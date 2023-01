Insta, Facebook, Youtube Wie aktiv sind die Leverkusener Kandidaten auf Social Media?

Leverkusen – Können Politiker und Politikerinnen zur Zeiten von Facebook und Instagram überhaupt noch Wählerstimmen auf den Straßen für sich gewinnen? Immer weniger junge Wähler informieren sich an den Wahlkampfständen. Da muss eine Alternative geschaffen werden: Online-Wahlkampf. Hier unterscheiden sich die Leverkusener Direktkandidaten und -kandidatinnen auf sozialen Medien stark.

Die Kandidatin der CDU, Serap Güler, zeigt sich auf ihren Social-Media-Kanälen gerne mit vielen Menschen: Ob mit Bundespolitikern wie Gesundheitsminister Jens Spahn und Kanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Sie berichtet von Veranstaltungen, die sie besucht, eine direkte Ansprache an die Wähler machte sie bis vor Kurzem eher selten. In einem kürzlich auf Instagram veröffentlichten Video stellt sie sich und ihre Ziele vor und spricht ihre Wählerschaft klar und deutlich an: „Ich zähle auf Ihre Stimme.“

Lauterbachs Profil platzt vor Statistiken

Karl Lauterbach, der Direktkandidat der SPD, legt den Schwerpunkt seiner Beiträge auf Instagram auf die Corona-Pandemie. Sein Profil platzt beinahe aufgrund der Vielzahl an Statistiken und Tabellen – ob Neuinfektionen, Impfquote oder Krankenhauseinweisungen. Nur vereinzelt sind Bilder von Wahlkampfständen und Podiumsdiskussionen zu sehen – wie beispielsweise Anfang September beim Wahlkampfauftritt der Satirepartei „Die Partei“ in Wiesdorf, als sich deren Vorsitzender Martin Sonneborn zu Lauterbach gesellte. Auf Facebook weitet sich immerhin sein Themenspektrum, vor allem in den letzten Tagen mit Beiträgen zu beispielsweise Tempolimit und Bürgerrat.

Nyke Slawik von den Grünen adressiert ihre Wählerschaft oftmals ganz direkt und ruft mit klaren Statements aktiv zur Wahl ihrer Partei auf. Auf Instagram postet sie viele Fotos, die sie in Wahlkampfaktionen zeigen, ob beim Plakateaufhängen oder mit Flyern in der Hand. Auch die Regenbogenfahne darf bei der Transfrau auf vielen Fotos nicht fehlen.

Cornelia Besser zeigt sich vor allem auf Parteiseiten

Cornelia Besser, die für die FDP kandidiert, zeigt sich auf ihrem persönlichen Profil bei Facebook zurückhaltend, die Sales Managerin macht stattdessen viel Wahlkampf auf der Facebook- und Instagramseite der FDP Leverkusen: Auch ein Video der Podiumsdiskussion am Schloss Morsbroich (wir berichteten) ist zu sehen.

AfD-Direktkandidat Christer Cremer postet auf seinen persönlichen Profilen keine wahlkampfbezogenen Inhalte. Auf der Facebook-Seite zeigt er sich lediglich auf einem Bild vor dem Wahlkampfstand in Wiesdorf.



Frauke Petzold, die für „Die Partei“ kandidiert, postet Videos bei Youtube, in denen man erfährt, warum sie Wahlkampf mit Poolnudeln machen will, oder über die Facebook-Parteiseite: Dort ist die Satirepartei sehr aktiv, ist auch regelmäßig „live“ (=mit einem Livestream).

Online treten Stephan Heintze, der Direktkandidat der Freien Wähler, die Linken-Politikerin Beate Hane-Knoll, MLPD-Direktkandidat Jonathan Meier, Dirk Sattelmaier, Kandidat der Basis, und Jacqueline Blum von der Klimaliste Leverkusen auf sozialen Medien nicht oder kaum auf.