Unfall in Kuckenberg Riskante Überholmanöver endeten mit drei Verletzten

Burscheid – Durch rücksichtslose Überholmanöver hat der Fahrer eines Paket-Transporters am Montagabend in Kuckenberg einen Unfall mit drei Verletzten verursacht und Sachschaden in Höhe von geschätzten 17 000 Euro angerichtet. Er selbst landete mit seinem Lieferwagen in einer Böschung und wurde ebenfalls leicht verletzt.

Zeugen sagten aus, dass der Mann kurz nach 19 Uhr auf der Fahrt Richtung Leverkusen in der Burscheider Ortschaft bereits vor dem Unfall mehrfach mit wesentlich überhöhter Geschwindigkeit riskant überholt habe.

BMW und Ford gerammt

Bei dem Versuch, den BMW Mini einer 49-jährigen Leichlingerin zu überholen, touchierte er ihren Wagen und geriet dadurch ins Schleudern. Er prallte gegen einen davor fahrenden Ford eines 62-jährigen Leverkuseners, schleuderte von dort aus quer über die Gegenfahrbahn gegen einen Leitpfosten und blieb mit seinem ramponierten Lieferwagen in einer Böschung stecken.

Bei dem Unfallfahrer handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 25-jährigen Rumänen mit Wohnsitz in Leverkusen. Er roch nach Alkohol und gab gegenüber der Polizei zu, kurz vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Zwei Fahrzeuge, darunter der stark beschädigte Ford-Transporter, mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 291 halbseitig gesperrt werden. (hgb)