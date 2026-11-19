Das erste Adventswochenende rückt näher, in Köln ist die Weihnachtsstimmung längst angekommen: Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet, die Stadt leuchtet und auch andernorts wird es winterlich. Wer am Wochenende lieber etwas anderes unternehmen möchte, hat ebenfalls die Wahl: von Mitsingkonzerten und Punkmusik über Karnevalsveranstaltungen bis hin zu winterlichen Ausflugszielen.

Tipps für das Wochenende in Köln

Hier kommen unsere Tipps für ein abwechslungsreiches Wochenende.

1. Diverse Weihnachtsmärkte

Täglich, Totensonntag haben manche Märkte geschlossen

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom auf dem Roncalliplatz. Copyright: Thomas Banneyer

Fast alle großen Weihnachtsmärkte in Köln haben inzwischen geöffnet. Eine Ausnahme ist Heinzels Wintermärchen auf dem Heumarkt, das erst am Montag, 23. November, startet. Die Auswahl ist also schon jetzt groß: Im Stadtgarten locken Kunsthandwerk, Design und winterliche Leckereien unter alten Bäumen und Lichterketten. Am Rhein bietet die Hafenweihnacht am Schokoladenmuseum mit maritimer Atmosphäre, rund 70 Ständen und einem großen Riesenrad ein besonderes Ambiente. Und am Dom sind neben den liebevoll gestalteten Buden vor allem der große Weihnachtsbaum und die beeindruckende Kulisse des Doms Hingucker.

Viele große Märkte haben an Totensonntag Ruhetag, während einige Standorte ab 18 Uhr öffnen – gemäß den Vorgaben für stille Feiertage in NRW.

Wann: Stadtgarten Freitag 16 bis 21.30 Uhr, Samstag und Sonntag ab 18 Uhr; Hafenweihnacht Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, diesen Sonntag ab 18 Uhr, Dom Freitag 11 bis 22 Uhr, Samstag 10 bis 22 Uhr, Sonntag zu | Wo: Stadtgarten, Venloer Straße 40; Schokoladenmuseum, Im Zollhafen 1; Dom, Roncalliplatz, 50667 Köln | Eintritt: frei| Mehr auf den jeweiligen Veranstalterseiten: Stadtgarten, Hafenweihnacht, Dom

2. Winterpark auf dem Gertrudenhof

Ab Donnerstag, 19. November 2026

Der Gertrudenhof bietet saisonbedingte Veranstaltungen. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Auf dem Gertrudenhof in Hürth beginnt die Wintersaison. Der Familien-Weihnachtspark verwandelt das Erlebnisgelände in eine leuchtende Winterwelt. Neben einer großen Weihnachtsausstellung und einer Weihnachtspyramide gibt es Spiel- und Tobebereiche sowie winterliche Leckereien. Ein besonderes Programm steht am Samstagabend an: Beim Weihnachtsparkfest mit Mickey und Minnie und Adventsshopping sorgen Lichterglanz und Livemusik für Stimmung.

Wann: Weihnachtspark vom 19. November bis 3. Januar; Weihnachtszauber am Samstag, 18 bis 21 Uhr | Wo: Erlebnisbauernhof Gertrudenhof, Lortzingstraße 160, 50354 Hürth | Eintritt: 9,90 Euro, für das Fest 12,90, weitere verschiedene Preise, Tickets für den Weihnachtspark erforderlich | erlebnisbauernhof-gertrudenhof.de

3. Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt bei den Alexianern in Porz

Freitag und Samstag, 20. und 21. November 2026

Das Kloster der Alexianer in Köln. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Handwerk, Leckereien und Mitmachangebote für Kinder gibt es beim mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Alexianer in Köln-Porz. An den Ständen werden unter anderem Töpferwaren, handgefertigter Schmuck, Dekorationen und kunstvoll Gefilztes angeboten. Auch eine Kerzenwerkstatt, eine Fruchtweinmanufaktur sowie Bürsten- und Korbmacher sind dabei. Kinder können selbst Kerzen aus Bienenwachs ziehen. Am Samstag schaut außerdem der Nikolaus vorbei und hat kleine Geschenke dabei.

