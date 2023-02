Wipperfürth/Düsseldorf – 1,2 Millionen Euro Fördergeld vom Land NRW erhält die Helios-Klinik Wipperfürth.



Das Geld soll für den Umbau der Geriatrie verwendet werden, teilte Helios auf Nachfrage mit. Das Geld stammt aus Investitionsprogramm Krankenhaus-Einzelförderung.

Das Ziel sei, auch künftig eine qualitativ hochwertige und patientengerechte Versorgung sicherzustellen, so die Staatskanzlei in Düsseldorf in einer Mitteilung. Gesundheitsminister Minister Karl-Josef Laumann (CDU) will am kommenden Mittwoch in Düsseldorf Förderbescheide in Höhe von insgesamt rund 4,9 Millionen Euro an vier Krankenhäuser im Regierungsbezirk Köln übergeben.



Klinik plant Umbau der Geriatrie

Neben dem Wipperfürther Krankenhaus profitieren auch das Marienhospital in Bergisch Gladbach, das Vinzenz-Palotti-Hospital Bensberg und das Marienhospital Brühl.

Das könnte Sie auch interessieren:

Aussortierte Hühner Anzeige Wipperfürtherin nimmt alte Legehennen aus Massentierhaltung auf

Telefonbetrug Anzeige Wipperfürtherin lässt falschen Anwalt abblitzen von Stefan Corssen

Rollstuhlrampe und USB-Anschlüsse Anzeige Lindlars neuer Bürgerbus kommt aus Uetrecht von Stefan Corssen

Das Land Nordrhein-Westfalen hat nach Angaben der Staatskanzlei für das laufende Jahr 2022 Mittel in Höhe von 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, mit denen 20 Maßnahmen in 20 Krankenhäusern gefördert werden. (cor)