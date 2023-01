Köln – Am Dienstag stieg das Thermometer in Köln mehr und mehr an und kratzte zeitweise an der 40-Grad-Marke. Die Kölner Feuerwehr war auf die extreme Hitze gut vorbereitet und zog am Abend eine erste, durchaus erfreuliche Bilanz.

„Bis 19 Uhr gab es rund 460 Rettungseinsätze im ganzen Stadtgebiet. Das ist mehr als an durchschnittlichen Tagen, aber weniger als wir erwartet haben“, erklärte ein Sprecher der Kölner Feuerwehr auf Anfrage. Bis in die Nacht kamen noch rund 170 weitere Einsätze dazu, sodass für den ganzen Dienstag letztlich 632 Einsätze gezählt wurden. Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte am Mittwochmorgen, dass an anderen Tagen eine Einsatzzahl von 500 bis 550 normal sei.

Hitze in Köln: Größerer Einsatz in Holweide – Toter Obdachloser vor dem Hauptbahnhof

Zu einem größeren Einsatz kam es am Nachmittag im Kölner Stadtteil Holweide. Dort stand eine Fläche von etwa 40.000 Quadratmetern Feld und Vegetation in Flammen. Zwischen 15:10 Uhr und 19:45 Uhr hielt dieser Brand die Einsatzkräfte auf Trab. Ansonsten gab es über den Tag verteilt mehrere kleine Bodenfeuer, die aber schnell gelöscht werden konnten.

Vor dem Kölner Hauptbahnhof starb am Nachmittag ein 57-jähriger Obdachloser. Ob sein Tod mit der Hitze in Verbindung steht, ist allerdings noch nicht geklärt.

Der Sprecher der Feuerwehr erklärte, dass die Zahl der Einsätze nach 19 Uhr wieder ein wenig zugenommen habe – zu einem größeren Vorfall sei es bislang allerdings nicht gekommen. (ft)