Wann? Freitag, 17 bis 20 Uhr, Samstag, 10 bis 19 Uhr | Wo? Gelände der Alexianer, Kölner Straße 64, 51149 Köln-Porz | Eintritt: frei | www.alexianer.de

4. Genusszauber in Sülz

Freitag, 20. November 2026

Ein Markt auf dem Auerbachplatz in Sülz. (Symbolbild) Copyright: Arton Krasniqi

Der Schlemmer- und Abendmarkt auf dem Auerbachplatz bekommt eine winterliche Verlängerung. Beim Genusszauber können Besucherinnen und Besucher den Feierabend bei Glühwein und winterlichen Speisen ausklingen lassen. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem Grünkohl mit Mettwurst, heiße Maronen und winterliche Eintöpfe. Dazu gibt es Foodtrucks mit Spezialitäten aus den Philippinen und Sri Lanka.

Wann: Freitag, 16 bis 22 Uhr | Wo: Auerbachplatz, 50937 Köln | Eintritt: frei | www.a-v-a.net

5. Musical „Das Phantom der Oper“

Freitag, 20 bis Sonntag, 22. November 2026

Der Komponist Andrew Lloyd Webber bedankt sich vor dem Hauptdarsteller bei der Premiere des Musicals „Das Phantom der Oper“ beim Publikum. (Symbolbild) Copyright: dpa

Das Musical „Das Phantom der Oper“ ist mit einer Neuproduktion nach Köln zurückgekehrt. Die Premiere fand am Sonntag, 15. November, statt, seitdem wird das Stück im Musical Dome aufgeführt. Im Mittelpunkt steht die Geschichte des geheimnisvollen Bewohners der Pariser Oper, der jungen Sängerin Christine und einer Liebe, die von Besessenheit und Eifersucht geprägt ist. Vorstellungen gibt es nahezu täglich, die Ticketpreise variieren je nach Termin und Platzkategorie.

Wann: Freitag, Samstag und Sonntag, 19.30 Uhr, Samstag auch 14.30 Uhr | Wo: Musical Dome, Goldgasse 1, Köln | Eintritt: Je nach Vorstellung und Kategorie, derzeit ab 79,99 Euro | Tickets und mehr auf Phantom der Oper

6. „Himmel und Kölle“ in der Volksbühne

Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. November 2026

Artisten bei „Himmel und Kölle“ auf der Bühne. (Archivbild) Copyright: Herbert Bucco

Kölscher Humor, Musik und große Gefühle verspricht das Comedy-Musical „Himmel und Kölle“. Im Mittelpunkt steht der junge Pfarrer Elmar, der seine Gemeinde auf dem Land verlässt und mitten ins Kölner Stadtleben gerät. Dort erlebt er eine turbulente Nacht zwischen Brauhäusern, Shisha-Bars und den Eigenheiten der Domstadt. Das Musical ist eine humorvolle Liebeserklärung an Köln.

Wann: Freitag 19 Uhr, Samstag 15 und 19 Uhr, Sonntag 18 Uhr | Wo: Volksbühne am Rudolfplatz, Aachener Straße 5, 50674 Köln | Eintritt: ab 44,90 Euro | Mehr auf himmelundkoelle.de

7. „Kick Like a Woman“ – Musical über Frauenfußball

Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. November 2026

Proben für das Musical „Kick Like a Woman“ im Depot 1. Die Weltpremiere findet im November 2026 statt. Copyright: Alexander Schwaiger

Das Musical „Kick Like a Woman“ erzählt die Geschichte des Frauenfußball-Wunders von Taipeh 1981. Weil der Deutsche Fußball-Bund die Teilnahme an der ersten inoffiziellen Frauenfußball-Weltmeisterschaft ablehnte, reiste die SSG 09 Bergisch Gladbach auf eigene Kosten nach Taiwan – und kehrte als Weltmeisterinnen zurück. Die wahre Sportgeschichte verbindet sich auf der Bühne mit der fiktiven Geschichte der Kellnerin Conny, die von einem selbstbestimmten Leben träumt. Es geht um Mut, Zusammenhalt und den Kampf gegen überholte Rollenbilder.

Wann: Freitag 19 Uhr, Samstag 15 Uhr und 19 Uhr, Sonntag 18 Uhr | Wo: Depot 1, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln | Eintritt: 29,90 Euro siehe Ticketshop | Mehr auf kicklikeawoman.de

8. Köln XXL – fünf Partys in einer Nacht

Freitag, 20. November 2026

Eine Party in der Live Music Hall. (Symbolbild) Copyright: Dirk Borm

Eine musikalische Zeitreise durch fünf Jahrzehnte verspricht die Party „Köln XXL“ in der Live Music Hall. Jede Stunde steht ein neues Jahrzehnt im Mittelpunkt. Von Disco und den Hits der 80er und 90er über die 2000er bis zu aktuellen Songs reicht das Programm. Wer gerne zu unterschiedlichen Musikstilen tanzt, bekommt hier alles an einem Abend.

