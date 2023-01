Lindlar – „Der stille Bürgerpreis der CDU wird an Leute in Lindlar verliehen, die im Stillen Gutes tun“, sagt Werner Sülzer, der den Preis ins Leben gerufen hat. In kleiner Runde wurden die diesjährigen Preisträgern am Freitag nominiert. Die offizielle Veranstaltung mit rund 250 Gästen wird im Oktober in der Lang Academy stattfinden. Der Preis ist mit 500 Euro dotiert und wird in diesem Jahr an die Speisekammer vergeben, die in Frielingsdorf und Lindlar eine Ausgabestelle betreibt

Jede Unterstützung ist

momentan willkommen

„Wir sind sehr stolz über die Nominierung und freuen uns über die Wertschätzung unserer Arbeit“, sagt Heinz Wüste vom Leitungsteam. Er leistet 15-18 ehrenamtliche Stunden pro Woche. Der Rentner lagert Nahrung, führt Gästelisten und holt neue Ware ab. „Wir haben momentan einen deutlichen Zuwachs durch Flüchtlinge aus der Ukraine“, berichtet Katharina Hagen, der Motor nicht nur für die Speisekamme. Gleichzeitig steigen Preise und Hauptlieferant Aldi fällt wegen Umbau aktuell weg. Auch der Rewe in Frielingsdorf schließt für vier Wochen. „Daher freuen wir uns ganz besonders über jede Unterstützung“, ergänzt Peter Knape.

Jede Wochen werden rund 500 Menschen in der Speisekammer mit Lebensmitteln versorgt. Das Team der Speisekammer besteht aus 40 Freiwilligen, die unterschiedlich viele Kapazitäten haben. Seit 2019 versorgen sie Lindlarer mit Lebensmitteln. Während der Pandemie seien viele ältere Helfende ausgefallen. „Corona hat einiges durcheinander gewürfelt“, sagt Knape. „Viele sind vorsichtig geworden.“ Trotzdem konnte die Gruppe das Angebot halten und weiter Hilfe leisten.

„Die Menschen, die das machen, muss man honorieren“, betont Sülzer. In der engeren Auswahl der nominierten Bürgerinnen und Bürgern waren fünf Kandidaten. Die Entscheidung sei aber einstimmig klar gewesen. „Das ist Nächstenliebe in reinster Form“, findet CDU Fraktionsvorsitzender Hans Schmitz. Er wünsche den Preisträgern, dass sie stets genügend Nachwuchs finden, damit diese wichtige Aufgabe weiter wahrgenommen werden kann.

Tatsächlich kann die Gruppe aus Ehrenamtlichen jederzeit weitere Helfer gebrauchen. Ob beim Abholen von frischer Ware, dem Aufräumen im Lager oder hinter der Theke. Die Stimmung im Team sei aufgeschlossen und Hilfe wird gern angenommen. „Ich war von Anfang an dabei und habe nicht vor aufzuhören“, meint Heinz Wüste. Beeindruckende Persönlichkeiten gibt es auch in Lindlar“, kommentiert Sülzer.

Auch Landrat Jochen Hagt, der stellvertretende Bürgermeister Armin Brückmann, CDU-Ortsverbandsvorsitzender Sven Engelmann, Kreistagsmitglied Willi Schmitz und weitere Mitglieder des Gemeinderats gratulieren den Vertretern der Speisekammer. „Ich freue mich, dass wir wieder in kleiner Runde die Möglichkeit haben, den Preisträgern zu gratulieren“, sagt Hagt. In großer Runde soll am 9. Oktober in der Lang Akademie gefeiert werden und die offizielle Laudatio im Beisein von Innenminister Herbert Reul erfolgen. Alle Lindlarer seien herzlich eingeladen. (jgo/lz)