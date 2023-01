Mehrere Vorfälle am Wochenende Rettungskräfte und Polizei in Köln angegriffen

Köln – Am Wochenende haben erneut Randalierer Kölner Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in drei verschiedenen Fällen mit Glasflaschen beworfen und teils massiv beleidigt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Am frühen Sonntagmorgen wurden Sanitäter auf dem Weg zu einem Einsatz am Rheinufer von Unbeteiligten mit Flaschen beworfen. Zudem schlugen und traten die Randalierer gegen den fahrenden Einsatzwagen.

Am frühen Samstagmorgen warf ein Unbekannter aus einer Menge am Aachener Weiher heraus eine Glasflasche auf Rettungskräfte der Feuerwehr. Diese versorgten zu der Zeit einen Verletzten. Die Flasche zerbrach vor den Sanitätern, verletzt wurde niemand. Der Flaschenwerfer flüchtete mit seinen Begleitern.

Einsatz an der Universität Köln – 200 Personen klettern auf Baugerüst

Am Freitagabend hatte zudem der Sicherheitsdienst der Universität Köln gegen 22:30 Uhr gemeldet, dass über 200 Personen auf ein Baugerüst am Hauptgebäude geklettert seien. Schon der Sicherheitsdienst sei aggressiv angegangen und mit Glasflaschen beworfen worden, heißt es.

Als die Polizei eintraf, flogen erneut zwei Flaschen in Richtung der Beamten. Die Flaschen zersplitterten vor ihnen, verletzt wurde niemand. Aus der Menge kamen zudem verbale Beleidigungen, laut Polizei zogen außerdem drei Männer ihre Hosen herunter und streckten den Beamten ihre nackten Hintern entgegen.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Jetzt wird man nur noch geblendet“ Anzeige Das halten Kölner vom Flutlicht am Aachener Weiher

Nach Ausschreitungen Anzeige Polizei schaltet am Aachener Weiher in Köln das Flutlicht ein von Tim Stinauer

Notunterkunft in der Kölner Innenstadt Anzeige Randalierer verletzt zwei Polizisten schwer

Mit dem Eintreffen von Verstärkung zerstreute sich die Gruppe größtenteils, der Bereich zwischen Hauptgebäude und Uni-Mensa wurde geräumt. Polizisten nahmen von aggressiven Störern die Personalien auf und erteilten Platzverweise. Ein 26-Jähriger, der diesem nicht nachkommen wollte, wurde in Gewahrsam genommen.

(red)