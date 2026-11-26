Das letzte Novemberwochenende steht vor der Tür – und damit beginnt auch die Zeit, in der sich Köln und die Region immer mehr auf Weihnachten einstimmen. Das erste Kerzchen am Adventskranz kann am Sonntag schon angezündet werden, zu Hause wird es langsam richtig gemütlich.

Doch auch draußen gibt es einiges zu entdecken. Wer Kultur erleben, Livemusik hören oder sich auf die Adventszeit einstimmen möchte, hat reichlich Gelegenheit dazu. Von winterlichen Märchenwelten über Konzerte und Comedy bis hin zu den ersten Weihnachtsmärkten ist für unterschiedliche Geschmäcker etwas dabei.

Tipps für das Wochenende in Köln

Hier kommen unsere Tipps für ein abwechslungsreiches Wochenende.

1. Weihnachtsmärkte

Verschiedene Termine

Hafenweihnacht Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum Copyright: Laura Klemens

Alle großen Weihnachtsmärkte in Köln haben inzwischen geöffnet. Die Auswahl ist also groß: Am Rhein bietet die Hafenweihnacht mit maritimer Atmosphäre, rund 70 Ständen und einem Riesenrad, Karrussell und Mini-Bahn ein schönes Ambiente. Am Neumarkt sorgen zauberhafte Engel und beleuchtete Fabelwesen auf Stelzen für märchenhafte Begegnungen. Und auch Weihnachtsmärkte besonderer Art sind zu besuchen: Etwa im Hoch²Werk: Von Freitag bis Sonntag lädt der winzige Weihnachtsmarkt in Sürth mit Glühwein, Leckereien und Kinderprogramm mit Bastelzelt und Stockbrot. in den Innenhof und Garten der Eventlocation ein. Die ökologische Waldweihnacht auf Gut Leidenhausen in Porz lädt am Samstag und Sonntag zum Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk, regionalen Produkten, winterlichen Leckereien und Kinderprogramm.

Wann: Hafenweihnacht Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 21 Uhr, Neumarkt Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag bis 21 Uhr | Wo: Schokoladenmuseum, Im Zollhafen 1; Neumarkt, 50667 Köln | Eintritt: frei| Mehr auf Hafenweihnacht, Neumarkt

Hochwerk: Fr und Sa von 16 bis 22 Uhr, So 15 bis 21 Uhr | Eintritt 4 Euro, Kinder frei | Sürther Hauptstraße 11, 50999 Köln-Sürth

Gut Leidenhausen: Sa und So 12 bis 19.30 Uhr | Eintritt frei | Gut Leidenhausen, 51147 Köln-Porz

2. Weihnachtsmarkt am Schloss Benrath

Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. November 2026

Eine Löwenstatue steht im Schneetreiben vor dem Schloss Benrath. (Archivbild) Copyright: dpa

Vor der Kulisse des barocken Schlosses Benrath beginnt das erste Adventswochenende mit einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Auf dem Schlossvorplatz laden festlich geschmückte Holzhütten zum Bummeln ein. Neben kulinarischen Angeboten und wärmenden Getränken gibt es Kunsthandwerk und Geschenkideen. Für Kinder ist auch eine traditionelle Eisenbahn dabei.

Wann: Freitag, 14 bis 21 Uhr, Samstag, 11 bis 21 Uhr, Sonntag, 11 bis 20 Uhr | Wo: Schloss Benrath, Benrather Schlossallee 100–108, 40597 Düsseldorf | Eintritt: kostenfrei | schloss-benrath.de

3. Polarwelten – immersive Ausstellung in Köln

Ab Freitag, 27. November 2026

Die Polarwelten-Ausstellung. Copyright: COFO Entertainment

In Köln-Ehrenfeld eröffnet eine neue immersive Ausstellung rund um die Polarregionen. „Polarwelten“ nimmt Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch die Arktis und Antarktis. Zu sehen sind beeindruckende Naturaufnahmen, Einblicke in die Polarforschung und die Lebenswelt der Inuit. Höhepunkt ist ein rund 25-minütiger 360-Grad-Erlebnisraum, in dem Gletscher, Eisberge, Wale und Polarlichter auf riesigen Projektionsflächen zum Leben erweckt werden.

