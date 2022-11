Was ist los am Wochenende?

Wir stellen für Sie Veranstaltungen, Konzerte und weitere Tipps zusammen

Samstag, 5. November



Arena Alaaf



Am 5. November feiern die Jecken mit Brings, Kasalla, Cat Ballou, Klüngelköpp und vielen weiteren bei Arena Alaaf 2022 in der Ostermann-Arena. Nachdem der Auftritt des Tanzcorps der Neustadtfunken schon Tradition ist, eröffnet in diesem Jahr Prinz Marijo I. zusammen mit dem Festausschuss des Leverkusener Karnevals den Abend. Einlass ist ab 16.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Die Karnevalsparty endet gegen Mitternacht. Selbstverpflegung ist erlaubt, allerdings ist Glas in jeder Form in der Arena verboten. Früh Kölsch Fässchen gibt es in der Arena zu kaufen. Es gibt noch freie Tickets, heißt es auf der Facebookseite des Festauschuss Leverkusener Karneval. Mehr Infos hier.



Wiesdorfer Rheinkadetten legen los



Auch die KG Wiesdorfer Rheinkadetten feiert. Der Eintritt ist frei, Platzreservierung können unter Marcel.dohmen@rheinkadetten.de vorgenommen werden. Um 19.11 Uhr geht es in der Wiesdorfer Bürgerhalle los.

Martins-Wochenende in Schlebusch

Ein Wochenende im Schein der Laternen steht in Schlebusch bevor. Am Samstag zieht St. Martin auf seinem Pferd durch das „Dorf“: Aufstellung ist ab 17.30 Uhr auf dem Arkadenplatz, um 18 Uhr startet der Zug vor St. Andreas. Über die Bergische Landstraße geht es zum Lindenplatz, weiter über die Mühlheimer Straße, Felix-von-Roll-Straße bis zum Marktplatz, wo das Martinsfeuer entzündet wird und die Werbe- und Fördergemeinschaft Schlebusch wieder 1000 kostenlose Weckmänner an Kinder verteilt. In der Fußgängerzone findet am Samstag von 10 bis 19 Uhr der Martinsmarkt statt, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr - ab 13 Uhr lädt der verkaufsoffene Sonntag zusätzlich zum Bummeln ein.

Velvet Flames im Topos



Groovige Rock-&-Pop-Cover verspricht das Livekonzert von „Velvet Flames“ am Samstag, 5. November, ab 20 Uhr im Topos an der Hauptstraße 134. Die Bandmitglieder kommen aus Leverkusen, Köln und Solingen. Tickets kosten neun Euro, ermäßigt sieben Euro.

Jazztage starten

Am Donnerstag starten die 42. Leverkusener Jazztage. Am 5. November ist Gregory Porter zu Gast, am Sonntag tritt die Meute im Erholungshaus auf. Mehr Infos hier.

Sonntag, 6. November

Klavierklänge und Sektempfang



Beim Benefizkonzert „Zontarecital“ spielt am Sonntag, 6. November, um 11 Uhr die Pianistin Nina Gurol Werke von Mozart, Schubert und anderen im Spiegelsaal des Schlosses Morsbroich an der Gustav-Heinemann-Straße 80. Im Anschluss lädt der veranstaltende Zontra Club Leverkusen zum Sektempfang. Es wird um Anmeldung per E-Mail gebeten, auf diesem Weg lassen sich auch Tickets für 30 Euro reservieren, sie sind aber auch an der Abendkasse erhältlich.



Montag, 7. November

Hütte für Vereine und soziale Projekte



Am 17. November öffnet der Wiesdorfer Christkindchenmarkt. Zuvor wird am 7. November die Sozialhütte aufgebaut und steht Vereinen, Chören, Kirchengemeinden, Kindergärten, Spendensammlern, Plätzchenbäckern oder Weihnachtsbastlern kostenfrei zur Verfügung. Noch sind die Hälfte aller Plätze frei. Wer sich berufen fühlt und Leverkusen an einem Tag mit seinem Angebot begeistern möchte, kann sich unter per Mail melden, um das eigene Projekt vorzustellen und sich so für einen Tag ein Häuschen zu sichern, schreibt Veranstalter Axel Kaechele.



Burscheid



Samstag, 5. November, und Sonntag, 6. November



Martinspark



Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr soll der „2. Burscheider Martinspark“ am Wochenende des 5. und 6. November noch größer werden. Der Verein „Burscheid Live“ lädt für Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr auf den Marktplatz ein. Mehr Infos gibt es hier.



Bücherschätzung



Was ist eigentlich meine alte Hausbibel wert? Lohnt es, angestaubte Atlanten und historischen Werke zu verkaufen? Fragen dieser Art werden bei einer Bücherschätzung mit Diplom-Bibliothekar Marcus Vaillant am Samstag, 5. November, von 12 bis 16 Uhr in der Stadtbücherei Burscheid an der Hauptstraße 38 beantwortet. Interessierte sollten sich unter ☎ 02174 / 619 60 oder per E-Mail anmelden und dabei am besten gleich Angaben zu maximal fünf Büchern – idealerweise Verfasser, Titel, Verlag, Verlagsort, Verlagsjahr – machen.



Leichlingen

Sonntag, 6. November

Feierliche Taufe



Leichlingen feiert den Komponisten Johann Wilhelm Wilms. Am Sonntag wird die städtische Musikschule mit einem Festakt umbenannt. Los geht es mit der Veranstaltung um 17 Uhr. Auch die Preisträger des Klavierwettbewerbs werden verkündet.

Lesung im Sinneswald



„Bürger lesen für Bürger“ heißt es am Sonntag, 6. November, um 12 Uhr in der Spinnerei Braun + Brudes, Wietsche 1. Zum Thema „Freude“ tragen vor: Sonja Depaoli, Carsten Ehret-Pyka, Charlotte Loesch, Lore Loock, Markus Luyven und Wolfgang Müller-Breuer. Ein musikalische Zwischenspiel kommt vom achtjährigen Maximilian auf Gitarre und Trompete. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. (dre)