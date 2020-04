Corona in NRW: Ikea darf öffnen, tut es aber nicht – Schüler rufen zum Schulboykott auf

Düsseldorf -

Das Land NRW hat strenge Maßnahmen ergriffen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Es gilt ein Kontaktverbot für mehr als zwei Personen, das öffentliche Leben ist zum Erliegen gekommen. Besonders Gastronomien, Einzelhandel und Kulturstätten spüren den Ausnahmezustand deutlich.

Über die Internetseite land.nrw/corona sind alle Entscheidungen der NRW-Landesregierung, die Erlasse und ihre Hintergründe abrufbar.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Sonntag, 19. April

In NRW rufen Schüler zum Schulboykott wegen Corona-Pandemie auf



16:54 Uhr: In der kommenden Woche soll der Schulbetrieb in NRW wieder aufgenommen werden. So lautet zumindest das Vorhaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Im Internet sorgt dieses Vorhaben jetzt für Proteste. Seit Freitag melden sich Tausende Nutzer auf Twitter zu Wort.



Unter dem Hashtag #SchulboykottNRW äußern sie ihre Sorge um die Gesundheit von Schülern und Lehrern. In vielen sarkastischen Beiträgen wurden zum Beispiel Friedhöfe oder ein Abiball voller Grabsteine gezeigt.

Die weiterführenden Schulen öffnen ab kommendem Donnerstag wieder die Pforten für Prüflinge der Jahrgangsstufen 10, 12 und 13. Sie sollen dort nicht nach klassischem Stundenplan unterrichtet werden, sondern gezielte Angebote zur Prüfungsvorbereitung auf das Abitur oder mittlere Abschlüsse erhalten.

Mehr als die Hälfte der NRW-Bürger für Maskenpflicht und Corona-Apps

16.15 Uhr: Mehr als die Hälfte der Bürger in Nordrhein-Westfalen würden eine allgemeine Maskenpflicht und die freiwillige Nutzung von Corona-Apps im weiteren Umgang mit der Pandemie befürworten. Das geht aus dem aktuellen NRW-Trend hervor, den das Forschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins „Westpol“ erstellt hat. Bislang gilt lediglich die dringende Empfehlung, beim Einkaufen oder in Verkehrsmitteln Masken zu tragen. Entsprechende Apps sollen im Mai verfügbar sein.

60 Prozent der Befragten, die repräsentativ für die NRW-Bevölkerung sind, würden eine allgemeine Pflicht zum Tragen von Schutzmaßnahmen befürworten, um mehr Normalität in der Corona-Krise zu ermöglichen. 63 Prozent halten auch die freiwillige Nutzung von Apps, mit denen sich Infektionsketten nachverfolgen lassen sollen, für eine gute Idee.

Ikea darf in NRW öffnen - tut es aber nicht

15.50 Uhr: Trotz der Sondererlaubnis der Landes wird die Möbelkette Ikea ihre Filialen in Nordrhein-Westfalen am Montag noch nicht öffnen. Man wolle den nötigen Vorkehrungen für den Gesundheitsschutz gerecht werden und dies sei so kurzfristig nicht zu leisten, sagte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Natürlich wollen wir aber so schnell wie möglich wieder öffnen." Ob dies in der kommenden Woche geschehen könne, sei aber noch unklar. Die schwedische Kette betreibt im bevölkerungsreichsten Bundesland elf Möbelhäuser.

Zwar ist die Fläche der Möbelhäuser bei Ikea eigenen Angaben zufolge teilweise rund 30 mal so groß wie die erlaubten 800 Quadratmeter, auf denen die Wiedereröffnung des Handels vom Bund erlaubt wurde. Mit einer Sondererlaubnis für Möbelhäuser und Babyfachmärkte beschreitet NRW jedoch einen eigenen Weg, der deutlich über die Vorgaben des Bundes hinausgeht.

Laschet weist Hörigkeit vor Virologen zurück

15.15 Uhr: Ministerpräsident Armin Laschet macht seine politischen Entscheidungen eigenen Aussagen zufolge nicht nur von der Einschätzung von Virologen abhängig. Zuvor hatte es Kritik an der vom Land mitfinanzierten Corona-Studie über den besonders betroffenen Kreis Heinsberg gegeben, nachdem Laschet gemeinsam mit den Forschern erste Zwischenergebnisse präsentiert hatte. Diese wurden auch herangezogen, um die Lockerungen der Corona-Beschränkungen zu begründen.

„Mir sagen nicht Virologen, welche Entscheidungen ich zu treffen habe“, sagte der CDU-Politiker am Sonntag im Deutschlandfunk. „Was, wenn das Land in eine Riesenkrise stürzt? Das beantwortet mir kein Virologe.“ Ob Kinder, die lange zuhause bleiben müssen in Depressionen verfallen oder die Wirtschaft abstürze, sei für seine Entscheidungen ebenso wichtig. Es sei außerdem nicht seine Aufgabe als Politiker, sich in theoretischen Diskussionen über Eindämmung oder Durchseuchung - beides zwei virologische Szenarien des Pandemie-Verlaufs - zu verlieren.

Nordrhein-Westfalen schreitet bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen forscher voran als andere Bundesländer. So dürfen neben kleineren Geschäften ab Montag etwa auch Möbelhäuser wieder aufmachen, außerdem sollen ab Donnerstag die ersten Schüler in die Schulen zurückkehren. Laschet wehrte sich außerdem gegen Kritik an der vom Land mit finanzierten „Heinsberg-Studie“, mit der der Virologe Hendrik Streeck der Uni Bonn aus dem besonders früh betroffenen Kreis Heinsberg Schlüsse über die Ausbreitung des Coronavirus ziehen will. Kritiker hatten zuvor bemängelt, die Studie sei unter hohem politischen Druck entstanden und habe zu vorschnell erste Ergebnisse an die Öffentlichkeit gegeben.

Laschet: Staat kann nicht alle Betriebe retten

14:20 Uhr: Ministerpräsident Armin Laschet geht davon aus, dass die staatlichen Hilfen nicht alle Betriebe vor den Auswirkungen durch die Corona-Krise retten können. „Mancher Betrieb wird vielleicht nicht mehr da sein“, sagte der CDU-Politiker am Sonntag dem Deutschlandfunk im Interview der Woche. Er warne vor der Illusion, dass Rettungsschirme alle angeschlagenen, krisengeplagten Unternehmen auffangen könnten. Der Gesamtschaden der Krise sei kaum zu beziffern.

Bund und Land haben ein Soforthilfeprogramm für Solo-Selbstständige sowie kleinere und mittlere Unternehmen auf den Weg gebracht, mit dem diese Hilfen von bis zu 25 000 Euro beantragen können. Außerdem gibt es spezielle Kreditprogramme bei den landeseigenen Förderbanken. Viele Unternehmen haben außerdem Kurzarbeit beantragt.

Laschet für die baldige Öffnung von Kirchen, Synagogen und Moscheen

14:00 Uhr: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, Kirchen, Synagogen und Moscheen möglichst bald wieder zu öffnen. „Wenn man Läden öffnet, darf man auch in Kirchen beten“, sagte Laschet am Sonntag dem Deutschlandfunk. Dass sich Menschen nicht zu Gottesdiensten treffen dürften, sei eine massive Einschränkung der Grundrechte, die man jeden Tag aufs Neue begründen müsse. Ab Montag dürfen kleinere Geschäfte, aber auch Auto- und Möbelhäuser, in Nordrhein-Westfalen wieder die Türen öffnen.

Bund und Länder hatten sich bei ihren Beratungen am Mittwoch darauf verständigt, das Verbot gemeinschaftlicher Gottesdienste vorerst noch nicht wieder zu lockern. Laschet hatte sich vor einigen Tagen bereits mit Religionsvertretern getroffen, um über eine mögliche Lockerung zu sprechen.

Zahl der Corona-Infizierten und Todesfälle steigt nur leicht an

12.50 Uhr: Von Samstag auf Sonntag ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Nordrhein-Westfalen nur verhältnismäßig leicht angestiegen.

Das Gesundheitsministerium zählte am Sonntagmittag 29 580 Infizierte, wie aus einer Mitteilung hervorging. Am Vortag waren es 29 155. Die Zahl der zuvor positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Todesfälle erhöhte sich auf 882, das sind 20 mehr als noch am Samstag. Erfreulicherweise stieg die Zahl der Genesenen deutlich stärker an: Am Sonntag waren bereits 18 036 Genesene bekannt und damit gut 500 mehr als am Vortag.