Wann: Freitag und Samstag, 10 bis 20 Uhr, Sonntag, 10 bis 18 Uhr | Wo: Oskar-Jäger-Straße 99, 50825 Köln-Ehrenfeld | Eintritt: ab 22 Euro, am Wochenende für Erwachsene 26 beziehungsweise 28 Euro | Mehr Informationen und Tickets

4. Kölner Weihnachtscircus

Ab Freitag, 27. November 2026

Ein Artist im Weihnachtscircus. (Archivbild) Copyright: Daniela Decker

Der Kölner Weihnachtscircus schlägt in diesem Jahr ein neues Kapitel auf: Seine elfte Ausgabe findet erstmals im Schanzenviertel in Mülheim statt. Mehr als 60 internationale Artistinnen und Artisten stehen auf dem Programm. Zu den Höhepunkten gehören eine Akrobatikgruppe aus der Mongolei, Trapezkünstler João Godinho sowie die Clowns César Dias und Fumagalli. Auch Illusionisten sorgen für magische Momente in der Manege.

Wann: Ab Freitag, 27. November, bis 3. Januar 2027; Vorstellungen am Wochenende, genaue Zeiten im Spielplan | Wo: Palastzelt im Schanzenviertel, Peter-Huppertz-Straße 2, 51063 Köln-Mülheim | Eintritt: ab 24,90 Euro | Mehr Informationen und Tickets

5. Auerbach-Konzert zum fünfjährigen Bandjubiläum

Freitag, 27. November 2026

Die Kölner Band Auerbach posiert vor einem Konzert. (Archivbild) Copyright: Thilo Schmülgen

Die Kölner Band Auerbach feiert ihr fünfjähriges Bestehen mit einem Konzert im Club Bahnhof Ehrenfeld. Unter dem Titel „5 Jahre Auerbach – Das Jubiläumskonzert“ will die Band zusammen mit ihren Fans auf fünf Jahre Bandgeschichte zurückblicken und den Geburtstag feiern.

Wann: Freitag, 27. November, 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr | Wo: Club Bahnhof Ehrenfeld, Bartholomäus-Schink-Straße 65/67, 50823 Köln | Eintritt: ab 29,50 Euro | Mehr Informationen und Tickets

6. Musical Rave in der Live Music Hall

Freitag, 27. November 2026

Feiernde Menschen bei einer Party in der Live Music Hall. (Archivbild) Copyright: Dirk Borm

Musicalfans können in der Live Music Hall zu bekannten Songs aus großen Bühnenproduktionen tanzen. Beim Musical Rave stehen Hits aus „Hamilton“, „Wicked“, „Mamma Mia“, „Moulin Rouge“ oder „The Greatest Showman“ auf dem Programm. Statt klassischer Musicalbestuhlung gibt es eine Tanzfläche – Mitsingen und Feiern sind ausdrücklich erwünscht. Das Event ist ab 18 Jahren.

Wann: Freitag, 27. November, ab 20 Uhr | Wo: Live Music Hall, Lichtstraße 30, 50825 Köln | Eintritt: ab 16,88 Euro | Tickets und weitere Informationen

7. Herrengedeck mit „Schöne Bescherung“

Das Gebäude der Stadthalle Köln in Mülheim. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. November 2026

Das Herrengedeck lädt zur kölschen Weihnachtsshow „Schöne Bescherung“ ein. Das Publikum erwartet ein Abend mit Musik, Humor und weihnachtlichen Geschichten – dazu wird ein Drei-Gänge-Menü serviert. Die Show verbindet kölsche Unterhaltung mit einem festlichen Essen und bietet damit einen etwas anderen Einstieg in die Vorweihnachtszeit.

Wann: Freitag und Samstag, 19 Uhr, Sonntag, 16 Uhr | Wo: Stadthalle Köln, Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln | Eintritt: ab 89 Euro inklusive Show und Menü | Mehr Informationen und Tickets

8. „Himmel und Kölle“ in der Volksbühne

Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. November 2026 (Spielzeit bis März)

Artisten bei „Himmel und Kölle“ auf der Bühne. (Archivbild) Copyright: Herbert Bucco

Kölscher Humor, Musik und große Gefühle verspricht das Comedy-Musical „Himmel und Kölle“. Im Mittelpunkt steht der junge Pfarrer Elmar, der seine Gemeinde auf dem Land verlässt und mitten ins Kölner Stadtleben gerät. Dort erlebt er eine turbulente Nacht zwischen Brauhäusern, Shisha-Bars und den Eigenheiten der Domstadt. Das Musical ist eine humorvolle Liebeserklärung an Köln.

