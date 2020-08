Coronavirus in NRW: Blanko-Atteste ändern nichts an der Maskenpflicht in Bahnhöfen

Düsseldorf -

Das Land NRW hat strenge Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Viele Beschränkungen etwa für gastronomische Betriebe, Geschäfte und im Sport werden seit Mai weiter gelockert. Es gelten aber weiter strenge Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und weitgehend Maskenpflicht.

Über die Internetseite land.nrw/corona sind alle Entscheidungen der NRW-Landesregierung, die Erlasse und ihre Hintergründe abrufbar. Soforthilfen für Unternehmen und Selbstständige können wieder beantragt werden. Bitte benutzen Sie dazu nur diesen Link: soforthilfe-corona.nrw.de

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Freitag, 21. August

Bundespolizei warnt vor Blanko-Attesten für Maskenfreiheit

14.32 Uhr: Die Bundespolizeidirektion in Sankt Augustin warnt vor dem Herunterladen von Blanko-Attesten aus dem Internet, die Betroffene angeblich vom Tragen einer Maske in Zügen, Bahnhöfen und sonstigen öffentlichen Verkehrsmitteln befreien sollen. Den Angaben zufolge bietet ein Mediziner solche Blanko-Atteste ohne vorherige Untersuchung im Internet an – verbunden mit dem Hinweis, dass nur der Name und die Adresse eingetragen werden müsse und damit eine Befreiung vom Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes erreicht sei.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass sich strafbar macht, wer ein solches falsches Attest vorzeigt. Außerdem verstoßen Betroffene ohne eine Gesichtsmaske gegen die Coronaschutzverordnung. Anlasss für den Hinweis ist, dass Personen in der Region Münster in letzter Zeit gehäuft Bundespolizisten solche Blanko-Atteste vorgezeigt hatten, wenn sie ohne Gesichtsmaske in Bahnhöfen angetroffen worden waren.





Kein Public-Viewing für Champions League-Finale

13.19 Uhr: Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr dürfen Gastwirte in Bonn bei den Fußball-Finalspielen am Freitag und am Sonntag kein Public Viewing auf öffentlichen Flächen anbieten. Bei Fußballübertragungen sei es in den vergangenen Tagen immer wieder zu größeren Menschenansammlungen vor Gaststätten gekommen, bei denen weder Mindestabstände eingehalten noch Alltagsmasken getragen wurden, begründete die Stadt Bonn am Freitag eine entsprechende Verfügung. Sie gilt vom 21. bis zum 24. August – also für die Finalspiele der Europa League (Freitag) und der Champions League (Sonntag).



Ausnahmen gelten für Gaststätten mit eigenen Außenflächen, wenn auf diesen Flächen die Gastwirte die Einhaltung der Coronaschutzverordnung kontrollieren. Dasselbe gilt für Übertragungen in Kneipen.

Corona-Pandemie ist einer der längsten Einsätze der THW-Geschichte

6.50 Uhr: Die Corona-Pandemie ist für das Technische Hilfswerk (THW) schon jetzt einer der längsten Dauereinsätze in seiner 70-jährigen Geschichte. „Seit Februar sind täglich THW-Helfer im Einsatz“, sagte THW-Präsident Gerd Friedsam in Bonn der Deutschen Presse-Agentur. „In der Spitze waren es jeden Tag mehr als 1200, jetzt sind es noch etwa 100.“

Zunächst sei vor allem logistische Unterstützung gefragt gewesen, etwa die Verteilung zentral beschaffter Schutzkleidung für die Bundesbehörden, darunter die Bundespolizei. Außerdem bauten die fast ausschließlich ehrenamtlichen Helfer mobile Teststationen und Behelfskrankenhäuser mit auf.

„Das besondere bei dem Pandemie-Einsatz ist, dass er uns ja auch alle persönlich betrifft“, so Friedsam. „Normalerweise fährt man zu einem Einsatz hin - und wenn man später wieder nach Hause fährt, ist der Einsatz beendet.“ Das sei bei Corona anders. „Da sind unsere Helfer natürlich auch in Sorge um sich selbst und ihre Familien.“ Das THW feiert am Samstag (22. August) sein 70-jähriges Bestehen.

Donnerstag, 20. August

Oberverwaltungsgericht NRW billigt Maskenpflicht im Unterricht

14.50 Uhr: In Nordrhein-Westfalen bleibt es bei der Maskenpflicht im Schulunterricht. Das Oberverwaltungsgericht in Münster lehnte am Donnerstag einen Eilantrag von drei Schülern aus dem Kreis Euskirchen ab, die gegen die Vorschrift geklagt hatten. Die Verpflichtung, auch während des Unterrichts grundsätzlich eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, sei verhältnismäßig, entschieden die Richter. Es sei auch nicht feststellbar, dass das Tragen der Alltagsmaske Gesundheitsgefahren für die Schüler berge.

