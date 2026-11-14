Nach dem 11.11. ist vor den Weihnachtsmärkten: In Köln beginnt am kommenden Wochenende bereits die Vorweihnachtszeit. Mit dem Weihnachtsmarkt im Stadtgarten und der Hafenweihnacht öffnen die ersten Märkte der Saison. Wer es lieber warm und gemütlich mag, findet ebenfalls reichlich Programm: Musicals, Konzerte, Lesungen und Theater sorgen für Abwechslung. Auch für Familien und Designfans ist etwas dabei.

Tipps für das Wochenende in Köln

Hier kommen unsere Tipps für ein abwechslungsreiches Wochenende vom 13. bis 15. November.

1. Die ersten Weihnachtsmärkte

Ab Freitag, 13. November 2026

Weihnachtsmarkt auf der SonnenscheinEtage Köln. (Archivbild) Copyright: SonnenscheinEtage Köln

Gleich mehrere Weihnachtsmärkte starten am kommenden Wochenende in die Saison. Im Stadtgarten locken Kunsthandwerk, Design und winterliche Leckereien unter alten Bäumen und Lichterketten. Am Rhein öffnet die Hafenweihnacht am Schokoladenmuseum mit maritimer Atmosphäre, rund 70 Ständen und einem großen Riesenrad. Hoch hinaus geht es auf der SonnenscheinEtage: In der 14. Etage des Galeria-Kaufhauses können Besucherinnen und Besucher Glühwein und Snacks mit Blick auf den Dom genießen. Dort gibt es auch Eisstockbahnen.

Wann: Stadtgarten Freitag 16 bis 21.30 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 21.30 Uhr; Hafenweihnacht Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr (diesen Fr ab 16.30 Uhr), diesen Sonntag 13 bis 21 Uhr; SonnenscheinEtage Freitag 16 bis 23 Uhr, Samstag 14 bis 23 Uhr, Sonntag 14 bis 22 Uhr | Wo: Stadtgarten, Venloer Straße 40; Schokoladenmuseum, Im Zollhafen 1; SonnenscheinEtage, An St. Agatha 19–25 | Eintritt: frei (SonnenscheinEtage mit Mindestverzehr) | Mehr auf den jeweiligen Veranstalterseiten: Stadtgarten, Hafenweihnacht, SonnenscheinEtage

2. Madämcher eröffnen die Karnevalssession

Freitag, 13. November 2026

Die Präsidentin der Kölschen Madämcher, Gabriele P. Gerard-Post. (Archivbild) Copyright: Peter Rakoczy

Auch nach dem 11.11. geht das Feiern weiter: Die Kölschen Madämcher laden zur großen Sessionseröffnung in die Mülheimer Stadthalle ein. Auf der Bühne stehen unter anderem die Paveier, Cat Ballou, die Klüngelköpp, die Rheinmatrosen und Martin Schopps. Die Veranstaltung bietet Sitz- und Stehplätze und ist barrierefrei.

Wann: Einlass 18 Uhr, Beginn 18.50 Uhr | Wo: Stadthalle Köln, Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln | Eintritt: ca. 55 Euro, siehe Ticketshop | Mehr auf koelsche-madaemcher.de

3. Robodonien leuchtet

Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. November 2026

Robodonien mit Roboterkunst. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Im Odonien wird es wieder leuchtend und ungewöhnlich: Beim Festival Robodonien leuchtet treffen Roboterkunst, Lichtinstallationen und Feuerperformances aufeinander. Internationale und regionale Künstlerinnen und Künstler zeigen kinetische Objekte, Installationen und Shows. Musik sowie Essen und Getränke ergänzen das Programm. Das Festival findet an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt.

Wann: Freitag 18 bis 22 Uhr, Samstag 16 bis 22 Uhr, Sonntag 15 bis 21 Uhr | Wo: Odonien, Hornstraße 85, Köln | Wie viel: 16,50 bis 43 Euro; Kinder bis zwölf Jahre frei | Mehr auf Robodonien leuchtet

4. Winter-Genussmarkt in Rath/Heumar

Freitag, 13. November 2026

Currywurst mit Pommes gibt es oft auf Märkten. (Symbolbild) Copyright: Rolf Vennenbernd/dpa

Der Schlemmer- und Feierabendmarkt in Rath/Heumar bekommt einen winterlichen Anstrich. Beim letzten Markt des Jahres können Besucherinnen und Besucher den Freitagabend mit Glühwein und winterlichen Speisen ausklingen lassen. Angeboten werden unter anderem heiße Maronen und herzhafte Gerichte.