Wann: Freitag 19 Uhr, Samstag 15 und 19 Uhr, Sonntag 14 und 18 Uhr | Wo: Volksbühne am Rudolfplatz, Aachener Straße 5, 50674 Köln | Eintritt: ab 44,90 Euro | Mehr auf himmelundkoelle.de

9. „Kick Like a Woman“ – Musical über Frauenfußball

Freitag bis Samstag, 27. bis 28. November 2026

Hat das Musical bereits gesehen: Die Frauenfußball-Mannschaft des 1. FC Köln. Copyright: Daniela Decker

Das Musical „Kick Like a Woman“ erzählt die Geschichte des Frauenfußball-Wunders von Taipeh 1981. Weil der Deutsche Fußball-Bund die Teilnahme an der ersten inoffiziellen Frauenfußball-Weltmeisterschaft ablehnte, reiste die SSG 09 Bergisch Gladbach auf eigene Kosten nach Taiwan – und kehrte als Weltmeisterinnen zurück. Die wahre Sportgeschichte verbindet sich auf der Bühne mit der fiktiven Geschichte der Kellnerin Conny, die von einem selbstbestimmten Leben träumt. Es geht um Mut, Zusammenhalt und den Kampf gegen überholte Rollenbilder.

Wann: Freitag 19 Uhr, Samstag 15 Uhr und 19 Uhr | Wo: Depot 1, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln | Eintritt: 29,90 Euro siehe Ticketshop | Mehr auf kicklikeawoman.de

10. Weihnachtsengel mit Tommy Engel in der Motorworld

Freitag und Samstag, 27. und 28. November 2026

Motorworld von außen. Copyright: Laura Klemens

Mit seiner Weihnachtsshow „Weihnachtsengel“ stimmt Tommy Engel das Publikum auf die Adventszeit ein. Gemeinsam mit Gästen wie Linus und Sängerin Kirstin Hesse präsentiert der Musiker eine Mischung aus kölschen Liedern, Geschichten und besinnlichen Momenten. Dazu gibt es ein Drei-Gänge-Menü. Die Premiere findet am Freitag statt, für Samstag sind die Karten laut Veranstalter bereits ausverkauft.

Wann: Freitag, 27. November, und Samstag, 28. November, jeweils abends | Wo: Motorworld, Butzweilerstraße 35–39, 50829 Köln | Eintritt: ab 119 Euro | Mehr Informationen und Tickets

11. Kölsche Weihnacht im Eltzhof

Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. November 2026

Kölsche Weihnacht im Eltzhof. (Archivbild) Copyright: Stefan Worring

Die Kölsche Weihnacht feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „Sidd Höösch, Leev Lück, Sidd Stell“ verbindet das Ensemble kölsche Musik, Geschichten und besinnliche Momente. Mit dabei sind unter anderem Gerd Köster, Nadine Weyer und das Prometheus-Quartett. Die Veranstaltung zeigt, dass kölsche Mundart auch abseits der Karnevalsbühnen gefühlvoll und poetisch sein kann.

Die meisten Vorstellungen sind schon ausverkauft.

Wann: Freitag 14 und 20 Uhr, Samstag 14 und 20 Uhr, Sonntag 12.30 und 18 Uhr | Wo: Kulturgut Eltzhof, Sankt-Sebastianus-Straße 10, 51147 Köln | Eintritt: ab 48,90 Euro | eltzhof-kulturgut.de

12. Mitsingkonzert auf dem Severinskirchplatz

Samstag, 28. November 2026

Eine Weihnachtstanne auf dem Severinskirchplatz. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Gemeinsam Weihnachtslieder singen und sich auf die Adventszeit einstimmen: Dazu lädt das traditionelle Mitsingkonzert auf dem Severinskirchplatz ein. Vor dem geschmückten Weihnachtsbaum spielt das KVB-Orchester, Unterstützung kommt vom Kölner Chor „Die Erben“. Ein eigens gestaltetes Liederheft hilft allen, die nicht ganz textsicher sind. Glühwein und Kinderpunsch gibt es ebenfalls vor Ort.