Auf den Intensivstationen waren am Sonntag 2988 Betten frei, 1959 davon mit Beatmungsgeräten. 630 Intensivbetten waren zum Meldezeitpunkt von Covid-19-Erkrankten belegt, davon wurden 472 künstlich beatmet, etwas weniger als noch am Samstag.

Parallel veröffentlicht das Ministerium seit dieser Woche auch die Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI). Das RKI zählte in NRW am Sonntag 28 788 Infektionen. Als Grund für den Unterschied wird genannt, dass die Meldewege „unterschiedlich lang“ seien. Um die Zahlen zwischen den Bundesländern korrekt vergleichen zu können, sollen ab Montag nur noch die Zahlen des RKI veröffentlicht werden.

Die Zahlen basieren auf Meldungen aller 53 Kreise und kreisfreien Städte an das Ministerium. Zwischenzeitlich können einzelne Kommunen auch schon höhere Fallzahlen bekanntgegeben haben.

Solingen fordert Klärung der Regeln für Geschäftsöffnungen

12.45 Uhr: Nach Ansicht der Stadt Solingen gibt es Unklarheiten bei der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, was die Öffnung von Geschäften angeht. „Bei aller Eilbedürftigkeit dürfen die jetzt neu geltenden Normen des Landes nicht zu zusätzlichen Unklarheiten führen“, sagte der Solinger Ordnungsdezernent Jan Welzel am Wochenende. Bis auf einige Ausnahmen - etwa Möbelhäuser, Autogeschäfte oder Fahrradläden - dürfen Geschäfte nach den neuen Vorgaben des Landes ab Montag nur dann öffnen, wenn ihre Verkaufsfläche kleiner als 800 Quadratmeter ist.

Die Stadt Solingen möchte zusätzlich gern auch größere Geschäfte öffnen lassen, wenn diese ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Ähnliche Auswege hatten etwa Niedersachsen und Rheinland-Pfalz bereits erlaubt. In Solingen betreffe dies ohnehin nur rund 20 Geschäfte in der Stadt, hieß es. Die Stadt forderte das Land auf, zu der geplanten Regelung Stellung zu beziehen.

Tönnies will in Labor Corona-Tests durchführen

11.35 Uhr: Clemens Tönnies möchte in seinem Firmenlabor künftig Corona-Tests durchführen lassen. Seine Unterstützung bietet der Fleischfabrikant und Aufsichtsratschef des Bundesligisten FC Schalke 04 sowohl der Deutschen Fußball Liga (DFL) als auch medizinischen Fachlaboren an.

Mit der DFL habe es „einen Austausch“ gegeben, sagte Tönnies der Deutschen Presse-Agentur: „Die Entscheidung liegt nun bei der DFL. Wenn sie genug Test-Kapazitäten haben, stellen wir unsere anderen zur Verfügung.“

Die DFL wollte zu dem Thema auf Anfrage keinen Kommentar abgeben. Tönnies hatte die Möglichkeit vor zwei Wochen in einem Interview der „Welt am Sonntag“ angedeutet, danach hatte er sich mit der DFL ausgetauscht und selbst eingehender geprüft, was sein Labor leisten kann.

Das „Westfalen-Blatt“ berichtete am Samstag über das konkrete Vorhaben. Ein Sprecher von Tönnies' Firma erklärte der Zeitung aus Bielefeld, man habe „für den Fall, dass ein Kapazitätsengpass in medizinischen Fachlaboren besteht“, auch Behörden oder eben den Laboren angeboten, die Kapazitäten zu nutzen.

Die DFL erwägt Spieler, Trainer und Mitglieder der Funktions-Teams alle drei Tage mit einem Schnelltest auf Corona zu testen, um die Sicherheit bei den möglicherweise bevorstehenden Geisterspielen zu garantieren. Bis zum Saisonende würden so wohl etwa 20 000 Tests fällig.

In seinem Labor seien 180 000 bis 200 000 Tests pro Monat umsetzbar, versicherte Tönnies. In jedem Fall seien dort Corona-Tests an Menschen möglich, auch wenn in seinem Labor sonst Schweineblut untersucht wird. „Das ist kein Problem“, versicherte Tönnies: „Das System ist dasselbe.“ Natürlich werde sein Unternehmen dafür aber mit Human-Medizinern zusammenarbeiten. Geld verdienen wolle er damit in dieser Notsituation nicht, versicherte der 63-Jährige.

Etwas mehr Normalität auch in der Justiz

11.30 Uhr: Mit den ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen soll in Nordrhein-Westfalen auch in der Justiz ein Stück Normalität zurückkehren. „Während die Tätigkeit bislang nur auf das zur Aufrechterhaltung rechtsstaatlicher Verfahrensgrundsätze zwingend Erforderliche beschränkt werden sollte, geht es nun darum, unter Beachtung aller fortgeltenden Regeln der Gesundheitsfürsorge Schritt für Schritt zum ursprünglichen Geschäftsbetrieb zurückzukehren“, sagte Justizminister Peter Biesenbach (CDU) laut einer Mitteilung von Sonntag.

Der Sitzungsbetrieb solle daher wieder verstärkt aufgenommen werden. Allerdings gelte es dabei, den notwendigen Abstand von 1,5 Metern zu wahren, um Infektionen mit dem Coronavirus zu vermeiden. Der Zutritt zu Gerichten bleibt gestattet, auch dabei soll jedoch den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts Folge geleistet werden. Infizierten und deren Kontaktpersonen könne der Zutritt zeitweise untersagt werden.

In den Behörden werde man außerdem Stück für Stück zum Präsenzbetrieb zurückkehren, allerdings soll Homeoffice möglich bleiben. Auch die Ausbildung von Rechtsreferendarinnen soll so schnell wie möglich wieder gewährleistet werden - so werden zum 1. Mai auch neue eingestellt. Teilweise findet die Ausbildung weiter online statt.

Samstag, 18. April

Land fordet Schulen auf genügend Abstand zu halten - aber keine Maskenpflicht

19.25 Uhr: Vor der schrittweisen Öffnung der Schulen in der kommenden Woche hat das Schulministerium die Schulen in Nordrhein-Westfalen über die notwendigen Hygienevorgaben informiert. Die zentrale Regel dabei lautet: Abstand halten. So müssen die Lerngruppen etwa so aufgebaut werden, dass zwischen den Schülern untereinander und den Lehrern der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Außerdem sollen Namenslisten erstellt werden, um Kontakte im Fall einer Infektion nachverfolgen zu können.

„Die Einhaltung des Infektionsschutzes war, ist und bleibt die Grundvoraussetzung, um erste und vorsichtige Schritte aus der durch das Coronavirus bedingten Ausnahmesituation zu unternehmen“, sagte der Staatssekretär für Schule und Bildung, Mathias Richter. Eine Info-Mail mit den Vorgaben sei heute an die Schulen verschickt worden, hieß es aus dem Ministerium.

Darin heißt es außerdem: Schüler oder Lehrer mit Symptomen sollen von Unterricht sowie Prüfungen ausgeschlossen werden. Es sei außerdem darauf zu achten, dass Trinkflaschen oder Gläser nicht gemeinsam genutzt würden. Außerdem sehen die Vorgaben ausreichende Waschbecken und Seifenspender vor, damit Hände regelmäßig gewaschen werden können. Darüber hinaus wird die generelle Corona-Etikette - also Niesen und Husten in den Ellbogen und aufs Händeschütteln verzichten - empfohlen.

Auf eine generelle Maskenpflicht in Schulen verzichtet das Land. Als Grundlage hatte das Schulministerium ein Gutachtern von Wissenschaftlern unter anderem der Uni Bonn beauftragt. Das Schulpersonal hat nun bis Mittwoch Zeit, die Maßnahmen umzusetzen. Ab Donnerstag sollen die ersten Schüler, bei denen Abschlussprüfungen anstehen, auf freiwilliger Basis wieder in die Schule kommen dürfen.

29.155 Infizierte und 17.502 Genesene in NRW

14.47 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Nordrhein-Westfalen erneut gestiegen. Insgesamt habe es seit Beginn der Pandemie 29.155 Infektionen gegeben. Das sind knapp 550 mehr bekannte Fälle als noch am Freitag. Die Zahl der zuvor positiv auf das Coronavirus getesteten Todesfälle stieg auf 862 an - um 54 im Vergleich zum Vortag. Genesen sind 17.502 Menschen, das sind 478 mehr als am Freitag.

Auf den Intensivstationen waren am Samstag noch 2904 Betten frei, 1942 davon mit Beatmungsgeräten. 632 Intensivbetten waren zum Meldezeitpunkt von Covid-19-Erkrankten belegt, davon wurden 486 künstlich beatmet.

