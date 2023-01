Köln – Einen Tag nach dem bewaffneten Raub am Freitagnachmittag (14. Oktober) in Köln-Sülz hat die Kölner Polizei mit Spezialeinheiten am Samstag (15. Oktober) die mutmaßliche Tatortwohnung gestürmt und zwei Personen festgenommen.



Bei den Verhafteten handelt es sich laut Angaben der Kölner Staatsanwaltschaft um eine bislang noch nicht identifizierte Frau sowie einen Mann, dessen Identität ebenfalls noch nicht bekannt ist.

Festgenommene Personen könnten in Zusammenhang mit Raubüberfall stehen

Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll sich ein 35 Jahre alter Mann aufgrund eines Kaufinserates auf einem Internetportal am Freitag gegen 16 Uhr mit einer fünfköpfigen Gruppe in der nun von Spezialeinheiten gewaltsam gestürmten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus getroffen haben.



Statt dort wie geplant den verabredeten Kauf abzuwickeln, soll er in der Wohnung von mehreren Personen gefesselt und mit Schusswaffen sowie Messern bedroht worden sein. Laut Polizeibericht haben die Angreifer dem Opfer Bargeld abgenommen, anschließend seien die Fesseln gelöst und die Täter geflohen sein.

Das könnte Sie auch interessieren:

Meistgelesen 2022 Anzeige Kölner muss nach homophobem Übergriff operiert werden von Uli Kreikebaum

Tatverdächtiger stellt sich Anzeige 29-Jähriger durch Messerstich lebensgefährlich verletzt

Zu langsame Feuerwehr Anzeige Kölner Parteien wollen härtere Strafen für Falschparker von Alexander Holecek

Noch im Laufe der Nacht hatten Ermittler die Tatortwohnung lokalisiert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten sie am Samstagvormittag das Objekt und zogen aufgrund der Zeugenhinweise zur Bewaffnung der Tatverdächtigen eine Spezialeinheit hinzu.



Ob die beiden Festgenommen tatsächlich zu der mutmaßlichen Tätergruppe gehören und sie mit dem Raub in Verbindungen stehen, wird jetzt durch eine Ermittlungsgruppe geprüft. (pst)