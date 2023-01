Urban Gardening am Klinikum Ein Kräutergarten in Leverkusen, an dem sich alle erfreuen

Leverkusen – Unter strahlend blauem Himmel kniet Ute Schulz aus Schlebusch am Morgen im Kräuterbeet und pflanzt kleine Waldmeister-Pflänzchen in die frisch umgegrabene Erde ein. An ihrer Seite gärtnern noch sechs weitere Helfer. Sie alle beteiligen sich an der neuen Bepflanzung des Vita-Med-Heilkräutergartens neben dem Klinikum Leverkusen. Dieser wurde vor zwei Jahren zum sechzigsten Geburtstag des Krankenhauses in Kooperation mit dem "Leverkusener Anzeiger" ins Leben gerufen.

Einfach Entspannen

Dabei ist der Garten keinesfalls nur für Patienten des Krankenhauses gedacht, sondern für alle Schlebuscher, die sich am Anblick und Duft der frischen Kräutern erfreuen wollen. "Viele Menschen kommen auch einfach zum Entspannen in unseren Kräutergarten, um hier ein Eis zu essen oder ein Buch zu lesen", erzählt Tanja Engel vom Klinikum, die als Leiterin der Wirtschaftsbetriebe für das "Urban Gardening"-Projekt zuständig ist.

Als "Urban Gardening" wird die gemeinschaftliche Bewirtschaftung öffentlicher Flächen bezeichnet. In erster Linie können die Kräuter also geerntet und als Heilpflanzen gegen vielfältige Beschwerden verwendet werden. Welches Kraut beispielsweise bei Magen-Darm-Problemen oder Gelenkbeschwerden hilft, erfahren die Gartenbesucher auf Schautafeln, die von Pflegeschülern der benachbarten Schule konzipiert wurden.

Sie beteiligen sich genau wie die neun freiwilligen Paten und der Verein Lebenshilfe an der Pflege des Heilkräutergartens. "Für meinen eigenen Garten fehlt mir einfach das Wissen über Kräuter. Sie gehen mir zu viel oft kaputt", so die Anwohnerin Schulz. "Hier haben wir am Anfang ein Einführungsseminar bekommen, in dem das Wichtigste erklärt wurde." James-Graham Faulkner steht als Gärtner außerdem stets für Fragen zur Verfügung.

Paten gesucht

Das Klinikum Leverkusen sucht weiterhin Paten für den Heilkräutergarten zwischen der Semmelweissstraße und dem Dhünnberg. Mitmachen kann jeder, der Spaß an der Arbeit im Freien und Interesse am Gärtnern hat. Es wird nicht nur gearbeitet, sondern auch geerntet. Ansprechpartnerin ist Tanja Engel. Sie ist telefonisch unter 0214/13 24 88 oder per E-Mail an zu erreichen. (lis)

tanja.engel@kls-lev.de