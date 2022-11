In Nordrhein-Westfalen sind bislang die meisten Infektionen mit dem Coronavirus bekannt.

Das Coronavirus ist in alle Bundesländern Deutschlands registriert worden.

Wann ein Ende der Neuinfektionen in Sicht ist, ist noch unklar.

Grafiken und Daten zur aktuellen Lage in Deutschland.

Köln/Berlin – Das Coronavirus ist in allen deutschen Bundesländern angekommen. Zehntausende Personen sind mit Covid-19 infiziert. Das Robert-Koch-Institut und Bundesregierung haben viele Hinweise an die Bevölkerung herausgegeben, um die Infektionsrate einzudämmen.

Doch bislang steigt seit der Erfassung der Fälle täglich die Zahl der Neuinfizierungen im Land. Wann ein Ende dieser Entwicklung möglich ist, ist noch unklar. Experten rechnen damit, dass im Herbst ein Gegenmittel für das Coronavirus fertiggestellt ist.

Für den Überblick der aktuellen Lage werden viele Daten erhoben. In zwei Grafiken wird die Lage in Deutschland vorgestellt. Eine dritte Grafik soll zeigen, wie wichtig die Beachtung der Hinweise ist und wie viel schneller sich das Virus ausbreiten kann, wenn Bürgerinnen und Bürger Sozialkontakte nicht vermeiden.

Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen in den Bundesländern und der Trend in Deutschland

In der ersten Grafik finden Sie die aktuellen Zahlen der Infektionen und Todesfälle in den jeweiligen Bundesländern. Durch einen Klick auf den Umriss eines Bundeslandes werden Ihnen die Zahlen angezeigt.

Die zweite Grafik zeigt die Trendkurve, die beschreibt, wie die sich die Zahl der bekannten Infektionsfälle entwickelt hat. Am 9. März wurden in Deutschland die ersten Todesfälle durch Covid-19 bekannt, seitdem werden auch diese Fälle in der Kurve registriert.

Die dritte Grafik zeigt, warum sich das Coronavirus so rasant ausbreitet und welche Maßnahmen dabei helfen, die Infektionen einzudämmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bürgerinnen und Bürger dazu angemahnt, auf soziale Kontakte zu verzichten.

Alle Grafik werden fortlaufend aktualisiert, sobald neue Daten bekannt sind.

Das könnte Sie auch interessieren:

Corona Anzeige China meldet Rekordanstieg bei Fallzahlen – Lauterbach warnt vor Winterwelle

Bitte berücksichtigen Sie, dass es eventuell zu Verzögerungen in der Aktualisierung kommen kann. (mab/dpa)