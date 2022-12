Köln – Immer mehr Angehörige und Pflegeinstitutionen begehren auf gegen das strikte Besuchsverbot in Pflegeheimen. Es sind Menschen wie Nina Oxenius, deren 91-jährige Mutter in einem Kölner Pflegeheim unter der Isolation leidet. „Der Wunsch meiner Mutter ist es, in Würde die letzten Lebensmonate, die ihr verbleiben, zu verbringen und nicht abgeschottet in Isolation“, berichtet ihre Tochter.



Diese will nicht hinnehmen, dass ihre Mutter nun womöglich bis ein Impfstoff gefunden wurde, getrennt von ihren Lieben eingesperrt ist. „Das mit dem Impfstoff würde sie womöglich gar nicht mehr erleben.“



Unverzügliches Handeln



Daher hat Oxenius eine Online-Petition gestartet, in der sie den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet auffordert, das Besuchsverbot aufzuheben und unverzüglich modifizierte Regelungen auf den Weg zu bringen, die nahen Angehörigen von Menschen, die in Einrichtungen des Betreuten Wohnens, der Pflegeheime und der Hospize des Landes NRW leben, eine Besuchsmöglichkeit unter Wahrung bestehender Abstands- und Hygieneregeln einräumen.



„Es muss Konzepte für einen geschützten zeitweisen Kontakt geben. Und das nicht irgendwann, sondern ganz schnell. Sonst ist es für viele zu spät“, fordert sie in der Petition. Gemeinsam mit mehreren Mitstreitern will sie über verschiedene Kanäle Unterschriften sammeln.



Petition auf Bundesebene



Daneben hat auch die Interessenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (Biva) eine Petition gegen Besuchsverbote in Altenpflegeheimen gestartet, die sich an die Gesundheitsminister aller Bundesländer richtet. Darin wird darauf hingewiesen, dass die bisherigen Corona-Fälle in Pflegeheimen wurden, so weit bekannt, über das Personal verbreitet wurden, da es bislang an ausreichenden Schutzausrüstung beim Personal mangelte.



Besucher seien schon zu Beginn der Krise ausgeschlossen worden und fielen daher als Virenverteiler praktisch nicht ins Gewicht. „Um die Bewohner umfassend sowohl vor dem Corona-Virus wie vor sozialer Isolationen zu schützen, muss für ausreichende Schutzausrüstung und die Einhaltung der Hygienemaßnahmen gesorgt werden – für Pflegekräfte und für Besucher“, heißt es in der Petition, die in vier Tagen von 5000 Menschen unterschrieben wurde.



Die Schutzmaßnahmen sollten in erster Linie beim Personal ansetzen. Eine weitere Petition auf der Plattform Change.org mit demselben Anliegen richtet sich direkt an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hat bereits 30 000 Unterzeichner.