Wann: Freitag 16 bis 22 Uhr | Wo: Kurt-Henn-Platz am Bürger- und Vereinszentrum, Köln-Rath/Heumar | Eintritt: frei | Mehr auf porz-langel.koeln

5. Lange Nacht im Aquarium im Kölner Zoo

Samstag, 14. November 2026

Blick ins Aquarium. (Archivbild) Copyright: Thilo Schmülgen

Bei der Langen Nacht im Aquarium können Besucherinnen und Besucher den Kölner Zoo einmal nach Einbruch der Dunkelheit erleben. An verschiedenen Infostationen gibt es Spannendes über tropische Meeresbewohner, Reptilien, Amphibien und exotische Krabbeltiere zu entdecken. Wie sieht eine Haihaut unter dem Mikroskop aus? Was lebt in einem Wassertropfen? Dazu gibt es kommentierte Sonderfütterungen, unter anderem von Piranhas, Schützenfischen und dem Philippinenkrokodil. Jazzmusik, Cocktails und Snacks sorgen für eine besondere Abendatmosphäre. Auch Führungen hinter die Kulissen des Terrariums werden angeboten, diese sind allerdings bereits ausgebucht.

Wann: Samstag 18 bis 22 Uhr | Wo: Aquarium im Kölner Zoo, Riehler Straße 173, 50735 Köln | Eintritt: 15 Euro (ermäßigt 12 Euro), Kinder 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) | Mehr auf koelnerzoo.de

6. Leverkusener Jazztage

Noch bis 26. November 2026

Mikrofon auf der Bühne. (Symbolbild) Copyright: Britta Pedersen/dpa

Das renommierte internationale Musikfestival geht in seine 47. Ausgabe und präsentiert insgesamt 75 Acts an verschiedenen Spielstätten. Auch der große Terrassensaal im Forum Leverkusen und der legendäre Scala-Club werden zu Bühnen für Jazz, Blues, Funk und Soul. Auf dem Programm stehen internationale Stars wie Al Di Meola, Gregory Porter, Milow, Asaf Avidan und die Jazzkantine.

Wann: Die gesamte Konzertreihe läuft bis zum 26. November 2026 | Wo: Erholungshaus Leverkusen, Kaiser-Wilhelm-Allee 3; Forum Leverkusen, Am Büchelter Hof 9 & Scala-Club, Uhlandstraße 9 | Eintritt zur Sonderveranstaltung: Einzelne Konzerttickets je nach Künstler ab ca. 25,00 Euro bis 92,50 Euro verfügbar; einige Sonderkonzerte sind bereits vergriffen | leverkusener-jazztage.de

7. Preview und Premiere „Das Phantom der Oper“

Freitag, 13. bis Sonntag, 15. November 2026

Der Komponist Andrew Lloyd Webber bedankt sich vor dem Hauptdarsteller bei der Premiere des Musicals „Das Phantom der Oper“ beim Publikum. (Symbolbild) Copyright: dpa

Das Musical „Das Phantom der Oper“ kehrt in einer Neuproduktion nach Köln zurück. Vor der offiziellen Premiere am Sonntag, 15. November, gibt es noch Preview-Vorstellungen. Die Geschichte um den geheimnisvollen Bewohner der Pariser Oper, die junge Sängerin Christine und ihre Liebe wird im Musical Dome gezeigt.

Wann: Freitag, Samstag und Sonntag, 19.30 Uhr | Wo: Musical Dome, Goldgasse 1, Köln | Eintritt: Je nach Vorstellung und Kategorie, derzeit ab 99,99 Euro für Previews am Wochenende und 159,99 Euro für die Premiere | Tickets und mehr auf Phantom der Oper

8. „Himmel und Kölle“ in der Volksbühne

Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. November 2026

Artisten bei „Himmel und Kölle“ auf der Bühne. (Archivbild) Copyright: Herbert Bucco

Kölscher Humor, Musik und große Gefühle verspricht das Comedy-Musical „Himmel und Kölle“. Im Mittelpunkt steht der junge Pfarrer Elmar, der seine Gemeinde auf dem Land verlässt und mitten ins Kölner Stadtleben gerät. Dort erlebt er eine turbulente Nacht zwischen Brauhäusern, Shisha-Bars und den Eigenheiten der Domstadt. Das Musical ist eine humorvolle Liebeserklärung an Köln.

