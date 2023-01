Kölner Ringe Durchgehender Radstreifen von Rheinufer bis Rudolfplatz

Köln – Mit der Sanierung der Fahrbahndecke des Salierrings hat die letzte Bauphase für einen durchgehenden Radstreifen vom Rheinufer bis zum Rudolfplatz begonnen. Bis Ende September soll die Lücke zwischen der Straße Am Trutzenberg auf Höhe des Humboldt-Gymnasiums bis Barbarossaplatz geschlossen sein.

In der Nacht von Freitag auf Samstag war der Salierring zeitweise gesperrt; in den nächsten Tagen wird nur eine Spur befahrbar sein, weil der neue Radstreifen aufgemalt wird. Nach dem Ende der Arbeiten wird es erstmals möglich sein, die Kölner Ringe in nördlicher Fahrtrichtung vom Ubierring kommend auf einer Strecke von rund drei Kilometer Länge bis zum Rudolfplatz zurückzulegen. Die Anlage von Radstreifen ist Teil des Radverkehrskonzepts Innenstadt.

Es sieht vor, dass der Radverkehr auf die Straße verlegt wird. Dafür wird die rechte Autospur in einen 2,50 Meter breiten Radstreifen umgewandelt und mit einem 50 Zentimeter breitem Sicherheitsabstand zur Autospur markiert.

Auf dem neuen Abschnitt auf den Ringen entfallen die Möglichkeiten zum Kurzzeitparken. Ersetzt werden sie durch Fahrradständer, Ladezonen und Flächen fürs Bewohnerparken für das Pantaleonsviertel.

Eine weitere Änderung, die sich dadurch für Autofahrer ergibt: Sie können nicht mehr von der Straße Am Duffesbach links auf den Salierring in Richtung Rudolfplatz abbiegen. Dadurch wird die Querung des Rings für Radfahrer weiter abgesichert. (fra)