Wann: Samstag, 28. November, ab 14 Uhr | Wo: Severinskirchplatz, 50678 Köln | Eintritt: frei | stadtwerkekoeln.de

13. Springmaus mit „Merry Christmaus“ im Gloria

Sonntag, 29. November 2026

Das Gloria. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Wenn die Springmaus Weihnachten feiert, bleibt kein Festtagsklischee unangetastet. Beim Improvisationstheater „Merry Christmaus“ wird das Weihnachtsgeschehen auf humorvolle Weise auf den Kopf gestellt. Die Akteure greifen spontane Ideen aus dem Publikum auf und verwandeln sie in überraschende Szenen. Zwei Stunden lang gibt es kreatives Chaos und jede Menge Gelegenheit zum Lachen.

Wann: Sonntag, 29. November, 19 Uhr, Einlass 18 Uhr | Wo: Gloria, Apostelnstraße 11, 50667 Köln | Mehr Informationen und Tickets

14. „Jauchzet, frohlocket“ – Familienkonzert in der Philharmonie

Sonntag, 29. November 2026

Der Konzertsaal der Kölner Philharmonie. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Bachs Weihnachtsoratorium für die ganze Familie: Das Konzert „Jauchzet, frohlocket“ erzählt das bekannte Werk in einer auf etwa eine Stunde gekürzten Fassung neu. Mit Kostümen, Requisiten und einer unterhaltsamen Erzählung wird die Weihnachtsgeschichte für Kinder und Erwachsene erlebbar. Das Familienkonzert richtet sich besonders an Kinder zwischen sechs und zehn Jahren.

Wann: Sonntag, 29. November, 11 und 14 Uhr | Wo: Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln | Eintritt: 9 Euro für Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren, 18 Euro für Erwachsene | Mehr Informationen und Tickets

15. Festival der darstellenden Künste im Depot

Sonntag, 29. November 2026

Der Carlsgarten am Depot in Mülheim. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Theater, Tanz und Performance stehen beim Festival der darstellenden Künste im Mittelpunkt. Die Veranstaltung, die früher als Kölner Theaternacht bekannt war, präsentiert Ausschnitte aus aktuellen und kommenden Produktionen der freien Kölner Szene. Erstmals wird das Depot in Mülheim zum zentralen Spielort. Los geht es bereits mittags mit einem Familienprogramm, am Abend folgen halbstündliche Performances für Erwachsene.

Wann: Sonntag, Familienprogramm 12–17 Uhr, Abendprogramm ab 17.30 Uhr bis 23 Uhr | Wo: Depot, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln-Mülheim | Eintritt: Familientag 10 Euro, Abendprogramm 20 Euro (ermäßigt 15 Euro), jeweils zuzüglich 1,80 Euro Vorverkaufsgebühr, Kinder unter vier Jahren frei | Tickets gibt es über Rausgegangen.de | https://fddk.de

16. Märkte/Flohmärkte in Köln

Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende

Flohmärkte am Freitag, 27. November 2026

Flohmarkt an der Galopprennbahn | ab 8 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Flohmärkte am Samstag, 28. November 2026

Flohmarkt an der Galopprennbahn | ab 8 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Flohmarkt bei Tante Astrid in Ehrenfeld | 13 bis 17 Uhr | Vogelsanger Str. 282, 50825 Köln

Gebrauchtradmarkt Ehrenfeld | 8 bis 16 Uhr | Neptunplatz/Neptunstraße, 50823 Köln

Flohmärkte am Sonntag, 29. November 2026

Flohmarkt an der Galopprennbahn | ab 8 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Flohmarkt in Nippes | 10 bis 17 Uhr | Wilhelmplatz, 50733 Köln

Trödelmarkt bei Ikea Godorf | 11 bis 18 Uhr | Godorfer Hauptstraße 171, 50997 Köln

Kinder-Flohmarkt bei Tante Astrid in Ehrenfeld | 11 bis 14 Uhr | Vogelsanger Str. 282, 50825 Köln

Musikflohmarkt Bürgerzentrum Chorweiler | 11 bis 17 Uhr | Pariser Platz 1, 50765 Köln (2 Euro)

Lifestyle-Markt | 12 bis 18 Uhr | Halle Comedia, Vondelstraße 4-8, 50677 Köln