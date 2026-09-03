Der Spätsommer zeigt sich in Köln noch einmal von seiner abwechslungsreichen Seite: Zwischen Musikfestivals, Stadtteilfesten, Sportveranstaltungen und Märkten ist an diesem Wochenende einiges los. Ob man den Tag lieber am Rhein, auf einer Rennbahn, im Konzertsaal oder unter freiem Himmel verbringt – hier kommen die passenden Tipps für gemeinsame Stunden, neue Eindrücke und ein bisschen Abwechslung vom Alltag.

Wir haben die schönsten und spannendsten Veranstaltungen für das kommende Wochenende herausgesucht und zusammengefasst. Ob gemütlich oder energiegeladen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Tipps für das Wochenende in Köln

Ob Familienausflug, Kulturprogramm oder Party: Diese Veranstaltungen sorgen in Köln für Abwechslung.

1. Cologne Jazz Week

Ab Samstag, 5. September 2026

Bei der sechsten Ausgabe des Festivals wird Jazz und improvisierte Musik an verschiedenen Orten in Köln zu hören sein – in Clubs, Kirchen, Konzertsälen und an neuen Spielstätten. Auf dem Programm stehen Musikerinnen und Musiker aus Köln, Deutschland, Europa und der internationalen Szene. Geplant sind Konzerte, Uraufführungen und eigens entwickelte Projekte, die urbane Räume, europäische Gegenwart und globale Perspektiven verbinden. Während einige Konzerte kostenfrei sind, müssen für andere Tickets erworben werden.

Wann: Sa 13.30–22.30 Uhr (Beginn letztes Konzert), So 13–22.30 Uhr (Beginn letztes Konzert) | Wo: Verschiedene Veranstaltungsorte | Eintritt: 0–120 Euro | Homepage

2. Köln Triathlon

Sonntag, 6. September 2026

Der Triathlon in Köln führt traditionell entlang vieler der Wahrzeichen Kölns. Die Schwimmstrecke führt durch den Rhein auf den Kölner Dom zu. (Archivbild) Copyright: Thomas Banneyer

Beim traditionellen Triathlon starten Athletinnen und Athleten verschiedener Leistungsstufen am Deutzer Hafen. Die Schwimmstrecke führt durch den Rhein, anschließend geht es mit dem Rad unter anderem über die Deutzer und Severinsbrücke sowie entlang der Rheinuferstraße. Der abschließende Laufkurs verläuft auf einem fünf Kilometer langen Rundkurs durch die Innenstadt und endet am Tanzbrunnen. Zur Auswahl stehen eine Mitteldistanz, die olympische und die Sprintdistanz sowie Staffelwettbewerbe. Zuschauer können die Wettkämpfe an mehreren Stellen entlang der Strecke verfolgen – vorbei an Wahrzeichen wie dem Dom, dem Rheinauhafen und der Hohenzollernbrücke.

Wann: So ab 8 Uhr | Wo: Kölner Innenstadt | Eintritt: frei | Homepage

3. Night of Stadtgarten

Freitag, 4. September 2026

Zum 40. Jubiläum des Konzertsaals lädt der Stadtgarten zu einem Festival mit rund 20 Konzerten ein. Gespielt wird auf der Außenbühne und auf allen Bühnen des Hauses. Das Programm umfasst nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler mit teils exklusiven Besetzungen und unterschiedlichen Stilrichtungen. Im Anschluss legen die „Cologne Sessions“ und weitere DJ-Kollektive bis in die frühen Morgenstunden auf. Der Eintritt ist frei.

Wann: Fr ab 19 Uhr | Wo: Stadtgarten, Venloer Straße 40, 50672 Köln | Eintritt: frei | Homepage

4. Harry Potter Drohnenshow über der Galopprennbahn

Freitag, 4. September und Samstag, 5. September 2026

Auf der Galopprennbahn in Weidenpesch sollen 1200 synchronisierte Drohnen Szenen aus der Welt von Harry Potter in den Nachthimmel zeichnen. Begleitet wird die rund 60-minütige Show von Filmmusik, Originaldialogen und einem Musiker an der E-Violine. Interaktive LED-Armbänder beziehen auch das Publikum in die Inszenierung ein. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, während der Vorführung ist eine Pause vorgesehen.

Wann: Fr & Sa ab 19 Uhr | W0: Galopprennbahn Köln–Weidenpesch, Rennbahnstraße 152, 50737 Nippes | Eintritt ab 21, 90 Euro | Homepage

5. Köbes Underground Live im Tanzbrunnen

Freitag, 4. September 2026

Köbes Underground tritt am Freitag live im Tanzbrunnen auf. (Archivbild) Copyright: Timon Brombach

Die Hauskapelle der Kölner Stunksitzung ist seit mehr als 30 Jahren für Parodien bekannter Lieder und pointierte Texte zu Politik und Gesellschaft bekannt. Bei den mehr als dreistündigen Konzerten interpretiert die elfköpfige Band Hits aus Schlager, Hip-Hop, Rock und Klassik als kölsche Coverversionen. Zum Programm gehören unter anderem eine Hardrock-Performance des Tambourcorps, ein rockender Bauer und eine umgedichtete Version von „Radar Love“ als Lastenrad-Hymne.

