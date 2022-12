Positiver PCR-Test Wüst muss in Israel in Quarantäne bleiben

Jerusalem/Düsseldorf – Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) muss wegen positiver Corona-Tests zunächst in Israel in Quarantäne bleiben.

Auch ein zweiter PCR-Test sei am Montag in Jerusalem positiv ausgefallen, teilte die Düsseldorfer Staatskanzlei am Montagabend mit.

„Ministerpräsident Hendrik Wüst befolgt die Vorgaben der israelischen Gesundheitsbehörden und wird in den kommenden Tagen aus der Isolation heraus arbeiten. Ihm geht es weiterhin gut“, sagte ein Sprecher. Wie lange die Quarantäne dauert und wann sich Wüst für einen Heimflug frei testen kann, war zunächst nicht ganz sicher. „Wir müssen das genau klären. Derzeit wissen wir von fünf Tagen“, so der Sprecher.

Wüst hatte erst am Sonntag eine viertägige Reise nach Israel angetreten und am Montag einen Kranz in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem niedergelegt.



Die Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag sei ohnehin in digitaler Form geplant, so dass Wüst als MPK-Vorsitzender auch per Video-Schalte aus Israel daran teilnehmen könnte, hieß es aus seinem Umfeld. Die MPK soll mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) unter anderem über die aktuelle Corona-Lage beraten. Wüsts Rückreise war ursprünglich für Mittwoch geplant.

Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, hatte der Ministerpräsident vor seiner Einreise nach Israel sowie unmittelbar nach der Einreise jeweils einen PCR-Test gemacht, die den Informationen zufolge beide negativ gewesen sind. Der dritte Test habe dann ein positives Ergebnis hervorgebracht.

Nach dem ersten positiven PCR-Test hatte sich Wüst in einer Videobotschaft auf Twitter für „die guten Wünsche“ bedankt und gesagt: „Mir geht es prima. Alles soweit in Ordnung. Ich muss jetzt auf einen weiteren Test warten, damit wir Klarheit bekommen.“ (dpa/lnw)