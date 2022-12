In Opladen war die Stimmung an Weiberfastnacht eher gedämpft, hier und da gab es aber auch gute Laune. Die Leute freuten sich, wieder etwas feiern zu können.

Leverkusen – An Weiberfastnacht haben sich die Karnevalsgesellschaften im Festausschuss Leverkusener Karneval zu einer Krisensitzung zusammengesetzt: Sollen die Veranstaltungen wie die Open-Air-Party in Opladen am Samstag wegen des Einmarsches von Russland in die Ukraine abgesagt werden oder nicht? Donnerstagabend um 20 Uhr stand fest: Das FLK hält an der Veranstaltung fest. Und auch die Kamelleaktion für Kinder am Sonntag wird stattfinden. Hier gibt es eine Übersicht – vorbehaltlich möglicher Änderungen:

Weiberfastnacht, 24. Februar

Party im Scala

Im Opladener Scala treten an Weiberfastnacht „The Legendary Ghetto Dance Band“ auf, um 19 Uhr geht es mit Kölsch Punk und Rheinisch Rap los. Karten gibt es online.

Herkenrath Hof

Der Herkenrath Hof feiert in der Schalander Bar an Weiberfastnacht und am Karnevalssamstag, jeweils von 11 bis 11 Uhr, heißt es auf der Webseite. Es gilt die 2G-Plus-Regelung, auch die Geboosterten brauchen einen tagesaktuellen Test. Eintritt zehn Euro.

Mobile Impfaktion

Pappnas und Spritze gehen gut zusammen, findet offenbar die Stadtverwaltung und organisiert eine Impfaktion von 14 bis 18 Uhr in einem Wupsibus am Opladener Busbahnhof.

Freitag, 25. Februar

Rheindorfer Karnevalstreff

Die Rheindorfer Burgknappen feiern im Saal Norhausen. Los geht es ab 18 Uhr. Das Dreigestirn ist auch dabei, Eintritt frei.

Karnevalssamstag, 26. Februar

FLK-Open-Air-Veranstaltung in Opladen

Der Festausschuss Leverkusener Karneval (FLK) organisiert in Zusammenarbeit mit allen Leverkusener Karnevalsgesellschaften eine Open-Air-Veranstaltung ab 13 Uhr (Einlass ab 12 Uhr) auf dem Opladener Marktplatz. Das Programm geht bis 22 Uhr. Es gilt die 2G-Plus-Regelung, geboosterte Personen bräuchten keinen zusätzlichen negativen Testnachweis, sagt der FLK.

Die Kölsche Band Brings, die Karnevals-Combo und verschiedene Tanzgruppen sind dabei. Der Eintritt kostet 10 Euro ab zwölf Jahren und fünf Euro für Kinder ab fünf Jahren. Karten können bei den Leverkusener Karnevalsgesellschaften, bei Lotto am Markt in Opladen und in der Buchhandlung Gottschalk gekauft werden. Der Veranstalter sucht noch dringend Gastropersonal, erklärte er auf Instagram.

Straßenkarneval in Rheindorf

In Rheindorf feiern die Jecken zwischen Pützdelle und Wupperstraße mit der KG „Jeckes Kirchjässchen Blau Gold“. Die Gegend ist zur Brauchtumszone erklärt, zwischen 10 bis 16 Uhr gelten andere Regeln.

Karnevalssonntag, 27. Februar

Karnevalsgrillen

„Herr Präsident, die Worscht“: Unter diesem Motto wird am Karnevalssonntag, 27. Februar, ab 11 Uhr bis circa 16 Uhr im „Notenschlüssel“-Pub an der Friedrich-Ebert-Straße 122 bei Kölsch und anderen Kaltgetränken der Grill angeschmissen. Zum Frühschoppen gibt es Bratwurst, Mettbrötchen und Halven Hahn.

Manforter feiern im Manforter Hof

Um 16 startet die „Afterzooch Party“ der Karnevalsfreunde Manfort – auch ohne Zug. Gefeiert wird im Manforter Hof.

KamelLe(v)

Die Standorte in der Stadt Copyright: FLK

Unter dem Titel KamelLe(v) präsentieren sich von 11 bis 17 Uhr Leverkusener Karnevalsvereine an den unterschiedlichen Standorten u.a. Marktplatz Opladen, Funkenturm Altstadtfunken, Scala, Deyck‘s, Altes Rathaus, Restaurant Gallodini. An den Standorten warten auf die Pänz Kamelle und andere Überraschungen, heißt es vom FLK.

Die Stadtgarde positioniert sich beispielsweise in der Fußgängerzone auf Höhe Cafe Deyck's. Auch für diese Veranstaltung gilt die 2G-Plus-Regel.

Beiern statt feiern

Unter diesem Motto werden sechs Bürriger Beierleute am Karnevalssonntag nach der 10-Uhr-Messe auf den Glockenturm von St. Stephanus, Bürrig, steigen und mit den sechs Glocken ein Medley von Karnevalsliedern erklingen lassen. „Alte und neue Karnevalslieder sollen den Kirchgängern und allen Bürrigern ein bisschen Fröhlichkeit in diesen komisch-traurigen Tagen vermitteln. In leicht abgewandelter Form werden alte und neuere Karnevalslieder gebeiert“, erklärt Hans-Peter Grümmer. Beiern bedeutet, Glocken manuell anzuschlagen.

Weitere Impfaktion abgesagt

Am Karnevalssonntag, 27. Februar, sollte das Impfmobil Halt vor der vor Katholischen Kirche St. Franziskus, Karl-Jaspers-Straße 56 in Steinbüchel machen. Dieser Termin ist abgesagt!

Brauchtumszonen

Die Stadtverwaltung hat unterschiedliche Bereiche als Brauchtumszonen definiert, innerhalb derer unter 2G-Plus-Bedingungen gefeiert werden kann. Mehr Infos gibt es hier. (mit dre)