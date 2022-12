Sperrungen, Events, Parade Das passiert beim CSD am Wochenende in Köln

Köln – Ausstellungen, Lesungen, Info-Abende – das Cologne Pride genannte Programm des Kölner CSD, das zwei Wochen dauert und mehr als 50 Veranstaltungen umfasst, hat bereits begonnen. Höhepunkt des vom Kölner Lesben- und Schwulentag (Klust) ausgerichteten Festivals, das für die Forderung nach Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen, Bi-, Intersexuellen und Transgendern steht, sind die Tage vom 27. bis 29. August.



Am Freitag, 27. August, nehmen um 16 Uhr die Informations- und Verkaufsstände im „CSD-Veedel“ ihren Betrieb auf, das auf 25.000 Quadratmetern an der Lanxess-Arena entsteht, als Ersatz für das sonst übliche Straßenfest in der Altstadt. Der Bereich mit zwei Bühnen, Biergarten, Picknick-Wiese und einer Jugend-Lounge ist abgesperrt. An den Eingängen werden die Besucher darauf kontrolliert, ob sie gegen Covid-19 geimpft, genesen oder negativ getestet worden sind. Ohne Nachweis ist der – kostenlose – Eintritt nicht möglich.



Zudem müssen die Besucherinnen und Besucher einen Personalausweis oder Reisepass vorzeigen, Schüler und Schülerinnen einen Schülerausweis. Am Zugang West befindet sich ein Corona-Testzentrum. In allen Bereichen des Veedels, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss eine Schutzmaske getragen werden.



Traditionelle CSD-Parade am Sonntag

Auf den Bühnen wird ein buntes Programm mit Live-Musik, Reden, Gesprächsrunden und Tanz geboten. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 18 Uhr auf der Hauptbühne; dabei sind Bürgermeister Andreas Wolter, der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp und Gäste aus Kölns Partnerstadt Kattowitz. Das Bühnenprogramm dauert am Freitag bis 22 Uhr, am Samstag von 13 bis 23 Uhr und am Sonntag von 14 bis 22 Uhr. Am Samstag beginnt um 16 Uhr ein Polit-Talk zu LGBTQ-Themen, am Sonntag um 17 Uhr ein Podiumsgespräch über Menschenrechte, das Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth mit einer Rede einleitet. Erwartet werden jeweils Politiker von CDU, SPD, Grünen, Die Linke und FDP, darunter der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans.



Der Sonntag steht im Zeichen der traditionellen Parade. Sie startet um 12 Uhr an der Ecke Bayenstraße/Ubierring, zieht die Rheinuferstraße entlang bis zum Heumarkt, überquert die Deutzer Brücke und endet am Deutzer Bahnhof. Mehr als 100 Gruppen, Vereine und Organisationen hätten sich angemeldet, um unter dem Motto „Für Menschenrechte. Viele. Gemeinsam. Stark“ zu demonstrieren, teilt der Klust mit. Gerechnet wird mit rund 10.000 Teilnehmenden. Alle müssen genesen, getestet oder geimpft sein. Die im Vergleich zu früheren Jahren geänderte Strecke gewährleistet laut Klust, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen wesentlich mehr Platz hätten.



Sperrungen und Umleitungen des Verkehrs



Die Rheinuferstraße ist von sieben bis etwa 16 Uhr zwischen Ubierring und Cäcilienstraße für den Kraftfahrzeugverkehr beidseitig gesperrt. Außerdem wird ab 11 Uhr die Deutzer Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt; der Auenweg in Deutz ist dann nur noch für den Anliegerverkehr freigegeben. An der Baustelle Waidmarkt steht die Umleitung zur Georgstraße und Großen Witschgasse über die Rheinuferstraße nicht zur Verfügung. Den ganzen Tag ist mit erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs zu rechnen. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.