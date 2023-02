Köln – Baustellen gibt es in Köln viele, in den Herbstferien, die offiziell am Montag (11. Oktober) beginnen und zwei Wochen gehen, wird es noch mehr geben. Ein Überblick.

Junkersdorf: Aachener Straße

Wann? Von Montag, 11.10.2021 bis Samstag, 23.10.2021

Anlass: Es finden Arbeiten an den Versorgungsleitungen statt.

Verkehrslage: Die Aachener Straße ist in Fahrtrichtung stadtauswärts zwischen Rudolfplatz und Händelstraße/Brabanter Straße eingeengt.

Tipp: Bitte fahren Sie vorsichtig in den Baustellenbereich und planen Sie zusätzliche Fahrzeit ein.



Mülheim: Berliner Straße

Wann? Von Samstag, 9.10.2021 bis Samstag, 16.10.2021, von 04:00 bis 00:00 Uhr

Anlass: Es finden Gleis-und Straßenbauarbeiten statt.

Verkehrslage: Die Berliner Straße ist zwischen der Cottbuser Straße und Im Weidenbruch in beiden Fahrtrichtungen abschnittsweise eingeengt.

Tipp: Bitte planen Sie zusätzliche Fahrzeit ein und beachten Sie die ausgeschilderte Umleitung.



Raderthal: Brühler Straße

Wann? Von Montag, 11.10.2021 bis Freitag, 22.10.2021, von 09:00 bis 15:00 Uhr

Anlass: Es wird die Fahrbahn saniert.

Verkehrslage: Die Brühler Straße ist zwischen Militärringstraße und Schulze-Delitzsch-Straße in beide Fahrtrichtungen abschnittsweise eingeengt und verschwenkt.

Tipp: Bitte fahren Sie vorsichtig in den Baustellenbereich und planen Sie zusätzliche Fahrzeit ein.



Eil: Frankfurter Straße

Wann? Von Montag, 11.10.2021 bis Freitag, 15.10.2021, von 09:00 bis 15:00 Uhr

Anlass: Es finden Kanalarbeiten statt.

Verkehrslage: Die Frankfurter Straße ist zwischen der Germaniastraße und dem Gothaer Platz in beiden Fahrtrichtungen abschnittsweise eingeengt.

Tipp: Bitte fahren Sie vorsichtig im Baustellenbereich und planen Sie zusätzliche Fahrzeit ein.



Koelnmesse – Anuga

Wann? von Samstag, 9.10.2021 bis Mittwoch, 13.10.2021

Anlass: Die Anuga ist die Fachmesse für die internationale Ernährungswirtschaft und Leitmesse für Industrie, Handel und Gastronomie und findet wieder in Köln statt.

Verkehrslage: Wegen der Messeveranstaltung ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, insbesondere morgens, in der Zeit von 8 bis 10 Uhr, und abends, von 17 bis 19 Uhr. Davon betroffen sind im Bereich Deutz vor allem die Deutz-Mülheimer Straße, die Östliche Zubringerstraße und die Opladener Straße. Ab 18 Uhr führt der Besucherverkehr zudem zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Innenstadt, insbesondere auf der Deutzer Brücke. Während der Messe stehen Ihnen die Besucherparkplätze der Koelnmesse zur Verfügung. Die Parkplätze finden Sie an der Abfahrt beziehungsweise Auffahrt zur Zoobrücke/Ecke Pfälzischer Ring. Bitte beachten Sie vor Ort das Parkleitsystem, die Verkehrsinformationstafeln sowie die Hinweisschilder der Koelnmesse.

Tipp: Eine attraktive Alternative zum Besuch der Messe mit dem eigenen Fahrzeug sind die Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs. Von den Haltestellen Bahnhof Deutz/Messe und Koelnmesse erreichen Sie den Messeeingang in wenigen Gehminuten.

Neustadt-Süd: Luxemburger Straße

Wann? Von Montag, 11.10.2021 bis Donnerstag, 14.10.2021

Anlass: Es finden Arbeiten im Gleisbereich statt.

Verkehrslage: Die Luxemburger Straße ist zwischen Hochstadenstraße und Moselstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts gesperrt. Die Arbeiten finden jeweils in der Nacht zwischen 22 bis 6 Uhr statt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Tipp: Bitte folgen Sie den Ausschilderungen und planen Sie zusätzliche Fahrzeit ein.



Deutz: Östliche Zubringerstraße/Deutz-Kalker-Straße

Wann? Am Montag, 18.10.2021, von 09:00 bis 15:00 Uhr

Anlass: Es findet eine Trassenprüfung statt.

Verkehrslage: Die Kreuzung Östliche Zubringerstraße/Deutz-Kalker Straße sowie Deutz-Kalker Straße ist in alle Fahrtrichtungen eingeengt.

Tipp: Bitte fahren Sie vorsichtig im Baustellenbereich und planen Sie zusätzliche Fahrzeit ein.



Altstadt/Nord: Trankgasse

Wann? Von Sonntag, 10.10.2021 bis Freitag, 15.10.2021, von 22:00 bis 05:00 Uhr

Anlass: Es findet eine Tunnelreinigung statt.

Verkehrslage: Die Trankgasse ist im Tunnel zwischen der Straße Am Domhof und dem Kardinal-Höffner-Platz in beide Fahrtrichtungen eingeengt.

Tipp: Bitte fahren Sie vorsichtig in den Baustellenbereich.