Köln steuert auf eine Woche zu, in der vor allem im Rathaus wichtige Entscheidungen anstehen: Am Donnerstag, 8. Oktober, tagt der Stadtrat. Oberbürgermeister Torsten Burmester hat ein Personalpaket zum neuen Verwaltungsvorstand vorgeschlagen, über das abgestimmt wird.

Çiğdem Bern, bislang Beigeordnete in Krefeld, soll das neu zugeschnittene Dezernat „Allgemeine Verwaltung, Personal und Digitalisierung“ übernehmen. Falk Schnabel, ehemals Kölner Polizeipräsident und aktuell Polizeipräsident in Hamburg, ist für das neue Dezernat „Sicherheit, Ordnung und Recht“ vorgesehen. Zudem soll Dörte Diemert, seit 2019 Stadtkämmerin und seit Juli 2026 zusätzlich Stadtdirektorin, für eine weitere Amtszeit bestätigt werden.

Kölner Stadtrat tagt am 8. Oktober

Ebenfalls am Donnerstag entscheidet der Rat über ein rund 25 Millionen Euro teures Projekt zur Sicherung der Zoobrücke. Grund ist eine für Spannungsrisskorrosion anfällige Spannstahl-Konstruktion in den Rampenbauwerken auf beiden Rheinseiten. Die Stützarbeiten sollen im vierten Quartal 2026 beginnen und rund 18 Monate dauern. Eine Generalsanierung der Brücke ist dagegen erst nach 2040 vorgesehen – zuvor stehen Severinsbrücke und Deutzer Brücke auf dem Sanierungsplan der Stadt. Die Entscheidung ist dabei kein kurzfristiger Dringlichkeitsbeschluss, sondern das Ergebnis eines Verfahrens, das bereits Mitte September durch Bezirksvertretungen sowie Mobilitäts- und Finanzausschuss gelaufen ist und am Donnerstag final im Rat besiegelt werden soll.

Die Ratssitzung findet vor angespannter Kulisse statt: Zeitgleich mobilisiert das Bündnis „Zusammenhalt für Köln“ zu einer Großdemonstration am Alten Markt. Anlass sind geplante Millionen-Kürzungen in der freien Kulturszene und der sozialen Infrastruktur im Rahmen des Doppelhaushalts 2027/28.

Bereits am Dienstag, 6. Oktober, startet um 12.30 Uhr an der Rheinuferpromenade/Kölner Pegel eine Vor-Ort-Aktion der Kampagne „Rücksicht schenkt Dir ein Lächeln“. Stadt und Polizei wollen dabei an Orten mit wiederkehrenden Verkehrskonflikten direkt mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Mit dabei: Mobilitätsdezernent Ascan Egerer, Polizei-Unfallpräventionsleiter Michael Lindlar, Fußverkehrsbeauftragte Britta Buch und Fahrradbeauftragter Jürgen Möllers.

In der neuen Woche stehen zudem mehrere Freizeitangebote an, bei denen Essen und Trinken im Fokus stehen: Die Mülheimer Weinwoche läuft vom 7. bis 11. Oktober in der Stadthalle Mülheim, auf dem Neumarkt öffnet vom 8. bis 18. Oktober ein Weinmarkt. Das Lindenthaler Herbstfest am Karl-Schwering-Platz (9. bis 11. Oktober) kombiniert Gourmetmeile und verkaufsoffenen Sonntag. Zudem startet in Dellbrück zum 30. Mal die Jazzmeile (8. bis 11. Oktober). (jan)