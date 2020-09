Köln -

Schon früh hat sich am Sonntag abgezeichnet, dass Oberbürgermeisterin Henriette Reker an diesem Abend keinen Wahlsieg feiern würde. Die Hochrechnungen zeigten schnell, dass die Amtsinhaberin im ersten Wahlgang keine Mehrheit hinter sich bringen konnte. Eine Umfrage vor der Wahl hatte Reker noch bei 61 Prozent und somit weit vorne gesehen – doch am Wahltag konnte sie nicht genug Wähler von sich und ihrer Arbeit überzeugen. SPD-Kandidat Andreas Kossiski, ihr aussichtsreichster Herausforderer, zwingt die OB nun in zwei Wochen in eine Stichwahl. Nicht alle Wähler von CDU und Grünen – die Reker unterstützen – haben der Oberbürgermeisterin ihre Stimme gegeben.