Es gleicht einem Deja-vu: Wie im vergangenen Jahr sortiert sich auch 2021 der Kalender der Kunstmessen wegen Corona weitgehend neu.



Die Art Basel, weltweit wichtigste Messe für moderne Kunst, gab am Donnerstag bekannt, in den September zu ziehen, wenige Stunden später zog die Art Düsseldorf nach und verkündete ebenfalls einen neuen Termin: Die vierte Ausgabe soll vom 17. bis 20. Juni in der Alten Schmiedehalle des Areal Böhler stattfinden.

Die Erfahrung des vergangenen Jahres lehrt allerdings, dass auch diese Termine unter Vorbehalt stehen. Bereits 2020 floh die Art Basel vom Juni in den September, musste dann aber wegen der weltweit anhaltend hohen Infektionszahlen den Ausweichtermin ebenfalls absagen. Für die Art Düsseldorf hatte deren Leiter Walter Gehlen im März 2020 eine Art Winterschlaf annonciert, im Mai wurde der Novembertermin kassiert und im Herbst die Verlegung in den April 2021 verkündet; jetzt soll es der durch die Art Basel freigegebene Frühsommer sein.

Die Art Cologne hält sich hingegen noch bedeckt. Nach aktuellem Stand der Planung findet die letztes Jahr ebenfalls ausgefallene Kölner Kunstmesse dieses Jahr vom 14. bis zum 18. April statt – mit den Teilnehmern, die sich für 2020 erfolgreich beworben hatten. Allerdings spricht vieles dafür, dass auch die Art Cologne und die veranstaltende Koelnmesse längst an Notfallplänen arbeiten. Denkbar wäre etwa, dass im April lediglich die von der Bundesregierung mit 500000 Euro geförderte Digitalplattform „Art Cologne Online Sales“ (offiziell ist dieses Projekt allerdings weiterhin nur „in Planung“) freigeschaltet und die physische Messe auf später verschoben wird. Als neuer Zeitpunkt würde dann der November naheliegen; Art-Cologne-Leiter Daniel Hug soll schon länger mit einer Rückkehr auf den Traditionstermin der Art Cologne liebäugeln und hatte „seine“ Messe letztes Jahr dorthin verschoben. Es wäre ein weiteres Deja-vu im neuen Kunsthandelsjahr.