Zum Schutz vor Corona-Infektionen müssen seit Beginn dieses Schuljahres alle Schüler der weiterführenden und berufsbildenden Schulen ein Mund-Nasen-Schutz auch in der Klasse am Platz tragen. Ausgenommen sind nur die Grund- und Förderschüler der Primarstufe. Für alle gilt aber eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände und auf den Fluren.

Das Oberverwaltungsgericht verwies in seiner Entscheidung darauf, dass im Unterricht die Masken zeitweise abgenommen werden können, wenn dies aus pädagogischen Gründen erforderlich erscheine. Zudem könnten die Schulleitungen aus medizinischen Gründen Ausnahmen von der Maskenpflicht erteilen.

Supermarkt verhängt Zutrittsverbot gegen Schüler

12.50 Uhr: Nach einem massenhaften Andrang von Schülern hat ein Supermarkt in Moers ein zeitlich befristetes Zutrittsverbot für die jungen Leute erlassen. Am Mittwoch der vergangenen Woche, dem ersten Schultag, hätten mehr als 100 Schüler gleichzeitig in den Markt gewollt und dabei auch Abstands- und Maskenpflicht missachtet, bestätigte die Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr am Donnerstag. Die „Rheinische Post“ berichtete.

Seitdem ist zwischen 8 und 14 Uhr für Schüler der Zutritt zu dem Supermarkt tabu. „Dieser kurzfristige Schritt war nötig, um nicht gegen die Corona-Schutzverordnung zu verstoßen, die maximal 80 Personen gleichzeitig in diesem Markt erlaubt“, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Es gehe auch darum, Mitarbeiter und andere Kunden zu schützen. Der Zustand solle aber nicht von Dauer sein. Der Betreiber des Supermarktes wolle mit Stadt und Schulen eine für alle zufriedenstellende Lösung finden.

Fahrgastverband begrüßt Großkontrolle zur Maskenpflicht

12 Uhr: Der Fahrgastverband „Pro Bahn“ hat die angekündigte Großkontrolle gegen Maskenverweigerer in Regional- und S-Bahnen begrüßt und gleichzeitig „Augenmaß“ gefordert. Man solle sich vor allem auf große Gruppen beim Ein- und Aussteigen oder an Engstellen an Bahnhöfen fokussieren, so ein Sprecher des Verbands am Donnerstag: „Es sollte nicht darum gehen, eine ältere Dame zu kontrollieren, die alleine an der Haltestelle sitzt.“

Die Großkontrolle in Zusammenarbeit mit Bundespolizei und Ordnungsämtern sei zur Abschreckung sinnvoll und rechtlich notwendig, so der Sprecher: Denn Bußgelder dürften nur von Bundespolizei beziehungsweise Ordnungsämtern verhängt werden. Aus diesem Grund sollen die Masken-Verweigerer laut Verkehrsministerium kommenden Montag vom Bahnpersonal ausfindig gemacht und den Behörden an großen Bahnhöfen übergeben werden.

Dass seit dem 12. August ein Bußgeld von 150 Euro fällig wird, ist laut „Pro Bahn“ in Ordnung: Hätte man eine niedrige Summe genommen, würden viele es nicht ernst nehmen, betonte der Sprecher. Nach Beobachtung des Verbands gebe es mehr Verstöße an Haltestellen oder beim Betreten und Verlassen der Bahnhöfe als in den Bahnen selbst.

Die meisten I-Dötzchen in NRW hatten Einschulungsfeiern

10.30 Uhr: Trotz Maskenpflicht und Corona-Beschränkungen sind die meisten der rund 162.000 Erstklässler in Nordrhein-Westfalen dieses Jahr an ihrem ersten Schultag gebührend gefeiert worden. Nach einer Abfrage des Schulministeriums gab es vergangene Woche an rund 94 Prozent von 2275 befragten Grundschulen eine Einschulungsfeier oder ein Begrüßungsfest. An 132 Grundschulen habe wegen der Corona-Pandemie keine Feier stattgefunden, hieß es am Donnerstag aus dem Ministerium. An der Umfrage hatten sich etwa 84 Prozent der mehr als 2780 Grundschulen beteiligt.

