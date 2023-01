Köln – Die Ehrenstraße hat einen neuen Flagshipstore. Die dänische Marke „Shaping New Tomorrow“ eröffnete im Haus Nr. 13, wo zuvor ein Chocolatier beheimatet war, sein zweites Geschäft in Deutschland. Geboten wird Herrenmode aus spezieller Stretchware im Business-Casual-Trend, die nach Angaben der Firmengründer in einer eigenen Fertigung in Portugal mit einem Mix aus Baumwolle und Elasthan hergestellt wird. Für einige Produkte werden Hightech-Polyesterfasern aus recycelten Plastikflaschen verwendet.



„Shaping New Tomorrow“ ist nach eigenen Angaben das am schnellsten wachsende Modeunternehmen in Dänemark. „Deutschland ist unser wichtigster Auslandsmarkt“, so die beiden Gründer Kasper Ulrich und Christoffer Bak (beide 28), die zur Eröffnung gekommen waren. Die Jugendfreunde entwickelten die Marke 2014. „Wir kamen gerade vom Gymnasium und fanden, dass herkömmliche Anzüge oft unbequem und nur schwer zu reinigen sind.“



Ehrenstraße hat besondere Atmosphäre

Köln als Millionenstadt lag als Standort nahe, die Ehrenstraße hätten sie selbst ausgewählt, erzählen sie. „Wir sind durch die Stadt gegangen und haben gemerkt, dass hier eine besondere Atmosphäre herrscht und selbst bei Regen viele Menschen unterwegs sind.“ Außerdem habe man hier ein gutes Markenumfeld. Und der Laden habe die richtige Größe. „Auf der Schildergasse sind die Flächen zu groß.“



Modeblogger Joe Laschet mit den Gründern Christoffer Bak und Kasper Ulrich (v. l.) Copyright: Dennis Ahorn

Schon im vergangenen November hatte sich aus den selben Gründen das ebenfalls dänischen Modelabel „Samsøe Samsøe“ auf der Ehrenstraße angesiedelt. Außerdem kamen der Outdoor-Ausstatter „North Face, der auf Frauen-Sportswear spezialisierte Shop „Lululemon“ und einige kleinere Shops hinzu. „Wir haben in der Ehrenstraße eine durchgängig gute Nachfrage nach Immobilien“, sagte dazu Thomas Nandzik, der für den Immobilienentwickler CBRE seit vielen Jahren in der Innenstadt tätig ist. Vor allem neuere Labels kämen gerne auf diese Straße.



Das könnte Sie auch interessieren:

Kölner Kultmeile Anzeige Wer kommt und wer geht auf der Ehrenstraße von Christiane Vielhaber

Kölner City Anzeige Neues Geschäft „Wohlsign“ mischt Wohlfühlprodukte und Design von Christiane Vielhaber

Ehemaliger Benetton-Standort Anzeige Erster Mieter für Neubau auf der Schildergasse steht fest von Christiane Vielhaber

„Shaping New Tomorrow“ plant nach Hamburg und Köln weitere Filialen in deutschen Großstädten – trotz großem Erfolg im Online-Geschäft. Das Anfassen und Probieren im stationären Handel sei für den Erfolg einer Marke wichtig.

Zur Eröffnung auf der Ehrenstraße waren viele Influencer und auch Mode-Blogger Joe Laschet, Sohn von Ex-NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, gekommen.