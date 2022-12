Kölner Bahnstrecken Besseres Management soll Reisende und Anwohner entlasten

Köln – Die Bahnstrecken Köln-Dortmund und Köln-Mainz gehören zu den sogenannten Hochleistungsstrecken in Deutschland, die ab 2024 bevorzugt ausgebaut werden sollen, um so schnelleres und störungsfreies Fahren zu ermöglichen. Das hat Susanne Henckel, Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, am Montag bei der 4. Kölner Bahnknotenkonferenz in der Köln-Messe angekündigt.



Bahn AG wird reformiert

Die neue Bundesregierung habe sich auf zehn Eckpunkte verständigt, um „die Schiene als Rückgrat der Mobilität der Zukunft zu stärken“, sagte Henckel. Darunter zählt neben dem schnellen Ausbau eines Hochleistungsnetzes von 3500 Kilometern Länge auch eine Reform der Deutschen Bahn AG. Man werde eine neue am Gemeinwohl orientierte Infrastrukturgesellschaft innerhalb des Bahnkonzerns schaffen. Neuer Infrastrukturvorstand soll Berthold Huber werden. Er war bisher für den Fernverkehr verantwortlich.

Durch ein besseres Baustellenmanagement sollen Reisende und Anwohner möglichst wenig belastet werden. Die Planungen für den S-Bahnausbau in Köln nach der „minimalinvasiven Methode“ seien dafür das Vorbild. „Für mich ist Köln eine Avantgarde-Stadt in der Mobilitätspolitik. Sie haben hier vor mehr als zehn Jahren schon mit der Planung des Ausbaus begonnen. Sie denken groß, nicht klein, nicht kleinmütig“, sagte Henckel.



Für die Umsetzung des Deutschland-Takts, der ab 2030 alle großen Städte im 30-Minuten-Rhythmus verbinden soll, wird es eine eigene Organisationseinheit geben.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker kritisierte, dass die neue Bundesregierung für den Ausbau der Schiene zu wenig Geld zur Verfügung stelle. Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung sieht für das Jahr 2022 bundesweit 1,9 Milliarden Euro vor, die Bahnbranche hält das für völlig unzureichend.