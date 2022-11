„Lasch-o-Mat" Generator erstellt Fake-Zitate von Armin Laschet

Twitter – „Wir müssen Tennissocken in Sandalen als Chance sehen und nicht als Bedrohung", steht unter dem Bild von Kanzlerkandidat Armin Laschet. Wie ein Wahlplakat sieht es aus. Weiter heißt es: "Ich bin prinzipiell bereit, daran zu arbeiten. Es geht jetzt um die Menschen in diesem Land und darum, ihnen zuzuhören."



Dass es sich hierbei nicht um einen offiziellen Beitrag für den Wahlkampf der CDU handelt, verrät nur das kleine Logo oben links in der Ecke. „Lasch-o-Mat" steht da. Und der begeistert seit Montagabend, 26. Juli tausende Twitter-Nutzerinnen und -nutzer.

Generator erzeugt Humor und Kritik

Das Prinzip ist einfach: Einen Begriff in das Suchfeld eingeben, dann auf den roten Button mit der Aufforderung "Lasch-it" klicken und es geht los. Wie bei einem Glücksspielautomat rotieren darunter drei kleine Textfelder mit Zitaten von Armin Laschet - jeweils kombiniert mit dem eingebeben Suchbegriff. Heraus kommt eine kleine Grafik mit wählbarem Bild vom CDU-Kanzlerkandidaten und dem zufällig generierten Text im Design eines Wahlplakates.



Die Ergebnisse sind vielseitig. Manche zeigen sich humorvoll:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andere nutzen den Lasch-o-Mat für Kritik an dem Kanzlerkandidaten oder der CDU:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hinter der Aktion steckt offenbar das Unternehmen Visualtech GmbH aus Mainz, das sich auf digitales Marketing spezialisiert hat. Auf der Website findet sich ein Link zu einer ähnlichen Aktion zum Jahrestag des Mauerfalls am 8. November 2019. Hier konnten die Nutzerinnen und Nutzer ebenfalls über einen Generator eigene Zitate als Graffiti auf einer Mauerwand erstellen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Hauseinsturz in Miami Anzeige Letzte Vermisste identifiziert – 98 Tote

Acht Tote Anzeige Massenkarambolage durch Sandsturm in den USA

Sporthosen-Eklat Anzeige Pink will Strafe für Beachhandballerinnen zahlen

In welchem Kontext der „Lasch-o-Mat" entstanden ist, ließ sich am Dienstagmorgen noch nicht klären. Das Unternehmen war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. So bleibt auch offen, wie politisch die Aktion ist - so ist etwa die FDP unter den Kundinnen und Kunden von Visualtech auf der Website gelistet.



Genutzt wurde der Lasch-o-Mat jedenfalls rege. Am Dienstagmorgen war die Seite zwischenzeitlich nicht mehr zu erreichen.