Warnung vor Sturzfluten Hurrikan „Roslyn“ in Richtung Mexiko legt an Stärke zu

Manzanillo – Der Hurrikan „Roslyn“ hat auf seinem Weg in Richtung der Pazifikküste von Mexiko an Stärke zugelegt. „Das Zentrum des Wirbelsturms lag am Samstag rund 240 Kilometer südwestlich der Hafenstadt Manzanillo im Bundesstaat Colima, wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte. Der Hurrikan der zweitstärksten Kategorie 4 zog mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Kilometern pro Stunde Richtung Nordwesten. „Roslyn“ dürfte weiter an Stärke zulegen und am Sonntag im Bundesstaat Nayarit auf Land treffen.

Das NHC erwartete, dass „Roslyn“ am Sonntag auf die Küste des mexikanischen Bundesstaats Nayarit prallen würde. Vorher werde der Sturm wohl an Kraft verlieren. Doch sei damit zu rechnen, dass er immer noch Hurrikan-Stärke haben oder fast so stark wie ein Hurrikan sein werde, wenn er das mexikanische Festland erreiche. Das NHC warnte vor Sturzfluten und Erdrutschen infolge des Sturms.

Hurrikan „Roslyn“: Warnung für Urlaubsorte in Mexiko

Für die Urlaubsorte zwischen Playa Perula und El Roblito sowie die Islas Marias wurde eine Hurrikanwarnung herausgegeben. Der mexikanische Wetterdienst warnte vor starkem Regen, Überschwemmungen und Erdrutschen. Die Saison der tropischen Wirbelstürme beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie endet in beiden Regionen am 30. November.

Das könnte Sie auch interessieren:

Tod von McFit-Gründer Schaller Anzeige Suche nach abgestürztem Flugzeug wird ausgeweitet

Über dem Atlantik Anzeige Airbus von heftigen Turbulenzen erschüttert – Chaos in Kabine von Marcus Breuer

Mysteriöse Flecken Anzeige James-Webb-Teleskop macht neue Entdeckung im Weltall von Sebastian Hahn

Die mexikanischen Behörden riefen in den Bundesstaaten Jalisco, Colima, Nayarit und Sinaloa vorsorglich den Alarmzustand aus. Mexiko wird sowohl an seiner Pazifik- als auch seiner Atlantikküste jedes Jahr von tropischen Wirbelstürmen heimgesucht. Im Jahr 1997 kamen durch „Pauline“ - einen Hurrikan der Stärke 4 - an der mexikanischen Pazifikküste mehr als 200 Menschen ums Leben. (afp/dpa)