Parallel veröffentlicht das Ministerium seit dieser Woche auch die Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI). Das RKI zählte 28.306 Infektionen. Als Grund für den Unterschied wird genannt, dass die Meldewege „unterschiedlich lang“ seien. Um die Zahlen zwischen den Bundesländern korrekt vergleichen zu können, sollen ab Montag nur noch die Zahlen des RKI veröffentlicht werden.

NRW-Städtetag will Schulen später öffnen lassen

12.23 Uhr: Der Städtetag NRW hat angesichts der wegen Corona notwendigen Hygienemaßnahmen das Land aufgefordert, die Schulen frühestens ab dem 27. April wieder zu öffnen. „Bereits ab dem 23. April zu starten, stellt die kommunalen Schulträger vor erhebliche Probleme“, sagte der Städtetags-Vorsitzende und Hammer Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Der aktuelle Plan des Landes sieht vor, dass ab Donnerstag (23. April) Schüler, die vor Abschlussprüfungen stehen, die Schule freiwillig wieder besuchen können.

„Die Schulen müssen grundgereinigt werden, die hygienischen Voraussetzungen für den Schutz vor Infektionen geschaffen, Räume vorbereitet und der Schülerverkehr organisiert werden.“ Dafür brauche man mindestens den Vorlauf von einer Arbeitswoche. Auch die Hygiene-Vorgaben und die Größe der zulässigen Lerngruppen müssten vom Land noch weiter konkretisiert werden.

Freitag, 17. April

Kita-Notbetreuung für erwerbstätige Alleinerziehende ab 27. April

18:28: Die Notbetreuung in den Kitas und in der Kindertagespflege von Nordrhein-Westfalen sollen erwerbstätige Alleinerziehende aller Berufsgruppen ab dem 27. April in Anspruch nehmen können. Landes-Familienminister Joachim Stamp (FDP) kündigte nach einer Schaltkonferenz mit seinen Amtskollegen in Bund und Ländern am Freitag in Düsseldorf an, in Nordrhein-Westfalen werde die Notbetreuung bei der Kindertagesbetreuung zu diesem Datum zusätzlich für erwerbstätige Alleinerziehende vorbereitet.

„Dies ist mir ein großes Anliegen, ich hätte mir eine bundeseinheitliche Regelung gewünscht. Wir werden in Nordrhein-Westfalen die erwerbstätigen Alleinerziehenden, die in der aktuellen Situation besondere Herausforderungen zu meistern haben, unterstützen und entlasten“, sagte der Minister.

Die Notbetreuung in NRW gilt bisher nur für Kinder, deren Eltern in der sogenannten kritischen Infrastruktur tätig sind. Bislang zählen Berufstätige aus zehn Sektoren zum Kreis der Berechtigten, die zentrale Bereiche wie etwa das Gesundheitswesen, die Energie-, Wasser- und Lebensmittelversorgung oder die öffentliche Verwaltung aufrecht erhalten. Die Notbetreuung wird bereits ab dem 23. April 2020 um einige weitere Berufsgruppen moderat erweitert.

Die Jugend- und Familienministerkonferenz habe beschlossen, unter Leitung von Nordrhein-Westfalen und Brandenburg ein Konzept zu erarbeiten, unter welchen Kriterien weitere Schritte der Öffnung der Kindertagesbetreuung möglich sind. Empfehlungen sollen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten rechtzeitig vor der nächsten gemeinsamen Beratung am 30. April vorliegen. „Wir haben eine große Verantwortung dafür, jedem Kind so schnell wie möglich und verantwortbar wieder frühkindliche Bildung zu ermöglichen.“

Ikea wird trotz Erlaubnis am Montag noch nicht öffnen

18:20: Trotz der Sondererlaubnis der Landes wird die Möbelkette Ikea ihre Filialen in Nordrhein-Westfalen am Montag noch nicht öffnen. Man wolle den nötigen Vorkehrungen für den Gesundheitsschutz gerecht werden und dies sei so kurzfristig nicht zu leisten, sagte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Natürlich wollen wir aber so schnell wie möglich wieder öffnen.“ Ob dies in der kommenden Woche geschehen könne, sei aber noch unklar. Die schwedische Kette betreibt im bevölkerungsreichsten Bundesland elf Möbelhäuser.

Landesgartenschau startet mit Spaziergängen über das Gelände

16.34 Uhr: Die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort kann wegen der Corona-Krise nicht wie geplant am Montag eröffnen – als kleiner Ersatz sind aber Spaziergänge auf dem Gelände geplant. Die Einrichtungen blieben allerdings geschlossen, teilte die Schau mit. Dazu zählen etwa die Blumenhalle, der Gärtnermarkt, die Ausstellungsgärten und die Auffahrt auf den Förderturm einer ehemaligen Steinkohlezeche. Auch Veranstaltungen finden erstmal nicht statt. Als neuer Termin für die Eröffnung wurde der 5. Mai genannt.

Die Spaziergänge sind nur unter Corona-Auflagen möglich, also etwa unter Wahrung der Abstandsregeln. Man könne die Attraktionen dabei im Prinzip sehen, erklärte eine Sprecherin. Allerdings nur von weitem und nur von draußen. Die Spaziergänge sollen am Montag (20. April), Mittwoch (22. April) und Freitag (24. April) zwischen 11 und 19 Uhr auf einem festgelegten Rundweg und mit begrenzter Personenzahl stattfinden.

„Wenn die Erfahrungen mit diesen Spaziergängen positiv sind, könnten weitere in der darauffolgenden Woche stattfinden“, teilte die Schau mit. Das Angebot sei kostenfrei.

Land sagt NRW-Tag in Köln und weitere Feste ab

16.29 Uhr: Wegen der Coronavirus-Pandemie findet der im August in Köln vom 21. bis 23. August geplante „NRW-Tag“ nicht statt. Das Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August gelte „selbstverständlich“ auch für die Veranstaltungen des Landes, erklärte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Die Landesregierung sagte auch weitere Großveranstaltungen bis zum 31. August ab. Das für den 26. Juni in Münster geplante Sommerkonzert der Landesregierung fällt ebenso darunter wie das traditionelle NRW-Fest am 1. Juli in der Landesvertretung in Berlin.

Der NRW-Tag wurde 2006 anlässlich des 60. Landesjubiläums ins Leben gerufen. Seitdem findet er regelmäßig rund um den Landesgeburtstag am 23. August statt. Bisherige Austragungsorte waren unter anderem Bonn, Bielefeld, Düsseldorf, Wuppertal und Essen. Zu dem mehrtätigen Fest kommen traditionell hunderttausende Besucher.

Französische Covid-19-Patienten aus Essen auf dem Heimweg

15.11 Uhr: Zwei französische Covid-19-Patienten sind nach zweieinhalb Wochen Behandlung im Essener Uniklinikum am Freitag per Hubschrauber wieder in ihre Heimat geflogen worden. Der 67 Jahre alte Eisenbahner und der 68-jährige Bergmann aus dem Raum Metz waren Ende März in kritischem Zustand und künstlich beatmet auf die Intensivstation gebracht worden, sagte ein Kliniksprecher.

Beide seien jetzt stabil, in Frankreich sei voraussichtlich nur noch ein kurzer Krankenhausaufenthalt nötig.

Der Eisenbahner wurde im Bett in den Hubschrauber gebracht, er brauche noch etwas Sauerstoffzufuhr. Der Bergmann kam per Rollstuhl in den Helikopter. Man betreue noch weitere sechs französische Patienten intensivmedizinisch – im Rahmen einer von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) initiierten Solidaritätsaktion, schilderte der Sprecher.

In Frankreich waren die Beatmungsgeräte knapp geworden. Auch aus dem besonders stark getroffenen Italien werden noch Patienten in weiteren Kliniken in NRW behandelt. Der Ärztliche Direktor Jochen A. Werner nannte die Unterstützung „selbstverständlich“. Der Abschied sei herzlich ausgefallen, berichtete der Sprecher. Für den 68-Jährigen sei es der erste Krankenhausaufenthalt seines Lebens gewesen. Der 67-Jährige habe gleich nach dem Aufwachen seiner Tochter telefonisch zum Geburtstag gratuliert.

Pinkwart verteidigt NRW-Sonderweg für Einrichtungshäuser

14.48 Uhr: Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat den nordrhein-westfälischen Sonderweg verteidigt, Einrichtungshäuser ohne Größenbeschränkung wieder öffnen zu lassen. Das habe für NRW „besonders gute Gründe“, sagte Pinkwart am Freitag in Düsseldorf. 62 Prozent aller in Deutschland verkauften Kücheneinrichtungen würden hier hergestellt.

