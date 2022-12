Gastro-Festival in Köln „Fine Food Days“ starten im August

Köln – Gastronomie-Festival Große Vorfreude in der Kölner Gastro-Szene: Nach zwei doch sehr eingeschränkten Corona-Jahren sollen die Fine Food Days Cologne 2022 das Signal setzen, dass „die Pandemie vorbei ist“, wie Michael Stern („Köln Sky“), Vorstandsmitglied des ausrichtenden Vereins, postulierte. Unter dem Motto „Köln kocht anders“ startet das Festival am 21. August „mit einer spektakulären Küchenparty in der 5000 Quadratmeter großen Straßenkickerbase LP 10 in Mülheim“.

Hier werden zahlreiche Stars der Kölner Szene wie Julia Komp („Sahila“) , Mirko Gaul („Taku“), Maximilian Lorenz („Maximilian Lorenz“), Thomas Gilles („Le Gourmet im Clostermannshof“) oder Marcus Graun („Schloss Bensberg“) ihr Können zeigen. Eintritt: 149 Euro pro Person.

Bis zur großen Abschlussgala im Schlosshotel Bensberg am 4. September, bei der vor etwa 150 Gästen (Tickets: 249 Euro p.P.) unter anderem der „Koch des Jahres“ ausgezeichnet wird, soll auf zahlreichen Veranstaltungen „die kulinarische Vielfalt erlebbar gemacht werden. Ob Sterneküche, Bistro oder Streetfood, alles ist erlaubt, es muss nur gut sein“, so Stern.

Eigene Interpretation von „Himmel un Ääd“

Erstmals wird es ein Stadtgericht geben: alle Teilnehmer bieten während des Festivals ihre ganz eigene Interpretation von „Himmel un Ääd“ – zwischen Amuse-Gueule und Hauptgericht sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. So will Sternekoch Jaspreet Dhaliwal („4. König“) den Kabeljau mit Flönz, Kartoffelschaum und glasierten grünen Äpfeln veredeln.

Eine „Hommage an Hans Horberth“ plant Hendrik Olfen („Henne“), der ein Menü seines einstigen Chefs aus dem „La Vision“ nachkochen möchte. Auf den Termin freut sich besonders Carsten Henn: der Gastro-Kritiker des „Kölner Stadt-Anzeiger“ wurde als neuer Botschafter der Fine Food Days vorgestellt. (stef)

Karten ab sofort bei Kölnticket erhältlich, weitere Infos auf der Website.