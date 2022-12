Bergheim-Quadrath-Ichendorf – Der Verband Pulheimer Bach hat mit der Sanierung des Ablaufbauwerks des Hochwasserrückhaltebeckens am Fischbach begonnen.



Bei Regen sammele der Fischbach auf einer Einzugsfläche von mehr als zehn Quadratkilometern das Oberflächenwasser von der Fischbachhöhe, die 164 Meter hoch liege, erklärte Verbandsvorsteher Horst Engel. „Das Wasser wird in ein großes Hochwasserrückhaltebecken geleitet“, das diene dem Schutz unter anderem der Tallage von Quadrath-Ichendorf mit dem Gewerbegebiet Sonnenhang und dem Wohngebiet an der Parkstraße vor Hochwasser, erläuterte Engel weiter.



Bergheim: Schotterweg wird befestigt

Über das zu sanierende Ablaufbauwerk fließe das Wasser durch eine Rohrleitung in die Erft. Das Bauwerk ist inzwischen aber in die Jahre gekommen. Der Verband begannt zunächst damit, den Gewässerunterhaltungsweg mit Schotter zu befestigen. Mehr als 20 Jahre ist das nicht mehr geschehen.



Jetzt engten private Zäune den Weg so ein, dass Fahrzeuge zur Wasserunterhaltung dicht an die Böschungskante fahren müssten. „Das ist gefährlich, kann auf Dauer so nicht bleiben und ist im Hochwasserfall ein großes Problem“, sagte Horst Engel. So kämen die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk mit ihren breiteren Fahrzeugen im Ernstfall nicht mehr durch. Wenn die Zufahrt wieder gefahrlos befahrbar ist, soll das Bauwerk mit Beton saniert werden.



Beim Hochwasser im Juli war an der Fischbachhöhe eine Kaskade völlig zerstört worden. Mittlerweile haben die Stadtwerke Bergheim den Schaden aber wieder behoben.