Die Bund-Länder-Einigung, dass alle Geschäfte bis 800 Quadratmetern Größe wieder öffnen dürften, umfasse laut einer Kölner Studie über 80 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes und sichere somit Existenzen. (dpa)

Mehr als 17.000 Menschen genesen – 808 Tote

14.42 Uhr: 28.607 Fälle einer Corona-Infektion gibt es nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums im Land. Rund 17.000 Menschen gelten nach den Erhebungen in Nordrhein-Westfalen als wieder gesund. 808 Menschen sind mit dem Coronavirus im Körper gestorben.

NRW kürzt Sommerferien wegen Corona-Krise nicht

13.39 Uhr: In Nordrhein-Westfalen werden die Sommerferien nicht wegen wochenlanger corona-bedingter Schulschließungen verkürzt. Solche Erwägungen gebe es im NRW-Schulministerium nicht, versicherte die zuständige Ministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Sommerferien sind in NRW vom 29. Juni bis zum 11. August.

Eine Verkürzung der Sommerferien hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ins Gespräch gebracht. „Bis auf Ausnahmen bleiben die Schulen noch einige Zeit geschlossen. Daher frage ich mich, ob die Verantwortlichen in den Ländern darüber nachdenken, die Schulferien in der Sommerzeit etwas zu verkürzen“, sagte der CDU-Politiker der Zeitung „Augsburger Allgemeine“ (Freitag). Ein solcher Schritt böte Schülern die Gelegenheit, den durch die Corona-Pandemie versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen.

Gebauer sagte dazu: „In NRW gibt es ein ordentliches Abitur und termingerechte Ferien.

Das ist die Rückkehr zur verantwortungsvollen Normalität.“ Eine Änderung der bestehenden Regelung sei ohnehin nicht ohne weiteres möglich. „Diese müsste von den Ländern in der Kultusministerkonferenz (KMK) vereinbart werden.“ Nach Angaben des Schulministeriums hatte die KMK die langfristige Sommerferienregelung für 2018 bis 2024 bereits im Juni 2014 beschlossen.

Auch für den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, stehen kürzere Sommerferien wegen der Corona-Krise aktuell nicht zur Debatte. „Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt eine Diskussion um die Verkürzung von Sommerferien zu führen, geht eigentlich fehl“, sagte er im Deutschlandfunk. „Ich glaube auch, dass das gar nicht mal den großen Effekt hat.“ Vielmehr brauche es jetzt „ein großes Gesamtkonzept“.

Bahn setzt von Montag an wieder mehr Züge ein

12.46 Uhr: Von Montag an fahren wieder mehr Züge im Nahverkehr. Auf den S-Bahn-, Regionalbahn- und Regionalexpress-Linien würden die Angebote von derzeit 50 Prozent auf dann 80 Prozent erhöht, teilte das Verkehrsministerium in Düsseldorf mit.

Der Fahrplan gelte vorerst bis zum 3. Mai. Aktuelle Informationen gibt es im Internet. Auf die Ausweitung hatten sich Ministerium, Verkehrsunternehmen und Verbünde geeinigt. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise war der Nahverkehr in den vergangenen Wochen stark reduziert worden.

Das Ministerium appellierte, um das Coronavirus weiter zu bekämpfen, sollten die Hygieneregeln weiter eingehalten werden. Fahrgäste sollten einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Nicht zwingend notwendige Fahrten sollten zudem unterbleiben.

Galeria Karstadt Kaufhof klagt auf Öffnung

12.02 Uhr: Der Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof wendet sich gegen die durch die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen bedingte Schließung seiner Häuser. Das teilte das Oberverwaltungsgericht für das Land NRW in Münster mit. Eine Entscheidung soll in der kommenden Woche fallen.

Auch Ikea darf wieder öffnen

11.05 Uhr: Auch der Möbelriese Ikea darf nach der Ausnahmeregelung in Nordrhein-Westfalen seine Filialen ab kommender Woche wieder öffnen. Das bestätigte das Gesundheitsministerium der Deutschen Presse-Agentur, nachdem darüber zuvor noch Unklarheit geherrscht hatte.

Zwar ist die Fläche der Mobilhäuser bei Ikea eigenen Angaben zufolge teilweise rund 30 mal so groß wie die erlaubten 800 Quadratmeter, auf denen die Wiedereröffnung des Handels erlaubt wurde. Mit einer Sondererlaubnis für Möbelhäuser und Babyfachmärkte beschreitet NRW jedoch einen eigenen Weg, der deutlich über die Vorgaben des Bundes hinausgeht.

Bei Ikea zeigte man sich freudig überrascht von der Regelung. Man prüfe nun derzeit mit den Behörden, welche Schutzmaßnahmen für die Öffnung nötig seien. „Wir streben eine möglichst zeitnahe Eröffnung unserer Einrichtungshäuser in NRW an, werden aber gleichzeitig höchste Sicherheits- und Hygieneauflagen gewährleisten“, sagte eine Ikea-Sprecherin.

Ob ein Neustart bei Ikea schon am Montag möglich sei, war zunächst unklar. Die schwedische Kette betreibt im bevölkerungsreichsten Bundesland elf Möbelhäuser, darunter zwei in Köln.

Anträge auf NRW-Soforthilfen sollen ab Freitag wieder verfügbar sein

09.22 Uhr: Die Anträge auf die Soforthilfen für von der Corona-Krise betroffene Unternehmen und Selbstständige sollen am Freitag wieder verfügbar sein. Das teilte das NRW-Wirtschaftsministerium mit. Das Ministerium setzte die Zahlungen aus, da es zu einem massiven Betrug gekommen war.

Die Betrüger hatten Kopien der Internetseite des Wirtschaftsministeriums erstellt, um an die Daten von Antragstellern zu kommen. Mit diesen Daten sollen sie dann die Soforthilfen eingestrichen haben.

Wann genau am Freitag die Anträge wieder verfügbar sein sollen, ist noch unklar. Die korrekte Internetseite des Wirtschaftsministeriums und die Änträge finden Sie hier.

Lehrerverbands-Präsident findet Plan für Schulöffnungen „zu ambitioniert“

06.43 Uhr: Der nordrhein-westfälische Lehrerverband hält den Plan der Landesregierung für die schnelle Wiedereröffnung der Schulen in der Corona-Krise für schwer umsetzbar. „Der Zeitplan ist zu ambitioniert“, sagte Verbandspräsident Andreas Bartsch der „Rheinischen Post“ (Freitag). In NRW öffnen in der kommenden Woche die weiterführenden Schulen für Prüflinge. Bund und Länder hatten vereinbart, den in der Corona-Krise eingestellten Schulbetrieb in Deutschland schrittweise ab dem 4. Mai wieder aufzunehmen.

Bartsch kritisierte auch NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) für ihre Aufforderung an die Schulträger, die hygienischen Voraussetzungen zur Wiedereröffnung der Schulen zu schaffen. „Die Märkte sind ja de facto tot“, sagte Bartsch zur Beschaffung von Desinfektionsmitteln. Auch Fragen der Reinigung, bauliche Maßnahmen und Kapazitäten bei der Beförderung müssten geklärt werden. „Da macht es sich die Ministerin schon einfach, wenn sie sagt, die Schulen hätten ja gewusst, dass es am 20. April wieder losgehen könnte.“

Der Lehrerverbandspräsident erwartet in der Corona-Krise mit Blick auf die Risikogruppe bei den Lehrern vor allem für junge und mittelalte Lehrer „deutliche Mehrbelastungen“.

Donnerstag, 16. April

Einrichtungshäuser und Babyfachmärkte dürfen ab Montag wieder öffnen

15.18 Uhr: Das Land Nordrhein-Westfalen erlaubt auch Einrichtungshäusern und Babyfachmärkten, am Montag wieder zu öffnen. Für diese Branchen habe das Land eine Sonderregelung getroffen, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, alle Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche, sowie - unabhängig von der Größe - Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhandlungen die Öffnung zu erlauben. Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche, die nicht unter die Sonderregelung fallen, dürfen laut Laumann auch dann nicht öffnen, wenn sie Teilbereiche wie die zweite oder dritte Verkaufsetage für die Kundschaft absperren.

