Karneval in Leverkusen KG Stadtgarde Opladen feiert gelungene Eröffnung der Session

Leverkusen – Voller Freude sind die Besucher der Sessionseröffnung der KG Stadtgarde in Opladen am Freitagabend in die Stadthalle in Bergisch Neukirchen geströmt. Zum Auftakt der Veranstaltung marschierte die vollständige Stadtgarde zur Freude der Zuschauer durch den Saal. Die in blaugelb gekleideten Tänzerinnen und Tänzer betraten die Bühne und mussten sich schließlich einer Musterung unterziehen.



Seit vier Monaten trainiert der Kindertanzkorps mit den jungen Teilnehmerinnen im Alter von vier bis zehn Jahren nun schon und hatte nun seinen allerersten Auftritt. Nach ein paar Startschwierigkeiten in der Anfangsformation meisterten die Mädchen und Jungen diesen einwandfrei. Auch die Beine der Kleinsten folgen durch die Luft und die Kinder wirbelten über die Bühne. Die Zuschauer waren begeistert und applaudierten, so laut sie nur konnten.



Leverkusener Prinz: Marijo I. ist mit Gefolge vor Ort

Anschließend trat der Offizierskorps auf und bewies, dass auch die Männer durchaus in der Lage sind, einen Saal mit ihrer Choreo zu begeistern. Nach einigen Ehrungen und Auszeichnungen verließ die Garde wieder die Bühne und es folgte eine Pause, die vom Kapellmeister mit Musik begleitet wurde. Vor Ort war auch der Leverkusener Prinz Marijo I. mit seinem Gefolge.



Später am Abend trat noch die kölsche Band Palaver auf und sorgte für ordentlich Stimmung, sodass es die Besucher und Besucherinnen nicht mehr auf ihre Stühlen hielt. Gegen 22 Uhr konnte dann auch der Tanzkorps der Stadtgarde Opladen zeigen, was im vergangenen halben Jahr einstudiert wurde.



Das ganze Programm war im Sinne echter Karnevalisten gestaltet: Tanz, Musik, Uniformen, Feiern – und ausreichend zu trinken. „Unsere Veranstaltungen gehen immer so lange, dass manche sie sogar schon fast als Sitzung bezeichnen würden. Wir freuen uns sehr auf diese Session und dass wir mal wieder richtig Karneval feiern können“, erklärte Frank Schneider, Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft.