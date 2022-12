CDU feiert NRW-Geburtstag Rustikaler Festakt mit vielen Anekdoten in Leichlingen

Leichlingen – „Operation Marriage“: Die britische Militärregierung schloss am 23. August 1946 unter diesem Codewort die preußischen Provinzen Westfalen und Nordrhein zusammen. Ein Jahr später ergänzte auch Lippe das neu gegründete Bundesland. Als ein nicht sehr altes Land, aber wohl ein „kleines Meisterwerk“ beschrieb Herbert Reul das nun Jubiläum feiernde Nordrhein-Westfalen. Auch in Leichlingen stieß die CDU auf das 75-jährige Bestehen des Bundeslandes an. Herbert Reul blieb zu diesem Anlass in seiner Heimatstadt und wohnte den Festivitäten seines Stadtverbandes in der Scheune des Bauernhofs Sesterhenn in Junkersholz bei.

Das Motto der Oma

„Wer hätte damals gedacht, dass NRW einmal das wirtschaftliche Zentrum der Republik würde?“, blickte er zurück in die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum der Aufbau des Landes funktioniert habe? Reul antwortet: „Weil jeder gesagt hat: Ich leiste meinen Teil.“ Wie die Leichlinger und Leichlingerinnen es von dem nahbaren Innenminister der CDU gewohnt sind, erzählte er auch gerne Schmankerl aus seinem Leben. Schon die Oma hatte das Motto „Ohne Fleiß kein Preis.“ Reul bezieht es mühelos auf die Geschichte NRWs. Heute sei es bei uns schließlich immer ein Stückchen besser als im Ausland.

Die ordentliche Portion Heimatliebe mit Überzeugung von den eigenen Werten und Taten spiegelt sich in den Schlagwörtern des Wahlkampfs der Partei wider, die auch an diesem Abend fielen: Freiheit, Frieden, Sicherheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Nicht nur auf Krisen schauen, auch das Gute sehen will Reul. Dazu zählten am Montagabend auch prägende Erinnerungen an die Zeit, als Bonn noch Bundeshauptstadt und Helmut Kohl Kanzler war – der Reul einmal den Pfannkuchen vom Teller geklaut habe, wie der ehemalige CDU-Generalsekretär schmunzelnd erzählte.

Den rustikalen Festakt in Leichlingen mit musikalischer Begleitung der Saxofonisten der Musikschule zog Bundestagsabgeordneter Hermann-Josef Tebroke sogar einer Einladung Armin Laschets nach Düsseldorf vor. Auch Landtagsabgeordneter Rainer Deppe und Landrat Stephan Santelmann durften nicht fehlen. Frühere Differenzen schienen an diesem Abend beigelegt. Schließlich sprach sich Reul für Gemeinschaftlichkeit innerhalb der Partei aus. Anders als die Provinzen vereinigten sich die CDU-Landesverbände Rheinland und Westfalen erst 1968.

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Maurice Winter steuerte einige Fun Facts zum Bundesland bei: Im Vergleich zur Gründungszeit leben heute sechs Millionen Menschen mehr in NRW. Die Rolle der Stadt Leichlingen in ihrem Land ist für den stellvertretenden Bürgermeister natürlich eine zentrale: „Man kann sagen, dass Deutschland auch bei uns vor Ort entstanden ist.“ Denn Leichlingen sei das Herz NRWs, des Kultur-, Bildungs- und Verkehrslandes, gelegen zwischen den Flughafen-Städten Köln und Düsseldorf. Aber NRW vereine auch das Städtische und das Ländliche. Die Location in der Bauernscheune passte dazu.