Urban Art Gruppenausstellung | 12–20 Uhr | Aachener Straße 48, 50674 Köln

Flohmarkt an der Südbrücke | ab 11 Uhr | Rheinufer unter der Südbrücke, 51105 Köln

Flohmarkt an der Metro in Godorf | ab 11 Uhr | Otto-Hahn-Straße 15, 50997 Köln

Flohmarkt bei Roller in Marsdorf | ab 11 Uhr | Max-Planck-Straße 5, 50858 Köln

Kinder- und Familien-Flohmarkt in Ehrenfeld | ab 14 Uhr | Ernst-Flatow-Haus, Vogelsanger Straße 153, 50823 Köln

Flohmärkte am Sonntag, 4. Oktober 2026

Quick&Dirty Urban Art Gruppenausstellung | 12–18 Uhr | Aachener Straße 48, 50674 Köln

Handwerksmarkt & Flohmarkt in Ehrenfeld | ab 10 Uhr | Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Straße 429, 50825 Köln

Strandschätze Flohmarkt | ab 11–17 Uhr | Blackfoot Beach, Stallagsbergweg 1, 50769 Köln

Kinderflohmarkt in Lindenthal | 11-14 Uhr | Suitbert-Heimbach-Platz 5b | 50935 Köln

Trödelmarkt Bergisch Gladbach-Refrath | ab 11 Uhr | Marktplatz Refrath, Steinbreche 3, 51427 Bergisch Gladbach