Wann: Freitag, 23 bis 4 Uhr | Wo: Live Music Hall, Lichtstraße 30, 50825 Köln |Preis: ab 11,09 Euro | Mehr auf der Website der Live Music Hall

9. Kölsche Weihnacht im Eltzhof

Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. November 2026

Kölsche Weihnacht im Eltzhof. (Archivbild) Copyright: Stefan Worring

Die Kölsche Weihnacht feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „Sidd Höösch, Leev Lück, Sidd Stell“ verbindet das Ensemble kölsche Musik, Geschichten und besinnliche Momente. Mit dabei sind unter anderem Gerd Köster, Nadine Weyer und das Prometheus-Quartett. Die Veranstaltung zeigt, dass kölsche Mundart auch abseits der Karnevalsbühnen gefühlvoll und poetisch sein kann.

Die meisten Vorstellungen sind schon ausverkauft.

Wann: Freitag 20 Uhr, Samstag 14 und 20 Uhr, Sonntag 12.30 und 18 Uhr | Wo: Kulturgut Eltzhof, Sankt-Sebastianus-Straße 10, 51147 Köln | Eintritt: ab 48,90 Euro | eltzhof-kulturgut.de

10. Winterhof auf den Krewelshöfen

Ab Samstag, 21. November 2026

Eislaufen auf der Eisbahn im Krewelshof. (Archivbild) Copyright: Thomas Steinicke

Auf den beiden Krewelshöfen beginnt die Wintersaison: Beide Standorte bieten einen Winterhof mit echter Eisbahn zum Schlittschuhlaufen und der Möglichkeit zum Eisstockschießen. Auch einen Geschenkbaum gibt es auf beiden Höfen: Dort hängen Wunschzettel von Kindern, deren Wünsche Besucher erfüllen können. Für eine Pause zwischendurch gibt es winterliche Leckereien und warme Getränke. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden.

Wann? Ab Samstag, 21. November, Eisbahn samstags und sonntags von 12 bis 17.30 Uhr | Wo? Krewelshof Lohmar, Krewelshof 1, 53797 Lohmar, und Krewelshof Eifel, Krewelshof 1, 53894 Mechernich-Obergartzem | Eintritt: Je nach Standort und Alter ab 2,90 Euro; für Erwachsene und Kinder über 90 Zentimeter am Wochenende 9,90 Euro. Schlittschuhverleih: 4,50 Euro. Eisstockschießen ist separat buchbar | krewelshof.de/eifel/termine-events/winterhof

11. Artakke! Kleines Kölner Punkfestival

Samstag, 21. November 2026

Im Artheater wird es laut: Bei der fünften Ausgabe des kleinen Kölner Punkfestivals stehen vier Bands auf dem Programm. Mit dabei sind Fahnenflucht aus Rheinberg sowie die Kölner Bands Bronko, Keine Ahnung und Frl. Rottenmeier. Musikalisch reicht das Spektrum von Polit-Punk und Hardcore bis zu feministischem Garage-Punk.

Wann: Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr | Wo: Artheater, Ehrenfeldgürtel 127, 50823 Köln | Eintritt: 16 Euro im Vorverkauf zuzüglich Gebühren, 18 Euro an der Abendkasse | artheater.de/veranstaltungen

12. Frau Höpker bittet zum Gesang

Samstag, 21. November 2026

Das Gebäude der Stadthalle Köln in Mülheim. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht: Bei ihrem beliebten Mitsingkonzert verwandelt Frau Höpker das Publikum in einen großen Chor. Am Klavier begleitet sie die Gäste durch ein breites Repertoire aus Evergreens, Schlagern, Volksliedern und bekannten Songs. Textsicherheit ist dabei keine Voraussetzung.