Wann: Fr ab 19 Uhr | Wo: Tanzbrunnen Köln, Rheinparkweg 1, 50679 Köln | Eintritt: 39 Euro | Homepage

6. Das Kölner Bücherfest

Sonntag, 6. September 2026

Beim Kölner Bücherfest präsentieren viele Verlage und Autoren ihre Werke. (Archivbild) Copyright: Stephanie Jancke

Beim 7. Kölner Bücherfest präsentieren unabhängige Buchhandlungen und Verlage aus der Region ihre aktuellen Programme. Dazu gibt es Lesungen, unter anderem von Rebecca Endler, Brigitte Glaser, Jan Wehn und Johann Reißer, sowie ein Gespräch mit Jürgen Becker, Pater Franz Meurer, Martin Stankowski und Günter Wallraff. Ein Kinderprogramm, Foto- und Papierkunstausstellungen sowie Café und Lounge ergänzen das Angebot. Die Buchstände sind in der Ausstellungshalle aufgebaut, die Lesungen finden im Konzertsaal statt.

Wann: So 11–18 Uhr | Wo: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstraße 23, 50678 Köln | Eintritt: frei | Homepage

7. Sommerfest am Stadtwald

Donnerstag, 3. September bis Sonntag, 6. September 2026

Auf dem Hültzplatz in Köln-Braunsfeld gibt es ein Wochenende lang Foodtrucks, Drinks und Wein, ein Bühnenprogramm, ein Kinderkarussell und Sitzplätze. Am Sonntag können Kinder von 11 bis 14 Uhr bei einem Flohmarkt eigenes Spielzeug verkaufen. Fahrräder können an ausgewiesenen Stellplätzen abgestellt werden. Der Eintritt ist frei.

Wann: Do & Fr 15–22 Uhr, Sa 13–22 Uhr, So 11–21 Uhr | Wo: Hültzplatz, 50933 Köln–Braunsfeld | Eintritt: frei

8. Carréefest in Sülz

Samstag, 5. September und Sonntag, 6. September 2026

Auf der Berrenrather Straße und der Sülzburgstraße präsentieren sich mehr als 70 Geschäfte und Vereine aus den beiden Stadtteilen sowie externe Händler. An den Ständen können Besucher stöbern, einkaufen und mitmachen. Dazu gibt es Kölsch, Crêpes und Würstchen sowie ein Bühnenprogramm mit Bands, Tanzgruppen und weiteren Künstlern. Am verkaufsoffenen Sonntag sind die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Wann: Sa 11–22 Uhr, So 11–21 Uhr | Wo: Berrenrather Straße/ Sülzburgstraße, 50937 | Eintritt: frei | Homepage

9. Kölner Bücherbörse

Samstag, 5. September und Sonntag, 6. September 2026

Bei der Bücherbörse gibt es gut erhaltene Bücher und Schallplatten für jeweils zwei Euro. Dazu kommen Live-Musik, ein Unterhaltungsprogramm sowie Getränke und Snacks von Kölner Cafés und Restaurants. Wer beim Stöbern eine Pause braucht, kann sich bei Kaffee und Essen zurücklehnen und die Musik genießen.

Wann: Sa & So 10–18 Uhr | Wo: TH Köln, Campus Südstadt, Claudiusstraße 1, 50678 Köln | Eintritt: frei

10. „SOS – Glow Up Your Power“ – Benefizkonzert

Freitag, 4. September 2026

Das Benefizkonzert findet in der Kölner Philharmonie statt. (Archivbild) Copyright: Arton Krasniqi

Seit 2019 veranstalten Pfarrer Hans Mörtter, der Geiger Christoph Broll und der Verein Südstadt-Leben e. V. gemeinsam mit Kulturschaffenden aus Köln ein Benefizkonzert. Die Veranstaltung macht auf Kinderarmut in der Stadt aufmerksam und verbindet klassische Musik, Chanson, Rock, Wortkunst und zeitgenössische Performances. Im Mittelpunkt stehen Fragen des Menschseins sowie Solidarität und gesellschaftliche Verantwortung. Schirmherr ist Oberbürgermeister Torsten Burmester; unterstützt wird das Konzert vom Kulturamt der Stadt Köln.