„Da haben wir ein klares wirtschaftliches Interesse“, sagte Laumann in Bezug auf die Sonderregelung zu den Einrichtungshäusern. In NRW habe die Möbelbranche etwa 35 000 Mitarbeiter. Über 60 Prozent aller Küchen in Deutschland würden in Westfalen produziert. Wenn größere Autohäuser unter den Bedingungen des Infektionsschutzes wieder öffnen könnten, sei das auch bei Einrichtungshäusern möglich. Beide seien nicht in den Innenstädten angesiedelt und es gehe darum, dass sich die Fußgängerzonen nicht wieder füllten. „Wir haben hier einen nordrhein-westfälischen Weg“, betonte Laumann. Er könne sich aber vorstellen, dass sich andere Bundesländern dem anschließen werden.

Neuer Plan für die Wiederöffnung der Schulen – die 15 wichtigsten Punkte

14.40 Uhr: Die NRW-Landesregierung hat in Absprache mit dem Bund einen Fahrplan für die Wiederöffnung von Schulen entwickelt. Dieser umfasst etwa eine schrittweise Öffnung, Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen und eine besonderes Lehrangebot für Schüler.

Lesen Sie hier die 15 wichtigsten Punkte des NRW-Schul-Fahrplans.

Mehr als 15.800 Personen genesen – 760 Tote

14.47 Uhr: 28.000 bekannte Infektionsfälle mit dem Coronavirus gibt es in Nordrhein-Westfalen (Stand Donnerstag, 14.40 Uhr). Laut Landesgesundheitsministerium gelten mehr als 15.800 Personen als genesen. 760 Menschen aus NRW sind an Covid-19 gestorben.

Gebauer forciert schrittweise Wiederöffnung von Schulen

14.29 Uhr: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will Schulen in Nordrhein-Westfalen schrittweise wieder öffnen. Zunächst sollen die weiterführenden Schulen öffnen. Danach sollen Grundschulen folgen, speziell für die Klasse Vier.

Weiterführende Schulen werden ab Montag, 20. April, geöffnet. Aber nicht für Schülerinnen und Schüler, sondern für Lehrkräfte und Schulträger. So sollen Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen für Schüler sichergestellt werden. Dafür sollen Schulen drei Tage Zeit bekommen. Ab Donnerstag, 23. April, sollen Schüler, speziell Abiturienten, besondere Formen des Unterrichts besuchen können.

Im nächsten Schritt sollen dann Grundschulen, speziell der Klasse 4, schrittweise wieder geöffnet werden. „Grundschüler, die auf weiterführende Schulen wechseln werden, sollen so auf den Wechsel vorbereitet werden“, sagte Gebauer.

Außerdem betonte Gebauer, dass NRW nicht im Schul-Fahrplan ausscheren würde. Man halte sich an das von Bund und Ländern verabschiedete Vorgehen.

Entlastung für das Gesundheitssystem in Aussicht – Laumann vorsichtig optimistisch

14.19 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich am Donnerstagmittag in der Pressekonferenz der Landesregierung vorsichtig optimistisch gezeigt. „Wir haben nun seit Tagen zum ersten Mal wieder eine Abnahme der Gesamtbehandlungsfälle und Patienten auf der Intensivstation“, so der Gesundheitsminister. Dies sei eine „wunderschöne Sache“. Laumann gehe davon aus, dass wenn sich dieser Trend fortführt, das Gesundheitssystem in Nordrhein-Westfalen nicht überlastet werde.

Aktuell gibt es in NRW mehr als 28.000 bestätigte Fälle von Infizierungen mit dem Coronavirus. Gleichzeitig seien mehr als 15.800 Personen genesen, so Laumann. 760 Personen sind bislang in NRW an Covid-19 gestorben.

Stamp will Notbetreuung in Kitas stufenweise anheben

14.13 Uhr: „Die aktuellen Zahlen geben uns Grund zur Hoffnung“, sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstagmittag, „aber wir stehen weiterhin vor großen Herausforderungen.“ Es gelte die Balance herzustellen zwischen dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger und gleichzeitig die Schäden des Lockdowns so gering wie möglich zu halten. Stamp betonte, dass man den NRW-Bürgern aktuell eine „unglaubliche Disziplin“ abverlange. Jede Bürgerin und jeder Bürger habe es ein Stück weit in der Hand, die Krise einzudämmen.

In Kitas solle die Notbetreuung stufenweise ausgebaut werden, sagte Stamp. „Wir wollen vermeiden, dass die Kinder statt in die Kita zu Oma und Opa gehen, denn wir wissen, dass diese zur Risikogruppe zählen.“ Die Notbetreuung soll auf etwa zehn Prozent der Kinder angehoben werden. Wer die Kita-Notbetreuung in Anspruch nehmen kann, soll in den kommenden Tagen konkretisiert werden. Es solle vermieden werden, dass für manche Gruppen bis zu den Sommerferien gar keine Betreuung zur Verfügung stehe.

Abiturienten können ab 23. April wieder in die Schule

10.05 Uhr: Die weiterführenden Schulen in NRW werden erst ab kommenden Donnerstag, 23. April, den Unterrichtsbetrieb für angehende Abiturienten und Schüler, die in diesem Jahr den mittleren Abschluss (Klasse 10) anstreben, wieder öffnen.

Ab Montag werden zunächst Lehrer und Fachkräfte drei Tage lang den Unterricht so vorbereiten, dass er allen Vorsichtsmaßnahmen entspricht, die zur Eindämmung der Corona-Krise beschlossen wurden. Das hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag im Schulausschuss des Landtags mitgeteilt. Jede Schule brauche einen Hygieneplan und müsse ein Raumnutzungskonzept erarbeiten.

„Die Klassen und Kurse können nicht in der ursprünglichen Größe unterrichtet oder auf Prüfungen vorbereitet werden“, sagte Gebauer. Es sei eine Aufteilung in Lerngruppen erforderlich. Zumindest bis zu den Sommerferien werde kein klassischer Unterricht möglich sein. Man strebe an, ein Unterrichtsangebot in allen Fächern zu machen, vorrangig aber in den Kernfächern.

Bei den Abschlüssen für die zehnten Klassen wird es keine zentrale Prüfung geben. Sie wird von den Lehrern individuell erarbeitet und soll sich am auch „an dem tatsächlich erteilten Unterricht“ orientieren.

Den angehenden Abiturienten ist es freigestellt, ob sie sich lieber in der Schule oder zuhause auf die Prüfungen vorbereiten wollen, die am 12. Mai beginnen werden. „Es wird auch Schüler geben, die sich lieber zuhause auf ihre Prüfungen vorbereiten möchten. Wir wollen aber auch für die Kinder in schwierigen Lernsituationen ein faires und gerechtes Angebot machen.“

Das Notbetreuungsangebot für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 bleibt aufrechterhalten und soll erweitert werden. Wie viele Lehrer überhaupt zur Verfügung stehen werden, ist unklar. „Vorerkrankte und lebensältere Lehrer müssen nicht unterrichten“, so Gebauer. Wer genau zu den Risikogruppen gehöre, darüber wollen sich die Bundesländer kurzfristig abstimmen.

Krankenhäuser sehr unterschiedlich betroffen - Öffnung gefordert

09.50 Uhr: Die Belegungs- und OP-Situation ist von Krankenhaus zu Krankenhaus und von Ort zu Ort in den Regionen sehr unterschiedlich. Das sagte Lothar Kratz von der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen auf eine Anfrage der Redaktion. Es sei von den jeweiligen Fachabteilungen und der Struktur des gesamten Krankenhauses abhängig.

„Die derzeitige Situation in den Krankenhäusern erlaubt eine vorsichtige, schrittweise Wiederaufnahme der Regelversorgung“, erklärte zudem der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald Gaß. „Wir erwarten von der Bundeskanzlerin, den Ministerpräsidenten und dem Bundesgesundheitsminister eine Aussage, die drastisch zurückgestellten Krankenhausbehandlungen wieder aufnehmen zu dürfen." Die Krankenhäuser hätten in den vergangenen Wochen sehr eindrucksvoll bewiesen, dass sie in kürzester Zeit in der Lage waren, sehr verantwortungsbewusst auf die Corona-bedingten Anforderungen zu reagieren.

Bayer will bei Herstellung von Impfstoff helfen

09.20 Uhr: Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer will nach der Zulassung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus bei der Produktion des Mittels aushelfen. Zurzeit halte das Unternehmen schon Kapazitäten vor, um diese bei Bedarf teilweise umwidmen zu können, sagte Unternehmenschef Werner Baumann in einem am Donnerstag veröffentlichen Podcast mit dem Journalisten Gabor Steingart.

