Königswinter – Großer Bahnhof für „Mister Oberhau“, Wilbert Fuhr, bei der Verleihung der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik durch Landrat Sebastian Schuster: In seiner sehr persönlich gehaltenen Laudatio ging der Landrat auf die Verdienste von Wilbert Fuhr ein, die weit über die Grenzen des Oberhaus hinausgehen.



„Auszeichnungswürdige Verdienste erworben“



„Wilbert Fuhr hat durch sein jahrzehntelanges Engagement auszeichnungswürdige Verdienste erworben“, zitierte Schuster aus der amtlichen Ordensbegründung und verlas den Wortlaut der Verleihungsurkunde: „In Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Wilbert Fuhr, Königswinter, die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundespräsident Frank Walter Steinmeier.“



Das breitgefächerte Engagement des so Geehrten erstreckte sich seit 1975 als sachkundiger Bürger und ab 1981 als Ratsmitglied in den Ausschüssen und im Rat der Stadt Königswinter sowie als stellvertretender Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Oberpleis/Heisterbacherrott von 1981 bis 1989. 1996 hob er die Heimatzeitung „Oberhau Aktuell“ mit aus der Taufe und verschrieb sich der Aufarbeitung der Heimatgeschichte, was sich in verschiedenen heimatgeschichtlichen Büchern, Festschriften und Chroniken niederschlug. Aber auch im Sport und im Karneval fühlte sich Wilbert Fuhr gut aufgehoben und gründete 1975 die Jugendabteilung der Karnevalsgesellschaft „Spitz pass op“ mit.

Das könnte Sie auch interessieren:

Siegburger Mundart Anzeige Frühere Schüler würdigen Heimatforscher und Pädagogen Joseph Römer von Peter Lorber

Auszeichnung Anzeige Eitorfer Achim Reddmann erhält Mittelrheinmedaille

Stadt weist Schuld von sich Anzeige Breitbandausbau in Königswinter stockt – Anwohner genervt von Carsten Schultz

Nachdem der Landrat ihm die Verdienstmedaille ans Revers geheftet und die Verleihungsurkunde übergeben hatte, gratulierte Bürgermeister Lutz Wagner zu der Auszeichnung und bedankte sich im Namen der Stadt Königswinter bei Fuhr für dessen vielfältiges Engagement. Der Gratulation schlossen sich Sandra Nikolai, Vorsitzende des Bürgervereins als Vertreterin für die Ortsvereine, und Kurt Dohle als „eines der ältesten Gewächse des Oberhau“ an.



„Wilbert, du häs et dir verdient“

Lothar Vreden überbrachte die Glückwünsche des Ordenskapitels der Ritter vom Siebengebirge, zu denen Wilbert Fuhr seit 2014 zählt. „Wilbert, du häs et dir verdient“, sagte Ingo Alda, Vorsitzender von „Oberhau Aktuell“. Mit einem Blumenstrauß wurde Wilbert Fuhrs Ehefrau Annelore bedacht und ihr dafür gedankt, dass sie ihrem Mann stets den Rücken freigehalten habe für dieses außergewöhnliche Engagement.



„Es ist und war für mich immer das Bestreben, für meine Heimat – Oberhau – da zu sein und Aufgaben in vielen Bereichen mit durchzuführen und zu gestalten“, sagte Wilbert Fuhr. Der neue Ordensträger bedankte sich bei allen Unterstützern seiner vielfältigen Aktivitäten und schloss mit den Worten: „Abschließend möchte ich noch einmal hervorheben, dass die an mich verliehene Verdienstmedaille auch eine Ehrung an alle Oberhauer ist.“