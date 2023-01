Leverkusen – Ratssitzungen von neun Stunden Dauer sind in Leverkusen keine Seltenheit mehr, abendfüllende Ausschussberatungen, die mitunter weitgehend ergebnislos enden, auch nicht. Seit der jüngsten Kommunalwahl hat sich die Situation zugespitzt, sind die politischen Gremien in dieser Stadt oft mehr mit sich selbst beschäftigt als mit politischen Entscheidungen.



Fundamental-Opposition der Populisten

Inzwischen hat sich eine Lagerbildung vollzogen, tun sich die großen Drei im Rat – CDU, SPD und Grüne – trotz unterschiedlicher Meinungen oftmals zusammen, um Beschlüsse durchzudrücken. Ihnen steht eine Fundamental-Opposition der Populisten aus Bürgerliste, Klimaliste, Aufbruch Leverkusen und mitunter auch AfD entgegen, der es zumeist mehr ums Prinzip geht, auch wenn die gesuchte Konfrontation schon mal in eine Stimmenthaltung ausläuft. Dass wichtige Themen darunter leiden, notwendige Entscheidungen zu Formelkompromissen verkommen oder immer wieder vertagt werden, ist die unerfreuliche Folge.

Drei Leverkusener Abgeordnete im neuen Bundestag

Karl Lauterbach hat zum fünften Mal die Bundestagswahl im Wahlkreis Leverkusen/Köln-Mülheim für sich entscheiden, sehr deutlich sogar. Und er sitzt nun als Gesundheitsminister am Kabinettstisch. Dass er dort in Sachen Autobahn-Ausbau im Bereich Leverkusen etwas erreichen kann, ist damit noch nicht ausgemacht. Den Verkehrsminister stellt in der Ampelkoalition mit die FDP: Volker Wissing.



Nyke Slawik, Direktkandidatin der Grünen in Leverkusen, zog über die Landesliste NRW ins Parlament ein und ist inzwischen ordentliches Mitglied im Verkehrsausschuss. Dort will sie den Ausbauplänen für A1 und A3 energisch entgegentreten.

Serap Güler (CDU) wurde ebenfalls über die Liste gewählt. Sie hält einen Ausbau für erforderlich, will aber die Folgen für Leverkusen in Grenzen halten. (ger)

War die Stadt in der Pandemie noch halbwegs über die Runden gekommen – von Schulden für die nächsten 50 Jahre einmal ganz zu schweigen –, hat das Hochwasser im Sommer erhebliche zusätzliche Probleme und Kosten verursacht und viele andere Vorhaben verdrängt. Auch der relative Erfolg der Gewerbesteuersenkung ist darüber verpufft. Von einem guten Jahr für die Stadt zu reden, wäre vor dem Hintergrund sicher verfehlt. Es war ein schweres.

Das war 2021 in Leverkusens Politik – eine Chronik:

Januar

Der Pipelinebau von Open Grid rund um Leverkusen hat begonnen, seine Ausmaße werden deutlich.

Der Pfarrgarten am Platanenweg in Bergisch Neukirchen weicht einem Bau von 14 Eigentumswohnungen.

Die Stadtverwaltung will ihren Standort Miselohestraße in Opladen aufgeben.

Februar

Das Stadtarchiv hat einen neuen Leiter: Julius Leonhard folgt auf Gabriele John.



Pläne für ein Kreativquartier nahe des Rheins in Wiesdorf werden vorgestellt und stoßen auf Widerstand von Nachbarn.



Andrea Deppe wird vom Rat nach heftigen Debatten im Vorfeld für acht weitere Jahre im Amt der Baudezernentin bestätigt.

März

Leverkusens Radwege haben in der Bewertung des ADFC einmal mehr schlechte Noten bekommen.

Der Lieferverkehr zur Wellpappenfabrik Gierlichs in Quettingen sorgt für politischen Zündstoff.

Eine Online-Petition trägt mit dazu bei, ein geplantes Wettbüro im Zentrum von Schlebusch zu verhindern.

April

Montanus Quartier heißt das Bauprojekt zwischen City und Chempark, das Investor Gernot Paeschke planen lässt.



Für den Autobahnausbau in Manfort soll ein Doppelhaus an der Alsenstraße zur Hälfte abgerissen werden. Es hagelt Proteste.



Der Erweiterungsbau der Sekundarschule ist fertiggestellt worden.

Mai

Neuer Stadtkämmerer wird Michael Molitor, zuvor als Digitalisierungsdezernent geparkt. Markus Märtens leitet nun die WfL.

Pläne von Bayer für eine neue Agrochemie-Zentrale an Monheims Grenze zu Hitdorf sorgen für Nachbarschaftsstreit.



Wupsi-Rad, das Fahrradleihsystem, ist an nunmehr 57 Leihstationen im Angebot.

Juni

Beim Pipelinebau unter der A3 her geschieht eine böse Panne. Über ein halbes Jahr lang verursachen die Folgearbeiten Staus.

Beim Bohren eines Pipeline-Tunnels sackte im Juni die Fahrbahn der A3 bei Leverkusen ab, Copyright: Ralf Krieger

Pläne für einen Kahlschlag der Wiembachalle für den Hochwasserschutz werden von der Stadtpolitik gestoppt.

Ein neues Bürgerbüro der Stadtverwaltung wird in den Luminaden in Betrieb genommen.

Juli

Der Ausbau der Bahnstrecke Köln–Düsseldorf erfordert in den Ferien zeitweise eine Streckenvollsperrung. Der Bahnhof Mitte erhält neue Bahnsteige, eine weitere Gleistrasse wird vorbereitet. Bis 2023 soll alles fertig sein.

Die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Rheindorf hat eine Solaranlage bekommen, mit der sie ihren Strombedarf fortan selbst decken kann.

Das könnte Sie auch interessieren:

Explosion in Leverkusen Anzeige Ungefiltertes Löschwasser läuft fünf Monate lang in den Rhein von Hendrik Geisler

2021 Anzeige 13 Geschichten, die Leverkusen dieses Jahr besonders bewegt haben von Hendrik Geisler

CDU fordert rasche Sanierung Anzeige Decke des alten Landratsamts Opladen droht abzustürzen von Bert-Christoph Gerhards

August

Mit Pfiffen und wüsten Beschimpfungen wird Gesundheitsminister Jens Spahn im CDU-Wahlkampf in Quettingen begrüßt.

Zum Wahlkampfbeginn gab es bereits Streit um eine zu frühe Plakatierung.



Zum Schulstart gibt es heftige Probleme, da mehrere Schulgebäude vom Hochwasser im Juli verwüstet worden sind.

September

Mit einem Architekturpreis wird der heftig umstrittene Busbahnhof in Wiesdorf bedacht, der in der Praxis bereits arge Gebrauchsspuren aufweist.

Das Kreativquartier für Wiesdorf geht nach einigen Änderungen in die Detailplanung.



Der Lindenhof muss nach dem Hochwasser saniert werden. Doch erst einmal geschieht nichts.

Oktober

Eva Lux wird von der SPD nicht erneut als Kandidatin zur Landtagswahl aufgestellt. Die Aufgabe bekommt Ariane Koepke.



Ariane Koepke kandidiert am 15. Mai in Leverkusen für den Landtag. Copyright: Ralf Krieger

Die Sanierung der Kaimauer in Hitdorf wird mehr als doppelt so teuer wie zuvor veranschlagt und wird längere Zeit andauern.



Mit Ratten haben es Schädlingsbekämpfer häufiger zu tun. Die Stadt entwickelt ein Konzept dazu.

November

Die NRW-Verkehrszentrale an der Autobahn-Zufahrt Opladen ist in einen Neubau mit aktueller digitaler Technik umgezogen.



Aus der Verkehrszentrale NRW der Autobahn GmbH in Leverkusen-Opladen wird der Verkehr auf allen Autobahnen im Land geregelt. Copyright: Ralf Krieger

Neuer CDU-Vorsitzender wird Rüdiger Scholz (MdL), der Frank Schönberger nach acht Amtsjahren ablöst.



Projekte in der Neuen Bahnstadt werden von Lieferengpässen im Baugewerbe verzögert.

Dezember

Die Europa-Allee längs der Bahnstrecke in Opladen ist fertig, der Kreisel Lützenkirchener Straße wird in Betrieb genommen.



Die geplante Sporthalle an der Werkstättenstraße in Opladen sprengt ihren Kostenrahmen.



Proteste von Impfgegnern werden nicht nur in Sachsen, sondern auch in Leverkusen von Rechtsextremen angeführt.