Baumann rechnet demnach für Anfang oder Mitte 2021 mit der Zulassung eines Impfstoffs. Zurzeit stellt Bayer keine Impfstoffe her, die Produktion müsste erst wieder hochgefahren werden. (dpa)

Schulen sollen nach den Osterferien wieder schrittweise öffnen

Die Schulen in NRW sollen nach den Osterferien kommende Woche schrittweise wieder den Betrieb aufnehmen - zunächst für Schüler, die unmittelbar vor einem Abschluss stehen. „Nach einer Vorbereitungszeit für Schulleitungen, Lehrkräfte und anderes Personal ab dem 20. April 2020 sollen die Schulen wenige Tage später für die Schülerinnen und Schüler wieder öffnen, für die Abschlussprüfungen anstehen“, teilte das NRW-Schulministerium am Mittwochabend mit. Ministerin Yvonne Gebauer (FDP) wolle an diesem Donnerstag den Schulausschuss des Landtags über Details informieren.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, dass es für die meisten Jahrgänge erst ab dem 4. Mai wieder Unterricht geben soll. „Die Entscheidung der Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin bieten eine verlässliche Grundlage für unseren Fahrplan, die Schulen nach den Osterferien schrittweise wieder zu öffnen, um so insbesondere die Durchführung von Prüfungen, Prüfungsvorbereitungen und die Vergabe von Abschlüssen zu ermöglichen“, sagte Gebauer.

Mittwoch, 15. April

Laschet: „Großer Wandel mit dem heutigen Tag“

Die Abiturprüfungen in NRW sollen wie geplant am 12. Mai beginnen. Das hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch klar gestellt. In der kommenden Woche sollen an den NRW-Schulen Prüfungen und Vorbereitungen der Abschlussklassen wieder stattfinden. Zahlreiche Eltern- und Lehrerverbände sowie Gewerkschaften in NRW hatten zuletzt eine Absage der Abitur-Prüfungen gefordert.

Außerdem haben in NRW erstmals in der Corona-Pandemie mehr Patienten die Intensivstationen verlassen können als neu dorthin verlegt werden mussten. 40 Prozent der vorgehaltenen Betten seien nicht belegt.

Bei der Öffnung der Kitas wird es in Nordrhein-Westfalen derweil keinen Sonderweg geben. Die Kitas würden auch in NRW vorerst nicht geöffnet, sagte Laschet. Die Notfallbetreuung werde auf weitere Berufsgruppen ausgedehnt. Welche das seien, werde nun analysiert. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hatte sich am Dienstag noch für eine schnellere Öffnung der Kitas ausgesprochen.

Durch das Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens 31. August werden viele Schützenfeste in NRW in diesem Sommer nicht stattfinden können. NRW habe in der Schaltkonferenz der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf eine entsprechende Regelung gedrungen, damit die Vereine Planungssicherheit hätten, sagte Laschet.

Außerdem kündigte Laschet an, an diesem Donnerstag mit Vertretern verschiedener Religionen zu besprechen, wie Gottesdienste in NRW wieder stattfinden können. Er werde dazu mit dem katholischen Erzbischof Rainer Maria Woelki, mit Präses Annette Kurschus für die evangelische Kirche sowie mit Abraham Lehrer von der Jüdischen Gemeinde und einem Vertreter des Koordinierungsrats der Muslime zusammenkommen.

Rund 27.200 Infizierte und über 13.800 Genesene in NRW

13.40 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus am Mittwoch auf 27 657 gestiegen. Das waren 452 Infektionen mehr als am Vortag, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Todesfälle von Infizierten stieg im bevölkerungsreichsten Bundesland um 47 auf insgesamt 708. Auch die Zahl der Genesenen stieg, sie lag bei 14.686 Menschen.

Köln, die einzige Millionenstadt in NRW, verzeichnete am Mittwoch 2068 Infizierte, 58 Tote und 1515 Genesene. Der Kreis Heinsberg, der von der Pandemie zunächst besonders betroffen war, zählte 1550 Infektionen, 52 Tote und 1046 Genesene. (mbc)

Corona-Sonderförderprogramm: Viele Künstler gehen leer aus

09.30 Uhr:Tausende Künstler sind mit ihrem Antrag auf Unterstützung aus dem Sonderförderprogramm des NRW-Kulturministeriums leer ausgegangen. Aus dem Programm für von der Corona-Krise betroffene freischaffende Künstler standen fünf Millionen Euro zur Verfügung.

Insgesamt seien 6300 Anträge geprüft und davon 3000 Anträge bewilligt worden, teilte das NRW-Kulturministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Jeder Künstler konnte einmalig bis zu 2000 Euro erhalten. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden. (dpa)

Dienstag, 14. April

Schulen in NRW sollen nach den Osterferien schrittweise öffnen

17.30 Uhr: Die Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen nach den Osterferien schrittweise wieder öffnen. Eine Woche später könnten die ersten Kita-Kinder folgen und wieder in die Betreuung kommen dürfen. Das sagten NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) und NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Es sei ihr „festes Ziel“, die Schulen nach der aktuellen Ferienwoche wieder zu öffnen, um vor allem die Durchführung von Prüfungen und die Vergabe von Abschlüssen zu ermöglichen, sagte Gebauer. Zahlreiche Verbände, Gewerkschaften, Expertengremien und Parteien hatten sich in den vergangenen Tagen für unterschiedliche Modelle ausgesprochen, schrittweise unter Einhaltung strikter Hygiene-Voraussetzungen zum Unterricht an den Schulen zurückzukehren. Einige plädierten dafür, mit den jüngeren Schülern zu beginnen, andere für die älteren, die besser mit digitalen Medien lernen könnten. (dpa)

Nach Betrug: Neustart für NRW-Soforthilfen

16.55 Uhr: Nach Betrügereien ist in Nordrhein-Westfalen das Soforthilfe-Programm für kleine Betriebe in der Corona-Krise zeitweise gestoppt worden - an diesem Freitag soll es wieder anlaufen und dann auch besser vor Betrug geschützt sein. „Neben der Sicherheit hat die Schnelligkeit weiter höchste Priorität, denn die Unternehmen brauchen diese Hilfen“, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf.

Das Wirtschaftsministerium hatte das Programm gestoppt, nachdem eine Betrugsmasche aufgeflogen war. Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt gehen dem Verdacht nach, dass unbekannte Täter die auf „Fake-Websites“ eingegebenen Daten abgegriffen und mit falschen Kontoverbindungen an das Ministerium weitergeleitet haben - um das Geld selbst zu kassieren.

Laschet vor Corona-Beratungen mit Merkel gegen „Alleingänge irgendeines Landes“

15.30 Uhr: Vor den Corona-Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch hat Nordrhein-Westfalens CDU-Regierungschef Armin Laschet ein grundsätzlich gemeinsames Vorgehen der Bundesländer angemahnt. Nach einer Sitzung des Landeskabinetts sprach sich Laschet am Dienstag in Düsseldorf gegen „Alleingänge irgendeines Landes“ aus.

Vielmehr sei bei den Überlegungen, wann und wie Corona-Auflagen gelockert werden könnten, „eine Flexibilität in grundsätzlicher Übereinstimmung“ erforderlich. Kanzlerin Angela Merkel will am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Eine wichtige Grundlage der Beratungen bilden die Empfehlungen der Nationalakademie Leopoldina vom Montag. Demnach sollten in Deutschland die Schulen schrittweise wieder geöffnet und eine Mundschutzpflicht im öffentlichen Nahverkehr eingeführt werden. (afp)

Corona-Soforthilfe soll Freitag wieder starten

14.35 Uhr: Nach der Aussetzung der Corona-Soforthilfe wegen Betrugsfällen soll das Programm am Freitag wieder starten. „Neben der Sicherheit hat die Schnelligkeit weiter höchste Priorität, denn die Unternehmen brauchen diese Hilfen“, sagte Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf. Das Antragsformular solle im Laufe des Freitags wieder auf der offiziellen Seite des Ministeriums online gehen. Auch die ersten, in der vergangenen Woche gestoppten Überweisungen an bereits bewilligte Antragssteller sollten noch diese Woche wieder fließen.

Um weiterem Betrug vorzubeugen, sollen die Bezirksregierungen die angegebenen Kontoverbindungen mit jenen abgleichen, die bei den Finanzämtern hinterlegt sind.

Das Wirtschaftsministerium hatte das Soforthilfe-Programm für Selbstständige und kleine Unternehmen zunächst gestoppt, nachdem eine Betrugsmasche aufgeflogen war. Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt gehen dem Verdacht nach, dass unbekannte Täter die auf „Fake-Websites“ eingegebenen Daten abgegriffen und mit falschen Kontoverbindungen an das Ministerium weitergeleitet haben.