Wann: Freitag 19 Uhr, Samstag 15 und 19 Uhr, Sonntag 18 Uhr | Wo: Volksbühne am Rudolfplatz, Aachener Straße 5, 50674 Köln | Eintritt: ab 47 Euro | Mehr auf himmelundkoelle.de

9. „Fack Ju Göhte“ als Musical

Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. November 2026

Die Motorworld von außen Copyright: Laura Klemens

Aus dem Kinohit „Fack Ju Göhte“ ist ein Musical geworden. Darin wird der ehemalige Bankräuber Zeki Müller nach seiner Haftentlassung zum Aushilfslehrer an der Goethe-Gesamtschule. Statt an das Geld aus seinem letzten Überfall zu kommen, muss er sich mit der chaotischen Klasse 10b herumschlagen. Die Bühnenfassung bringt die bekannte Geschichte mit Musik, Humor und jeder Menge Schulchaos auf die Bühne.

Wann: Freitag 19.30 Uhr, Samstag 14.30 und 19.30 Uhr, Sonntag 14 Uhr | Wo: Motorworld, Butzweilerstraße 35–39, 50829 Köln | Eintritt: ab 39,99 Euro | Mehr auf motorworld.de/event/fack-ju-goethe-musical

10. „Kick Like a Woman“ – Musical über Frauenfußball

Samstag und Sonntag, 14. und 15. November 2026

Proben für das Musical „Kick Like a Woman“ im Depot 1. Die Weltpremiere findet im November 2026 statt. Copyright: Alexander Schwaiger

Das Musical „Kick Like a Woman“ erzählt die Geschichte des Frauenfußball-Wunders von Taipeh 1981. Weil der Deutsche Fußball-Bund die Teilnahme an der ersten inoffiziellen Frauenfußball-Weltmeisterschaft ablehnte, reiste die SSG 09 Bergisch Gladbach auf eigene Kosten nach Taiwan – und kehrte als Weltmeisterinnen zurück. Die wahre Sportgeschichte verbindet sich auf der Bühne mit der fiktiven Geschichte der Kellnerin Conny, die von einem selbstbestimmten Leben träumt. Es geht um Mut, Zusammenhalt und den Kampf gegen überholte Rollenbilder.

Wann: Samstag 15 Uhr und 19 Uhr, Sonntag 18 Uhr | Wo: Depot 1, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln | Eintritt: 29,90 Euro siehe Ticketshop | Mehr auf kicklikeawoman.de

11. Elfter im Elften in der Lanxess-Arena

Samstag, 14. November 2026

Die Lanxess Arena in Köln. (Symbolbild) Copyright: Laura Klemens

Die Karnevalssession wird in der Lanxess-Arena noch einmal groß gefeiert. Bei „Elfter im Elften – Immer wieder kölsche Lieder“ stehen zahlreiche bekannte Bands und Karnevalskünstler auf der Bühne. Mit dabei sind unter anderem Brings, Kasalla, die Höhner, Bläck Fööss, Cat Ballou, Paveier und die Räuber. Wie bei der Lachenden Kölnarena ist auch hier Selbstverpflegung möglich. Speisen und Getränke dürfen mitgebracht werden, Glas ist allerdings verboten.

Wann: Einlass 17.30 Uhr, Beginn 18.45 Uhr | Wo: Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln | Eintritt: ab 59,50 Euro | Mehr auf lanxess-arena.de

12. Impro Köln spielt „Werwölfe“

Samstag, 14. November 2026

Die Comedia von außen Copyright: Laura Klemens

Wer ist ein Werwolf und wer gehört zu den Unschuldigen? Beim Improabend „Werwölfe“ nimmt das Ensemble von Impro Köln das Publikum mit in ein mittelalterliches Dorf, in dem sich hungrige Monster verstecken. Die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden mit, wie sich die Geschichte entwickelt und wer am Ende überlebt. Spannung, Humor und überraschende Wendungen sind garantiert.

Wann: Samstag 19.30 Uhr | Wo: Comedia Theater, Vondelstraße 4, 50677 Köln | Eintritt: ab 26 Euro, ermäßigt 17 Euro, siehe Ticketshop | Mehr auf comedia-koeln.de

13. Yotam Ottolenghi bei lit.Cologne Spezial

Sonntag, 15. November 2026

Yotam Ottolenghi, israelisch-britischer Koch und Autor, spricht bei der lit.Cologne Spezial 2024. (Archivbild) Copyright: Rolf Vennenbernd/dpa

Der britisch-israelische Koch und Autor Yotam Ottolenghi kommt mit seinem neuen Buch „Simple Too“ nach Köln. Bei der Veranstaltung im Rahmen von lit.Cologne Spezial erzählt er von seinen Lieblingsgerichten, Küchengeheimnissen und seiner Philosophie des unkomplizierten Kochens. Außerdem gibt er Tipps und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt.

