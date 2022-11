Region – Unsere Fotografinnen und Fotografinnen haben sich 100 Tage nach der Flut in den Hochwassergebieten umgesehen und Orte besucht, die unsere Redaktionen bereits während oder direkt nach den Regenfällen und Überschwemmungen im Juli 2021 im Blick hatten.

Vieles hat sich seitdem verändert, die Aufräumarbeiten kommen voran, und viele Bewohner der betroffenen Gebiete erzählen von Hilfsbereitschaft und Gemeinschaftsgefühl unter den freiwilligen Helfern und Einsatzkräften.



Vielfach ist das Aufräumen, Schutt wegschaffen und Trocknen nur ein Anfang. Denn klar wird bei jeder Zwischenbilanz auch: Es ist noch viel zu tun, und die Auswirkungen der Flutkatastrophe wird die Menschen im Kreis Euskirchen, im Rhein-Erft-Kreis, in Leverkusen und im Rheinisch-Bergischen-Kreis noch lange beschäftigen.

Kreis Euskirchen

Rhein-Erft-Kreis

Leverkusen

Leichlingen

Über Entwicklungen und die Aufräumarbeiten in den betroffenen Flutregionen informieren wir weiterhin regelmäßig digital so wie in der Zeitung.