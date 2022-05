Landtagswahl 2022: Sieben Kandidaten und 29 Parteien in Leichlingen und Burscheid

Leichlingen/Burscheid -

Die Auswahl ist groß, der Stimmzettel lang: 29 Parteien und Gruppierungen wollen im Wahlkreis 22 (Rheinisch-Bergischer Kreis II), zu dem Leichlingen und Burscheid gehören, mit Abgeordneten in den neuen Landtag von Nordrhein-Westfalen einziehen. Bei der vergangenen Landtagswahl 2017 waren es sogar 31.

Aber am Sonntag, 15. Mai, wenn in Burscheid rund 14.050 und in Leichlingen etwa 22.000 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben können, dürfte es nicht an Möglichkeiten mangeln. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Erst- und Zweitstimme

Der Wahlzettel hat zwei Hälften für die Erst- und Zweitstimmen. Links macht man sein Kreuz für einen Direktkandidaten – wer die einfache Mehrheit erringt, ist gewählt. Es bewerben sich hier sieben Personen, ausschließlich Männer, um das Mandat für die nächsten fünf Jahre: In der amtlichen Reihenfolge Herbert Reul (CDU), Sebastian Lemmer (SPD), Marco Frommenkord (FDP), Carlo Clemens (AfD), Jürgen Langenbucher (Grüne), Mike Galow (Linke) und Simon Pugnaghi (Volt). In der rechten Spalte entscheidet die Zweitstimme für die Landeslisten der Parteien und Vereine über den künftigen Proporz der Politik im Landtag – und damit auch über mögliche Regierungsbildungen.

Wahllokale: In Leichlingen sind 16 Wahllokale eingerichtet worden. Bei den Standorten hat es keine Veränderungen gegeben, sie entsprechen den Örtlichkeiten bei der Bundestagswahl im Herbst 2021. In Burscheid gibt es 17 Stimmbezirke in 13 Wahllokalen. In vier Lokalen (in der Montanusschule, der Grundschule Dierath, der Johannes-Löh-Gesamtschule und der Ernst-Moritz-Arndt-Schule) sind die Wählerinnen und Wähler aus jeweils zwei Stimmbezirken aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Der Zugang zum Wahllokal unterliegt gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung keinen Einschränkungen. Die Wahlämter empfehlen aber zur gegenseitigen Rücksichtnahme um das Tragen einer möglichst medizinischen Maske und die Einhaltung des üblichen Abstandes. Ein eigener Stift sollte nach Möglichkeit mitgebracht werden.

Briefwahl: Die Beteiligung an der Briefwahl ist extrem hoch. In Burscheid wurden bis Freitagmorgen bereits 3560 Wahlscheine ausgestellt und versendet. Im Vergleich dazu gab es bei der Landtagswahl 2017 insgesamt 1985 Briefwählerinnen und Briefwähler. In Leichlingen haben schon mehr als 7000 Wählerinnen und Wähler von der Möglichkeit Gebrauch gemacht. Bei der vergangenen Landtagswahl waren es nur 4381 Anträge.

Im Fall einer nachweislich plötzlichen Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann ein Briefwahl-Antrag noch bis Sonntag um 15 Uhr gestellt werden. Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass ihnen die beantragten Wahlscheine nicht zugegangen sind, können noch bis zum Tag vor der Wahl um 12 Uhr neue Wahlscheine beantragen. Hierfür ist das Wahlamt in Leichlingen am Samstag, 14. Mai, von 9 bis 15 Uhr erreichbar. Die ausgefüllten Wahlbriefe müssen beim Wahlamt spätestens bis Sonntag um 18 Uhr eingegangen sein. Später eingehende Wahlbriefe werden nicht berücksichtigt.

Ergebnisse: Die Präsentation der Ergebnisse aus Stimmbezirken, Kommunen, Kreis und Land kann am Wahlsonntag ab 18 Uhr online beim „Kölner Stadt-Anzeiger" und auf der Homepage der kommunalen Datenzentrale verfolgt werden, wo die Resultate der Auszählung kontinuierlich bekannt gegeben werden. Hier geht es zu den Ergebnissen aus Burscheid, hier aus Leichlingen. Links zur Seite können auch über die Homepages der Stadtverwaltungen aufgerufen werden. In den Rathäusern von Leichlingen und Burscheid finden keine öffentlichen Übertragungen statt. Vor dem Haupteingang des Leichlinger Rathauses wird aber ein Bildschirm im Schaufenster eingeschaltet, auf dem Interessierte die Ergebnisse des Wahlabends sehen können.

Das Leichlinger Wahlamt im Rathaus ist unter 02175/992114 und 992110 erreichbar. Das Burscheider Wahlbüro im Haus der Kunst unter 02174/670138 und 670118.