Rund 27.200 Infizierte und über 13.800 Genesene in NRW

12:18 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus am Dienstag auf 27.206 gestiegen. Das waren - Stand 10.00 Uhr - 222 Infektionen mehr als am Vormittag des Ostermontags, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Die Zahl der Todesfälle von Infizierten stieg im bevölkerungsreichsten Bundesland um 48 auf insgesamt 661. Auch die Zahl der Genesenen stieg, am Dienstagvormittag waren es 551 mehr als am Ostermontag, insgesamt lag die Zahl der Genesenen bei 13.867.

Köln, die einzige Millionenstadt in NRW, verzeichnete am Dienstagmorgen 2060 Infizierte, 56 Tote und 1515 Genesene. Der Kreis Heinsberg, der von der Pandemie zunächst besonders betroffen war, zählte 1577 Infektionen, 52 Tote und 1046 Genesene. (dpa)

SPD will Abiturprüfungen in NRW ausfallen lassen

12.15 Uhr: Die SPD im Düsseldorfer Landtag spricht sich dafür aus, die Abiturprüfungen in diesem Jahr wegen der Corona-Krise ausfallen zu lassen. „Viele Leistungen werden schon vor den Abschlussprüfungen erbracht. Unter den aktuellen Umständen sehe ich in einem Abitur, das aus Vornoten ermittelt wird, keinen Makel“, sagte der Bildungspolitiker Jochen Ott dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Ich würde freiwillige Prüfungen, bei denen sich Schüler verbessern können, für wünschenswert halten“, sagte der Politiker aus Köln. Die Rechtssicherheit müsse durch das Schulministerium geprüft werden.

Ott gibt zu bedenken, dass ein geregelter Schulbetrieb für die anderen Schüler kaum möglich wäre, wenn das Abitur wie geplant durchgeführt würde. „Zieht man zehn bis zwanzig Prozent der Lehrer ab, die zu den Risikogruppen gehören, stellt sich sofort die Frage, ob die Verbleibenden die Durchführung von Prüfungen und die Beschulung aller anderen Kinder und Jugendlichen gleichzeitig ermöglichen können“, sagte Ott.

Den Vorschlag, den Unterricht in den Schulen nur mit den Hauptfächern beginnen zu lassen, hält Ott für falsch: „Biologie, Chemie, Religion, Philosophie und Sozialwissenschaften sind doch jetzt spannende Themen. Zudem sollten Bewegung und Kreativität sollten in den zehn Wochen bis zu den Sommerferien in den Blick genommen werden“, sagte der SPD-Politiker. Er wünsche sich „die Zeit und das Angebot zu einem Austausch zwischen Lehrern und Schülerin über das, was sie in der Krise erlebt“ hätten, so Ott.

Den Vorschlag, die kleineren Kita-Kinder bis nach den Sommerferien nicht zurück in die Betreuung zu lassen, hält Ott für wenig zielführend: „Auch die Kita-Kinder brauchen andere Kinder und deren Eltern die Chance wieder arbeiten zu gehen. Das deutsche Kinderhilfswerk weist daraufhin, wie wichtig gerade für die seelische Gesundheit aller Kinder ein kleines Stück zurück zur Normalität hin ist.“ Er hoffe, dass es in NRW „bessere Lösungen“ geben werde.

Am Donnerstag kommt der Schulausschuss des Landtags zu einer Sondersitzung zusammen, um über mögliche Regelungen für den Beginn der Schule nach den Osterferien zu beraten. De Kultusminister der Länder wollen am Mittwoch einen Vorschlag vorlegen. Möglicherweise wird in den der nächsten Woche eine Sondersitzung des Landtags geben, um das Schulgesetz zu ergänzen.

Landtag verabschiedet Pandemie-Gesetz für Nordrhein-Westfalen

11.10 Uhr: Der Landtag hat am Dienstag in Düsseldorf mit großer Mehrheit im dritten Anlauf ein Pandemie-Gesetz für Nordrhein-Westfalen beschlossen. Es sieht besondere Regierungsbefugnisse für den Fall einer katastrophalen Entwicklung der Corona-Krise vor. Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP stimmten ebenso wie die Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen dafür. Die AfD stimmte dagegen.

Ursprünglich wollte die schwarz-gelbe Landesregierung das Gesetz bereits zu Beginn des Monats im Eilverfahren durch den Landtag bringen. Das war an der Opposition gescheitert. Sie hatte - ebenso wie Staatsrechtler - erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken wegen geplanter Grundrechtseinschränkungen geltend gemacht.

In der vergangenen Woche hatte die AfD eine dritte Lesung des Gesetzes erzwungen, nachdem CDU, SPD, Grüne und FDP einem entschärften Entwurf bereits zugestimmt hatten. Gestrichen wurde zuvor ein besonders umstrittener Passus, wonach Ärzte, Pfleger und Rettungskräfte im äußersten Fall zum Arbeitseinsatz zwangsverpflichtet werden sollten. Stattdessen wird es nun ein Freiwilligenregister geben, in das sich medizinisches Personal eintragen kann.

Darüber hinaus kann das Gesundheitsministerium die Krankenhausträger verpflichten, zusätzliche Behandlungskapazitäten zu schaffen und nicht dringend notwendige Operationen zu verschieben. Die staatlichen Behörden dürfen außerdem Medikamente oder medizinisches Apparate beschlagnahmen, allerdings nicht bei Privatpersonen.

Das gesamte Gesetz ist bis zum 31. März 2021 befristet. Die erweiterten Handlungsbefugnisse können angewandt werden, nachdem der Landtag zuvor eine „epidemische Lage von landesweiter Tragweite“ festgestellt hat. Dies stand am Dienstag bereits auf der Tagesordnung der Landtagssondersitzung. Die Befugnis gilt zunächst zwei Monate.

NRW-Minister Stamp: „Schul- und Kita-Start direkt nach den Osterferien ausgeschlossen“

7 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hält es für „ausgeschlossen, dass schon am kommenden Montag Schulen und Kitas wieder regulär öffnen“. Die Landesregierung verhandele derzeit mit den Kita-Trägern über einen Stufenplan und bereite einen „Maßnahmenkatalog für ein sicheres Beisammensein zwischen Kindern und Erzieherinnen und Erziehern“ vor, sagte Stamp der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Dienstagsausgaben).

Bei den Maßnahmen gehe es um Hygieneregeln, die mit den Kindern eingeübt werden müssten, zum Beispiel das Händewaschen. Die Landesregierung diskutiere darüber, „dies zunächst mit den älteren Kindern einzuüben und dann jahrgangsweise zu erweitern“, sagte der FDP-Politiker. „Eventuell könnten wir Ende des Monats damit beginnen, aber nur unter der Voraussetzung, dass die Umsetzung der Hygienemaßnahmen bis dahin gewährleistet werden kann.“

Montag, 13. April

Scharrenbach will Rettungsschirm auch für kommunale Unternehmen

19.19 Uhr: NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) fordert, dass der Bund seinen Corona-Rettungsschirm auch für kommunale Unternehmen öffnet. Im Gespräch mit der „Neuen Westfälischen“ (Dienstag) sagte die Ministerin, bislang könnten nur privatwirtschaftliche Unternehmen von den günstigen Kreditbedingungen des Bundeshilfsprogramms profitieren.

Damit seien öffentliche Unternehmen zurzeit de facto schlechter gestellt als private. „Wir fordern deshalb eine Öffnung des Bundesprogramms für öffentliche Infrastrukturgesellschaften. Wir müssen doch dafür sorgen, dass die öffentliche Infrastruktur, wie Nahverkehr, Flughäfen, Häfen, die überwiegend kommunal und interkommunal gehalten wird, die Krise übersteht.“ Gemeinden und Gemeindeverbände können in Nordrhein-Westfalen bereits Finanzmittel aus dem Rettungsschirm des Landes erhalten.

LKA geht gegen mehr als 90 betrügerische Fake-Seiten für Soforthilfen vor

17.12 Uhr: Zwischen 3500 und 4000 Antragsteller auf die Soforthilfen des Landes Nordrhein-Westfalen sind offenbar Opfer eines Betrugs geworden. Das Landeskriminalamt (LKA) hat am Osterwochenende mindestens 90 betrügerische Kopien der Internetseite des NRW-Wirtschaftsministeriums ausgemacht. Mit diesen Internetseiten erbeuten die Fälscher Daten von Antragstellern auf Soforthilfen und streichen das Geld selbst ein. Die Soforthilfen sind eigentlich für vom Coronavirus betroffene Unternehmen und Selbstständige gedacht.

