Jahrgangsbeste werden gefeiert Stadt Leverkusen ehrt Schüler mit besten Abschlussnoten

Uwe Richrath ehrte 32 Schülerinnen und Schüler. Sie sind die Jahrgangsbesten der Abschlussklassen in Leverkusen.

Leverkusen – In Leverkusen wurden die jahrgangsbesten Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen geehrt. 32 Jugendliche bekamen im Großen Saal der Musikschule Leverkusen Urkunden über ihre Leistungen und ein Anerkennungspräsent.

Oberbürgermeister Uwe Richrath überreichte sie gemeinsam mit Markus Grawe, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Leverkusen. Die Sparkasse hatte die Ehrungsfeier mit einer Spende ermöglicht. Grawe warb in dem Zuge der Veranstaltung auch dafür, neben einem Hochschulstudium eine Ausbildung, ein Duales Studium oder einen Beruf im Handwerk ins Auge zu fassen.

Neun Lehrerinnen und Lehrer an Leverkusener Schulen wurden in den Ruhestand verabschiedet. Copyright: Julia Trick

Bei der Veranstaltung wurden zudem neun Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand verabschiedet. „Fast niemand kann für einen jungen Menschen so prägend sein wie eine gute Lehrerin und ein guter Lehrer“, betonte Richrath und dankte ihnen. Sie bekamen das Buch „111 Orte in Leverkusen, die man gesehen haben muss.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Leverkusener Sportanlagen Anzeige Hallenbad in Bergisch Neukirchen soll saniert werden von Bert-Christoph Gerhards

Weltkindertag Anzeige In Leverkusen können die Jüngsten mit Familie im Wildpark feiern von Frank Weiffen

Kita-Neubauten Anzeige So will Leverkusen 1090 neue Kitaplätze schaffen von Stefanie Schmidt

Mit Kaffee und Kuchen klang die Ehrungsfeier aus, die musikalisch vom Saxophonquartett „4U“ untermalt wurde.