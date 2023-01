Köln – Es wird ein Mammut-Programm werden. Rund dreieinhalb bis vier Stunden haben die Macher der AG „Arsch huh" eingeplant. Allein das unterstreicht, wie wichtig ihnen die Jubiläumsveranstaltung am 10. November in der Lanxess-Arena ist.



Auch der Titel „30 Jahre Arsch huh - wachsam bleiben" signalisiert, dass sich die Garde gestandener Kölner Musiker keineswegs selbst feiern will. Zudem sind neue Künstler hinzugekommen, die bei der legendären Kundgebung 1992 auf dem Chlodwigplatz noch nicht dabei waren – zum Beispiel Cat Ballou, Querbeat, Planschemalöör oder die Beer Bitches mit Carolin Kebekus.

Arsch huh in der Lanxess-Arena: BAP wird zugeschaltet

Am Montag haben die Veranstalter das gesamte Künstleraufgebot bekannt gegeben. Das Programm sei der Beweis dafür, „dass man musikalisch über den Tellerrand blickt und dabei kölsche Power sowie nationale Künstler aus gegensätzlichen Genres unter dem Dach der AG Arsch huh vereint", heißt es in einer Mitteilung.

So ist unter anderem der aus Essen stammende Liedermacher Stefan Stoppok eingeladen worden, um ein Zeichen gegen Rassismus, Intoleranz und rechtes Gedankengut zu setzen.



Wolfgang Niedecken ist abermals mit von der Partie, auch wenn er nicht vor Ort ist: Niedeckens BAP tritt im Rahmen der lang geplanten „Schließlich Unendlich-Tour 2022“ an dem Abend in Leipzig auf. Um dennoch dabei zu sein, wird der MDR in Kooperation mit dem WDR Fernsehen live einen Song der Band in die Lanxess-Arena senden.



Abgesagt hat dagegen Tommy Engel seine Teilnahme – nach Angaben der Veranstalter „mit Bedauern“. Der Entertainer stecke momentan tief in den Vorbereitungen für seine Dinner-Show „Weihnachtsengel“. Zudem sei er mit Aufnahmen zu seinem kommenden Album beschäftigt.

Arsch huh in Lanxess-Arena Köln: Ludwig Sebus als Redner dabei, Tommy Engel sagt ab

Eine positive Überraschung ist dagegen das Engagement von Ludwig Sebus. Der inzwischen 97 Jahre alte Grandseigneur des Kölner Karnevals hat selbst erleben müssen, was Rassismus und Fremdenhass anrichten können. Der Zeitzeuge wird einen der Redebeiträge halten. Außerdem sprechen zum Publikum:

Negah Amiri

Kerstin Klein

Pfarrer Franz Meurer

Joanna Peprah

Frank Schätzing

Das musikalische Programm bestreiten in alphabetischer Reihenfolge:

Anke Schweitzer & Rolf Lammers

Arno Steffen

Arsch Huh Band

Beer Bitches

Biggi Wanninger

Björn Heuser

Bläck Fööss

Brings

Cat Ballou

Charly Klauser

Ekko Fresh

Eldorado

Erdmöbel

Hannes Schöner

Höhner

Kasalla,

Mikrophone Mafia & Cool Muul

Miljö

Müller

Niedeckens BAP

Paveier

Planschemalöör

Purple Schulz

Querbeat

Shary Reeves und D’Reeves & Friends

Stoppok

Zeltinger Band

Zass

Karten gibt es im Vorverkauf bei Kölnticket für 5 Euro. Das Album zur Jubiläumsveranstaltung mit zahlreichen Songs wird am 4. November veröffentlicht.