Fast ausverkauft

Wann: Sonntag 15.30 Uhr (Zusatzveranstaltung) und 20 Uhr | Wo: Theater am Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, 50679 Köln | Eintritt: 46 bis 66 Euro im VVK, weitere Preise siehe Ticketshop | Mehr auf litcologne.de

14. Mini Designmarkt in der Wachsfabrik

Sonntag, 15. November 2026

Eingang zu einem Markt in der Wachsfabrik. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

In der Wachsfabrik in Rodenkirchen dreht sich beim Mini Designmarkt alles um kreative Produkte und handgemachte Unikate. Unter dem Titel „Novemberlicht“ präsentieren Aussteller ihre Arbeiten und Designideen. Dazu gibt es Streetfood und Musik. Der Markt bietet Gelegenheit, schon einmal nach besonderen Geschenkideen für Weihnachten Ausschau zu halten.

Wann: Sonntag 14 bis 18 Uhr | Wo: Wachsfabrik, Industriestraße 170, 50999 Köln | Eintritt: frei | Mehr auf manufact-event.de

15. Filmbörse

Sonntag, 15. November 2026

In der Stadthalle in Mülheim finden häufig Veranstaltungen statt. (Archivbild) Copyright: Uwe Schäfer

Auf der Filmbörse in der Stadthalle Köln-Mülheim kommen Filmfans und Sammler auf ihre Kosten. Das Angebot reicht von aktuellen Neuerscheinungen über Klassiker und Raritäten bis hin zu DVDs, Blu-Rays und Filmimporten. Auch Liebhaber von Action-, Horror-, Science-Fiction- und Westernfilmen finden hier eine große Auswahl. Der Zutritt ist erst ab 18 Jahren erlaubt.

Wann: Sonntag 12 bis 16 Uhr | Wo: Stadthalle Köln-Mülheim, Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln | Eintritt: 10 Euro, nur Tageskasse | Mehr auf filmboersen.de

16. „Die drei ??? Kids“ live im Carlswerk Victoria

Sonntag, 15. November 2026

Außenbereich zwischen Club Volta und Carlswerk Victoria. (Archivbild) Copyright: Alexander Roll

Die jungen Detektive aus Rocky Beach kommen erstmals mit einem eigenen Live-Hörspiel auf Tour. In „Piraten in Rocky Beach“ sorgen rätselhafte Geisterpiraten und ein geheimnisvoller Schatz für Aufregung. Mit dabei sind die Originalsprecher Jannik Schümann, Yoshij Grimm und David Wittmann sowie Autor und Erzähler Ulf Blanck. Ein Abenteuer für kleine und große Fans der Hörspielreihe.

Wann: Sonntag 14 und 18 Uhr | Wo: Carlswerk Victoria, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln | Eintritt: ab 45,50 Euro | Mehr auf dreifragezeichen-kids.de

17. Märkte/Flohmärkte in Köln

Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende

Flohmärkte am Freitag, 13. November 2026

Flohmarkt an der Galopprennbahn | ab 8 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Nachtflohmarkt | 19 bis 23 Uhr | Ernst-Flatow-Haus, Vogelsanger Straße 153, 50823 Köln

Flohmärkte am Samstag, 14. November 2026

Flohmarkt an der Galopprennbahn | ab 8 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Familienflohmarkt Kita Kartause | 10 bis 14 Uhr | Kartäuserkirche, Kartäusergasse 7b, 50678 Köln

Mädchenflohmarkt Pattenhalle | 11 bis 16 Uhr | Christianstraße 82, 50825 Köln | 5 Euro

Flohmärkte am Sonntag, 15. November 2026

Antikmarkt Gürzenich | 11 bis 18 Uhr | Martinstraße 29-37, 50667 Köln (kann wegen Volkstrauertag nicht stattfinden)

Kinder- und Familien-Weihnachtsflohmarkt in der Circushalle des Lino-Clubs | 11 bis 16 Uhr | Circushalle des Lino-Clubs, Unnauer Weg 96a, 50767 Köln-Lindweiler

Flohmarkt Globus Marsdorf | 11 bis 18 Uhr | Max-Planck-Straße 9, 50858 Köln

Flohmarkt im EDP | 12 bis 17 Uhr | Venloer Straße 416, 50825 Köln

Trödelmarkt im Bürgerzentrum Engelshof | 13 bis 18 Uhr | Oberstraße 96, 51149 Köln

Mädelsvlohmarkt Café Vreiheit | 18 bis 21 Uhr | Wallstraße 91, 51063 Köln | 3 Euro

Indoortrödel Stollwerck | 13 bis 18 Uhr, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln