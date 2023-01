Leverkusen – „Wir fordern die Verkehrswende. Jetzt!“ sagt Kurt Krefft, verkehrspolitischer Sprecher des ADFC Leverkusen. Er steht auf einem grünen Rollrasen in einer Parkbucht an der Kölner Straße in Opladen. Zum internationalen Aktionstag „Parking Day“ hat der Radler-Club gemeinsam mit dem Naturgut Ophoven, dem Naturschutzbund und dem BUND einen gemeinsamen Aktionsstand aufgebaut. Es geht um die ADFC-Kampagne „Mehr Platz fürs Rad“.

„Wir fordern den Ausbau der Radweginfrastruktur und die Förderung des ÖPNV. Durch weniger Parkplätze und Verkehr in der Stadt soll die Aufenthaltsqualität verbessert werden“, erklärt Krefft. Wenn es weniger Parkbuchten gäbe, könnte der Platz stattdessen für Außengastronomie, einen breiteren Fußweg oder grüne Inseln mit Bänken genutzt werden. Ebenso fordern die Veranstalter, die Pendlerrouten sowohl innerstädtisch wie auch zwischen Großstädten auszubauen.

Forderungen vom Handel

Auch Einzelhändler an der Kölner Straße beschweren sich: Seit langer Zeit fordern sie die Umwandlung der viel befahrenen Straße in eine Einbahnstraße. Doch so lange die Bauarbeiten an der Europa-Allee, die westlich entlang der Gleise gebaut wird, nicht abgeschlossen werden, bleibt diese Maßnahme nur eine Überlegung.

Die Bewirtschaftung der Parkflächen spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle: Kurt Krefft beobachtete, dass kostenlose Parkflächen in der näheren Umgebung vom Opladener Bahnhof deutlich mehr genutzt werden als kostenpflichtige Parkplätze. „Wer ein Auto kauft, kauft keinen Parkplatz dazu. Es ist erschreckend, dass Bustickets stetig teurer werden und die Preise für Parkplätze seit knapp 20 Jahren nicht“, führt Krefft fort.

Das ehrenamtlich tätige Mitglied beim ADFC fasst zusammen: „Wir sind nicht gegen Autos, sondern für das Fahrrad. Unsere Enkel und ihre zukünftigen Familien sollen sicher in der Großstadt mit dem Rad unterwegs sein können.“

Grüne Jugend mit dabei

Mitarbeiterinnen des Naturguts Ophoven bereichern die Aktion mit einem Glücksrad inklusive einem Quiz für Kinder und Erwachsene rund um das Thema Klimaschutz. Auch die Grüne Jugend beteiligt sich an der Aktion „Parking Day“ – mit einem eigenen Stand an der Hauptstraße in Höhe des Wiesdorfer Grills.