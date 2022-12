Leverkusen – 16 Stunden dauerte ihre Geburt, am Ende machte die kleine Majla eine Punktlandung: Um exakt 2.22 Uhr am frühen Morgen des 22. Februar 2022 – in diesem Fall dem 22.2.22 – brachte Valmire Omeri im Klinikum Leverkusen ihre Tochter zur Welt.



Copyright: Sandra Samper-Agrelo/Klinikum Leverkusen

„Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, sondern war einfach froh, dass die Kleine endlich da ist,“ sagte Majlas Großmutter laut einer Mitteilung des Klinikums. Erst die Hebammen und Ärzte hätten sie auf die Uhrzeit aufmerksam gemacht.

Pflegekräfte feiern die Schnapszahlgeburt

Mehr Zweien habe Majla aber erst einmal nicht zu bieten: Sie ist 50 Zentimeter lang, hat einen Kopfumfang von 34 Zentimetern und wiegt 3700 Gramm. Für Mutter Valmire Omeri ist es die erste Tochter, einen Sohn hat sie bereits.

Die Pflegekräfte hätten die Schnapszahlgeburt ein wenig gefeiert, während Mutter und Kind sich auf der Wochenbettstation ausgeruht hätten, heißt es weiter. „Die Uhrzeit und das Datum sind etwas Besonderes,“ ließen die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Sandra Wedemeyer und Ute Stauner, die sich um Mutter und Neugeborenes kümmern, mitteilen.