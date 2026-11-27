Es ist gut, dass die Stadt Köln reagiert. Sie will ihr Bleiberechtsprogramm nicht abschaffen, sondern neu regeln. Und sie empfiehlt, für die Aufnahme grundsätzlich ein Führungszeugnis ohne Einträge zu verlangen. Zudem soll genauer überprüft und dokumentiert werden, ob beispielsweise Mitwirkungspflichten bei der Passbeschaffung, regelmäßige Schulbesuche der Kinder sowie ein deutliches Bemühen beim Lernen der deutschen Sprache sowie eine Integration in den Arbeitsmarkt spürbar sind.

Das ist für die öffentliche Akzeptanz des Programms unverzichtbar. Schließlich heißt es schon jetzt: „Grundsätzlich sollen nur Ausländer, die sich an Recht und Gesetz halten, wegen ihrer vorbildlichen Integration begünstigt werden.“ An diesem Anspruch müssen sich die Programm-Teilnehmer und die Stadt messen lassen. Der Rat sollte dem Vorschlag der Verwaltung deshalb folgen.

Dass sich aber jemand an Recht und Gesetz hält, sollte für die Aufnahme in dieses besondere Förderprogramm die Mindestanforderung sein, kein Gesichtspunkt unter vielen. Der Rat entscheidet hier über den Zugang zu einem Programm, das langjährig Geduldete mit einer realistischen Aussicht auf einen Aufenthaltstitel gezielt begleitet. Dafür darf die Stadt strengere Maßstäbe anlegen. Ob jemand ein Bleiberecht hat, richtet sich weiterhin nach dem Gesetz. Deshalb ist die Reform des Kölner Bleiberechtsprogramms auch ein Argument für den Fortbestand des Angebotes. Wer seit Jahren in Köln lebt, auf absehbare Zeit nicht zurückkehren kann und sich um einen Pass, einen Ausbildungsplatz oder Arbeit bemüht, soll die Unterstützung bekommen, die er braucht.

Es geht um den Zugang zur Beratung

Es wäre falsch, diesen Menschen wegen Fehlern der Verwaltung die Beratung zu nehmen. Ebenso falsch wäre es, aus Rücksicht auf den guten Zweck des Programms auf klare Aufnahmeregeln zu verzichten.

Die NRW-Landesregierung hatte nach der Berichterstattung des „Kölner Stadt-Anzeiger“ zwar bereits ein Fünf-Punkte-Programm zur schnelleren Rückführung ausreisepflichtiger Straftäter vorgestellt. Und zudem hatte sie die Bezirksregierung angewiesen, die Arbeit des Kölner Ausländeramts künftig genauer zu überprüfen und weitere Berichte anzufordern. Dass die Stadt nun einen besseren Vorschlag vorlegt, verdient trotzdem Anerkennung.

Die Reform ist kein Schlussstrich

Wenig überzeugend ist allerdings, dass die Stadt immer wieder auf die grundsätzliche Rechtmäßigkeit ihres bisherigen Programms verweist. Rechtmäßige Vorschriften zu formulieren, ist kein besonderes Verdienst einer Verwaltung. Das ist ihre Aufgabe. Und nicht alles, was rechtens ist, ist auch richtig.

Entscheidend ist doch, ob die Regeln ihren Zweck erfüllen und ob sie überhaupt eingehalten werden. Dass Letzteres vielfach nicht der Fall war, haben Recherchen dieser Zeitung deutlich gezeigt.

Ausnahmen nachvollziehbar zu begründen, ist keine neue Härte

Wer solche Versäumnisse offenlegt, betreibt keine Kampagne, wie es am Donnerstag aus Teilen des Kölner Sozialausschusses zu vernehmen war, sondern tut das, was eine freie Presse ausmacht: Fakten recherchieren, Missstände aufdecken. Die Stadt kann nun zeigen, dass sie gelernt hat. Denn regelmäßig zu prüfen, ob die Teilnehmer die Voraussetzungen für das Bleiberechtsprogramm noch erfüllen, ist keine neue Härte. Es ist die Voraussetzung dafür, dass ein sinnvolles Programm auch glaubwürdig bleibt.