Wann: ab 19 Uhr | Wo: Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln | Eintritt: 15–43 Euro | Homepage

11. „Freu dich nicht zu spät“: Charity Day Party im Odonien

Sonntag, 6. September 2026

Bei dem Benefiz-Event stehen elektronische Musik, Kunst und Aufklärung über ME/CFS im Mittelpunkt. Unter freiem Himmel spielen heat.wav2000 & Friends sowie der Live-Act Frytz; außerdem gibt es Foodtrucks, Getränke, Tattoos, Merch und zwei Charity-Tombolas. Informationsstände und Bühnenbeiträge erklären die bisher wenig sichtbare Erkrankung. Der Eintritt kostet nach dem Prinzip „Zahl, was du kannst“ mindestens fünf Euro. Die Einnahmen aus Eintritt, Tombolas und Merch-Verkauf gehen an die Aufklärungsarbeit für ME/CFS.

Wann: So 14–22 Uhr | Wo: Odonien, Hornstraße 85, 50823 Ehrenfeld | Eintritt: 0–5 Euro | Homepage

13. Herbstpartie Burg Namedy

Freitag, 4. September bis Sonntag, 6. September 2026

Für einen richtigen Tagesausflug eignet sich die Herbstpartie auf Burg Namedy bei Andernach perfekt. Dort findet dieses Wochenende ein Lifestyle-Markt mit rund 150 Ausstellerinnen und Ausstellern statt. Angeboten werden unter anderem Produkte und Ideen aus den Bereichen Genuss, Wohnen, Garten, Mode und Kunst. Die Stände verteilen sich auf die historischen Innenräume, die Burgmauern und die Parkanlage.

Wann: Fr 12–18 Uhr, Sa & So 10–18 Uhr | Wo: Burg Nameny, 56626 Andernach | Eintritt: 12 Euro, Kinder bis 18 Jahre frei | Homepage

14. Das Random Festival

Sonntag, 6. September 2026

Beim Festival in den Hallen des temporären Museums in Köln-Deutz steht während sechs Stunden jeweils eine andere Aktivität auf dem Programm. Geplant sind unter anderem Bingo, ein Köln-Quiz, Karaoke, eine Rollschuh- und Inliner-Disco, ein Date-Special und eine Minigame-Olympiade. Für Essen sorgt ein karibischer Foodtruck. Das Festival beginnt um 12 Uhr am Poller Kirchweg 13, der Eintritt ist frei.

Wann: So ab 12 Uhr | Wo: Poller Kirchweg 13, 50679 Köln | Eintritt: frei

15. Melodic Wine – ein musikalisches Weinfest

Samstag, 5. September 2026

Beim Weinfest von 14 bis 22 Uhr treffen Weine von sechs Weingütern aus Köln und der Region auf elektronische Musik. Sechs DJs und zwei Live-Acts mit Violine und Saxofon gestalten das Programm. Dazu kommen Foodtrucks und Lounge-Bereiche. Ab 19.30 Uhr ist bei einer Silent-Disco mit drei Musikkanälen auch Tanzen über Funkkopfhörer möglich.

Wann: Sa 14–22 Uhr | Wo: Jugendpark, Sachsenbergstraße 1, 51063 Köln | Eintritt: 24,99–79,99 Euro | Homepage

Märkte/Flohmärkte in Köln

Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende

Flohmärkte am Freitag, 4. September 2026

- Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8-13 Uhr | Scheibenstrasse 40, 50737 Köln

Flohmärkte am Samstag, 5. September 2026

- Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8-14 Uhr | Scheibenstrasse 40, 50737 Köln

- Gebrauchtradmarkt Agnesviertel | 8–16 Uhr | Vorplatz Agneskirche/ Neusser Platz, 50670 Köln

- Hofflohmärkte in Ehrenfeld | 10–16 Uhr | Ehrenfeld, teilnehmende Haushalte siehe Veranstalter-Webseite

- Vorsortierter Herbstflohmarkt Ladies Night Shopping | 20–22 Uhr | Pfarrheim St. Cornelius, Eiler Straße 98, 51107 Köln

Flohmärkte am Sonntag, 6. September 2026

- Trödelmarkt in Holweide | ab 9 Uhr | Marktplatz Holweide, Bergisch-Gladbacher-Straße, 51067 Köln

- Antikmarkt in Rodenkirchen | 10–18 Uhr | Maternusplatz, 50996 Köln

- Hofflohmärkte im Agnesviertel | 11–16 Uhr | Agnesviertel, teilnehmende Haushalte siehe Veranstalter-Webseite

- Kölner Schallplattenbörse | 11–16 Uhr | Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln | Eintritt: 5 Euro

- Flohmarkt Rathenauplatz | 11–16 Uhr | Rathenauplatz, 50674 Köln

- Flohmarkt an der Südbrücke | 11–18 Uhr | Rheinufer unter der Südbrücke, 50678 Köln