Wann: Einlass 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr | Wo: Stadthalle Köln, Jan-Wellem-Platz 2, 51065 Köln | Eintritt: ab 21 Euro inklusive Gebühren | stadthalle.koeln

13. Kalk Alaaf

Samstag, 21. November 2026

Das Bürgerhaus Kalk. (Archivbild) Copyright: Max Grönert

Karneval für die ganze Familie gibt es bei „Kalk Alaaf“ im Bürgerhaus Kalk. Die Benefizparty zum Sessionsauftakt bietet Musik, Tanz, Spiele, Essen und eine Tombola. Auf der Bühne stehen Tanzgruppen und kölsche Musiker. Die Band Lupo hat etwa einen Auftritt um 14.15 Uhr. Mit den Einnahmen wird der Veedelszoch durch Kalk und Humboldt-Gremberg unterstützt. Kostüme sind ausdrücklich willkommen.

Wann: Samstag ab 12 Uhr | Wo: Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mülheimer Straße 58, 51103 Köln | Eintritt: Erwachsene 15 Euro, Pänz 9 Euro, Weiteres siehe Veranstalter | buergerhauskalk.de/veranstaltungen

14. Karnevalsmarkt des Festkomitees

Samstag, 21. November 2026

Wer noch auf der Suche nach einem besonderen Accessoire für die Karnevalssession ist, kann beim Karnevalsmarkt des Festkomitees fündig werden. Angeboten werden unter anderem Karnevalsorden, Schals, Pins, Bücher und Zeitschriften. Außerdem verkauft das Festkomitee Kostüme und Hüte aus seiner Kleiderkammer. Kinderkostüme gibt es allerdings nicht.

Wann: Samstag, 12 bis 16 Uhr | Wo: Veranstaltungshalle des Festkomitees, Maarweg 134, 50825 Köln | Eintritt: frei | koelnerkarneval.de

15. „Buch für die Stadt“ mit Kristof Magnusson

Sonntag, 22. November 2026

Blick auf das Schauspielhaus und die Oper in Köln, die jetzt wieder am Offenbachplatz geöffnet sind. Copyright: Thomas Banneyer/dpa

Mit einer Matinee im Schauspiel Köln startet die diesjährige Aktion „Buch für die Stadt“. Im Mittelpunkt steht der Roman „Ein Mann der Kunst“ von Kristof Magnusson, der 2026 als gemeinsames Buch für Köln und die Region ausgewählt wurde. Die Satire erzählt von einem berühmten Maler, der zurückgezogen auf einer Burg am Rhein lebt, und den unterschiedlichen Vorstellungen von Kunst und Kulturbetrieb. Bei der Matinee spricht der Autor über sein Buch. Mit der Veranstaltung beginnt zugleich eine Aktionswoche, die bis zum 29. November dauert.

Wann: Sonntag, 11 Uhr | Wo: Schauspiel Köln, Offenbachplatz, 50667 Köln | Eintritt: Platzgruppe Eins Regelticket 18 Euro, Weiteres siehe Ticketshop | www.schauspiel.koeln

16. Der Zauber von Oz im Comedia-Theater

Sonntag, 22. November 2026

Die Comedia Wagenhalle von außen. Copyright: Laura Klemens

Eine Reise in eine fantastische Welt verspricht das Familienstück „Der Zauber von Oz“ im Comedia-Theater. In der Bühnenfassung von Sergej Gößner nach dem Klassiker von L. Frank Baum wird Doro aus ihrer grauen Welt in das farbenprächtige Land Oz entführt. Auf der Suche nach dem Zauberer begegnet sie einer Blechfrau ohne Herz, einem Strohmann ohne Hirn und einem Löwen ohne Mut. Die drei werden zu ihren Weggefährten. Das Stück richtet sich an Kinder ab fünf Jahren.

Wann? Sonntag, 18 Uhr Wo? Comedia-Theater, Vondelstraße 4–8, 50677 Köln Eintritt: 5 bis 18,30 Euro | comedia-koeln.de/programm

17. Märkte/Flohmärkte in Köln

Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende

Flohmärkte am Freitag, 20. November 2026

Flohmarkt an der Galopprennbahn | ab 8 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Flohmärkte am Samstag, 21. November 2026

Flohmarkt an der Galopprennbahn | ab 8 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Gebrauchtradmarkt Südstadt | 8 bis 16 Uhr | Severinskirchplatz, 50678 Köln

Second-Hand-Markt für Spielzeug Longerich | 10 bis 12.30 Uhr | Christ-König-Kirche, Altonaer Straße 65, 50737 Köln

Flohmärkte am Sonntag, 22. November 2026

Totensonntag - keine Flohmärkte