Seit vergangenem Donnerstag hat das Ministerium die Zahlungen gestoppt. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) warnt, dass derzeit alle findbaren Anträge betrügerische Fakes seien. Antragsteller sollten sich auch von Ergebnissen großer Suchmaschinen nicht täuschen lassen. Das LKA arbeitet daran, Betrüger zu ermitteln und „Fake-Seiten“ zu unterbinden. Bezirksregierungen, die Verwaltung und der Landesbetrieb IT.NRW wollen das System sicherer machen. Wann die Soforthilfen wieder aufgenommen werden, ist noch unklar.

Insgesamt 13.316 genesene Personen

12.33 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist auf 26.984 gestiegen. Das waren 651 Fälle mehr als am Sonntag, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Ostermontag mitteilte. Seit Beginn der Pandemie wurden bis Montag 613 Todesfälle im bevölkerungsreichsten Bundesland registriert, 44 mehr als am Vortag. Zudem meldete das Ministerium am Montag (Stand 11.30 Uhr) insgesamt 13.316 Genesene im Land - 484 mehr als am Vormittag des Vortags.

In Köln, der größten Stadt in NRW, gab es 2025 bestätigte Infektionen, 48 Todesfälle und 1214 Genesene. Düsseldorf als Landeshauptstadt meldete 771 Infizierte, 10 Tote und 382 Genesene. Der seit Beginn der Corona-Krise stark betroffene Kreis Heinsberg hat 1577 Infizierte, 51 Todesfälle und 1046 Genesene.

NRW-Städte wollen Rückkehr zur Normalität

9.43 Uhr: Die großen Städte Nordrhein-Westfalens wollen frühzeitig an der Erarbeitung von Konzepten zum Ausstieg aus den Corona-Schutzmaßnahmen beteiligt werden. Es werde wichtiger, die Frage zu beantworten, wie lange Kontaktsperren oder Schul- und Geschäftsschließungen zum Schutz vor der Pandemie noch anhalten müssten, sagte Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages Nordrhein-Westfalen, der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Städte beschäftigen sich mit Ausstiegskonzepten, sagte Dedy und betonte: „Wir brauchen Vorlaufzeit.“. Der Städtetag NRW vertritt 40 Städte mit insgesamt rund neun Millionen Einwohnern.

Die NRW-Städte forderten eine stufenweise Rückkehr zur Normalität, sagte Dedy. „Wir werden sicherlich in vier oder sechs Wochen nicht schon wieder so leben wie Anfang des Jahres.“ Aus Sicht der Städte müsse es zwingend bundeseinheitliche Regelungen geben. Bund und Länder sollten sich in der nächsten Woche bei ihren Beratungen auf ein bundesweites Stufenkonzept einigen, appellierte der kommunale Spitzenverband.

Die Städte müssten frühzeitig wissen, wann Schulen und Kitas für welche Gruppen wieder öffnen sollten. Es gelte Schülerbeförderung, Mensen und Verpflegung zu organisieren. Auch müsse in den Schulen der Infektionsschutz eingehalten werden können. „Bindet uns so rechtzeitig ein, dass wir Schulen und Kitas angemessen vorbereiten können“, laute der Appell an das Land. Bereits jetzt würden in Schulen Grundreinigungen vorgenommen.

Heinsberger Schüler fordern Absage der schriftlichen Abiprüfungen

7.44 Uhr: Abiturienten im besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Kreis Heinsberg haben die Landesregierung zur Absage der schriftlichen Prüfungen aufgefordert. In einem offenen Brief und einer Petition sprechen sie sich für ein Durchschnittsabitur oder Prüfungen im kommenden Jahr aus. Würden die Klausuren wie angekündigt ab dem 12. Mai geschrieben, könnte das den Notenschnitt vieler deutlich verschlechtern, argumentieren die Schüler. Bei einem Durchschnittsabitur würden die Noten der vergangenen Halbjahre die Endnote bilden.

Es gehe nicht darum, sich vor den Prüfungen zu drücken, schreiben die Schüler von acht Gymnasien. Aber viele hätten Erkrankte in der Familie, und einige bangten auch um die Arbeitsplätze ihrer Eltern - das bedeute psychischen Druck. Zudem sei der Unterricht seit Mitte Februar entfallen, den Stoff müssten sie sich daher selbst beibringen. An einigen Schulen im Kreis Heinsberg sei auch das Vor-Abitur ausgefallen. „Wir Schüler sind von dem Leid, welches die Corona-Krise mit sich gebracht hat, genauso betroffen wie der Rest der Bevölkerung auch“, heißt es in dem Brief.

Sonntag, 12. April

Kriminelle fälschen offenbar NRW-Homepage für Corona-Soforthilfen

16.32 Uhr: Kriminelle haben die komplette Webseite des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums gefälscht, um damit offenbar Corona-Soforthilfen auf eigene Bankkonten umzuleiten. Das ergaben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Vertreter des NRW-Innenministeriums und des Wirtschaftsministeriums bestätigen diesen Sachverhalt. Vor einigen Tagen stoppte die Landesregierung die Zahlung der Soforthilfen, da der Betrugsverdacht herrschte.

Laut dem Rechercheverbund ist die Fake-Seite wirtschaft-nrw.info angemeldet worden, um dort Antragsformular für Soforthilfen anzubieten. Die Daten der vermeintlichen Empfänger wurden offenbar abgegriffen, um mit diesen Daten und geänderter Kontoverbindung die tatsächlichen Soforthilfen des Landes einzustreichen. Ermittler im Cybercrime Competence Center der nordrhein-westfälischen Polizei versuchen nach einer Anfrage von NDR, WDR und SZ seit Sonntagmittag, die falsche Seite offline nehmen zu lassen. Offenbar wollten Kriminelle für ihren Betrug die Osterfeiertage ausnutzen.

Ansprache von Ministerpräsident Laschet am Ostersonntag

13.40 Uhr: Ministerpräsident Armin Laschet plant, sich am heutigen Ostersonntag in einer direkten Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger NRWs zu wenden. Übertragen wird der Termin um 19.55 Uhr im WDR direkt vor der Tagesschau sowie im Live-Stream. Laschet will zu diesem Zeitpunkt die Entscheidungen der Landesregierung bezüglich Einschränkungen und Maßnahmen, sowie die Perspektive für die kommenden Wochen in der Corona-Krise erläutern.

Mehr als 26.000 Infektionen in NRW

13.00 Uhr: Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 in NRW ist auf 26 333 gestiegen. Das waren 682 Fälle mehr als am Karsamstag, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Ostersonntag mitteilte. Seit Beginn der Pandemie wurden bis Sonntag 569 Todesfälle im bevölkerungsreichsten Bundesland registriert, 35 mehr als am Vortag. Zudem meldete das Ministerium am Sonntag (Stand 11.30 Uhr) insgesamt 12 832 Genesene im Land – 656 mehr als am Vormittag des Vortags.

In der größten NRW-Stadt Köln gab es 2002 bestätigte Infektionen, 44 Todesfälle und 1186 Genesene. Die Landeshauptstadt Düsseldorf meldete 760 Infizierte, 9 Tote und 362 Genesene. Der seit Beginn der Corona-Krise stark betroffene Kreis Heinsberg hat 1573 Infizierte, 51 Todesfälle und 1041 Genesene.

Samstag, 11. April

Mehr als 1000 neue Infektionen an einem Tag in NRW

13.42 Uhr: In Nordrhein-Westfalen haben sich mehr als 25.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus offiziellen Zahlen des Landesgesundheitsministeriums hervor, die am Samstagmittag veröffentlicht wurden. Demnach wurden den Behörden bis 11.30 Uhr am Samstag 25.651 Fälle gemeldet. Das sind rund 1150 mehr Infektionen als noch am Freitag. Zudem ist die Zahl der Todesfälle im Vergleich zum Vortag um 32 auf 534 gestiegen. Zudem meldete das Ministerium insgesamt 12 176 Genesene im Land - das waren 476 mehr als am Vormittag des Vortags.

NRW-Polizei und Reul danken den Bürgern mit Video

12.00 Uhr: Mit einem außergewöhnlichen Video danken die NRW-Polizei und Innenminister Herbert Reul (CDU) den Bürgern für ihr Verhalten in der Corona-Krise: Das Landespolizeiorchester spielte eine moderne Version von „Freude schöner Götterfunken“ ein. Wegen der Kontaktsperre betraten die Musiker einzeln und nacheinander eine Schießanlage, um ihren Part einzuspielen. Das Video ist seit Samstag online. Es sei vielleicht „ein musikalische „Wir schaffen das!““, sagt der Leiter der Bigband des Landespolizeiorchetsers, Hans Steinmeier, in dem Film. Das Video und alle Hintergründe sehen Sie hier.

(red/dpa/ap/afp/lnw/ots)