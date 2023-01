Die CDU hat damit begonnen, ihr Programm für die Kommunalwahl am 13. September zu erarbeiten. Den Auftakt des Verfahrens bildete eine Mitgliederversammlung am Wochenende im Braunsfelder Technologiezentrum. Was nach einem üblichen Vorgang einer jeden Partei klingt, hat für die Christdemokraten in diesem Jahr eine besondere Vorgeschichte.



Der Vorstand hat sich auf die Suche nach dem Markenkern der Union begeben, unterstützt von der Mitgliederschaft und einer Agentur. Der Leitgedanke, der dem Programm für die Kommunalwahl am 13. September zugrunde liegt: „Die Stadt gestalten, aus Verantwortung für Köln und auf Grundlage des christlichen Menschenbildes.“



Volkspartei werde heute genauso gebraucht wie früher

Ist eine Volkspartei in einer Gesellschaft, in der Einzelinteressen eine immer größere Rolle spielen, noch zeitgemäß? Diese Frage habe am Anfang des Markenprozesses gestanden, sagte der CDU-Vorsitzende Bernd Petelkau dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Die Antwort, die sich aufgrund einer Befragung von Mitgliedern und Persönlichkeiten außerhalb der Partei ergeben hat, sei eindeutig. „Eine Volkspartei wird 2020 genauso gebraucht, wie das 1945 der Fall war“, sagte Petelkau. „Unsere Markenwerte sind zeitlos“, findet der stellvertretende Parteivorsitzende und Landtagsabgeordnete Florian Braun.

Um die Werte seiner Partei zu beschreiben, benutzt Petelkau zwei Begriffspaare. Eigenverantwortung und Solidarität sowie Bewahrung und Innovation. Das seien die Säulen der CDU-Politik, an ihnen werde sich das Programm orientieren. Die einzelnen Forderungen und Aussagen sollen in vier Schwerpunktthemen zusammengefasst werden: Sicherheit, Wirtschaft, Soziales und Stadtentwicklung.



Partei beschließt Wahlprogramm im Juni

Der Geschäftsführer der CDU im Stadtrat, Niklas Kienitz, sieht nicht nur die CDU, sondern auch andere Parteien angesichts der vielfältigen Informationsströme vor einer Herausforderung: „Wie werden wir mit unserem Themen und Werten in einer Flut von Informationen wahrgenommen?“ Auch dieses Thema werde die Partei in den kommenden Monaten diskutieren.



Ein Parteitag soll das Programm für die kommende Wahlperiode am 20. Juni beschließen. Am selben Tag ist eine Feier zum 75-jährigen Bestehen der Christlich Demokratischen Union Deutschlands geplant.