Es sei wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler „trotz der besonderen Vorsichtsmaßnahmen bei ihrem mit Spannung und Vorfreude erwarteten Schulstart würdig empfangen wurden“, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). „Es freut mich sehr für die Kleinsten, dass dies in so vielen Fällen möglich war und gut geklappt hat.“

Landesweite Kontrollen zur Maskenpflicht bei Bahn und S-Bahnen

9.35 Uhr: Ordnungsämter, Bundespolizei, die Bahn und die Verkehrsunternehmen wollen am Montag eine Großaktion zur Kontrolle der Maskenpflicht starten. Sie betrifft den regionalen Bahnverkehr und S-Bahnen, wie das Verkehrsministerium bestätigte, dass die Aktion initiiert hat. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ berichtet.

Laut Ministerium soll in Regionalzügen und S-Bahnen unter anderem vom Bahnpersonal nach Maskenverweigerern gesucht werden, die dann an mehreren großen Bahnhöfen Bundespolizei oder Ordnungsamt übergeben werden sollen. So kann dann das Bußgeld von 150 Euro, das seit dem 12. August gilt, auch erhoben werden.

In Bussen und Straßenbahnen haben einzelne Städte ähnliche Aktionen bereits auf lokaler Ebene gestartet. Die Düsseldorfer Rheinbahn kündigte am Mittwoch Schwerpunktaktionen mit Polizei und Ordnungsamt an. Ab diesem Donnerstag sollen die von Rheinbahn-Mitarbeitern festgestellten Verstöße „mittels Drittanzeige“ an das Ordnungsamt weitergeleitet werden: „Der Bußgeldbescheid wird dann von der Behörde versendet“, so das Unternehmen.

Gewerkschaft befürchtet Entlassungswelle im NRW-Gastgewerbe

9.15 Uhr: Im besonders hart von der Corona-Krise getroffenem Gastgewerbe von Nordrhein-Westfalen droht nach Ansicht der Gewerkschaft NGG der Verlust Zehntausender Arbeitsplätze. Einer Pleitewelle im NRW-Gastgewerbe könnte eine Entlassungswelle unbekannten Ausmaßes folgen, erklärte der Landesbezirk der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Donnerstag. Die Umsätze des NRW-Gastgewerbes sind nach neuen Zahlen des Statistischen Landesamtes in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36,7 Prozent gesunken, preisbereinigt war das ein Minus von 35,3 Prozent.

Abgesagte Messen, verschobene Geschäftsreisen und Geisterspiele im Fußball machten der Branche besonders zu schaffen. Der Tourismus an Rhein, Ruhr und Weser komme nur sehr langsam in Gang. „Wenn die Politik Beschäftigte und Betriebe nicht stärker unterstützt, wird ein Teil des Gastgewerbes die kommenden Monate nicht überstehen“, sagte NGG-Landeschef Mohamed Boudih. Die Landesregierung sollte sich in Berlin mit Nachdruck für eine Verlängerung der Kurzarbeit-Regelung und für eine deutliche Aufstockung des Kurzarbeitergeldes einsetzen.

Mittwoch, 19. August

Mehr als 1000 Reiserückkehrer an NRW-Flughäfen positiv getestet

16.05 Uhr: An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen sind bisher mehr als 1000 Reiserückkehrer positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das geht aus Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums sowie der beiden Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) Nordrhein und Westfalen-Lippe hervor. Insgesamt sind mit Stand Montag gut 65 000 Tests an den fünf Airports Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund, Münster/Osnabrück und Weeze vorgenommen worden. Von den bis dahin vorliegenden 58 475 Befunden waren 1241 positiv. Das entspricht 2,1 Prozent. 8406 Befunde zu abgegebenen Test standen am Montag noch aus.

Allein am Flughafen Düsseldorf sind seit dem 24. Juli im neu geschaffenen Testzentrum für Reiserückkehrer beziehungsweise Einreisende aus ausländischen Risikogebieten fast 30 000 Menschen getestet worden, wie die KV Nordrhein am Mittwoch mitteilte. Hier waren von rund 22 900 vorliegenden Befunden 605 positiv gewesen. Das entspreche einer Quote von 2,6 Prozent. Aktuell seien am Flughafen Düsseldorf bis zu 40 Mitarbeiter täglich in zwei Schichten im Einsatz. Am Flughafen Weeze seien seit 3. August 490 Tests gemacht worden. Alle bisher vorliegenden 130 Befunde seien negativ.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann: Bei jetziger Infektionslage kein Karneval

13.29 Uhr: Aufgrund der Corona-Pandemie glaubt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann derzeit eher nicht, dass der nächste Karneval stattfinden kann. „Bei der jetzigen Infektionslage kann ich mir Karneval nicht vorstellen“, sagte Laumann am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf.

Er wolle die Entscheidung darüber auf jeden Fall mit den Karnevalsvereinen zusammen treffen, sagte der CDU-Politiker. Man solle sich damit auch ruhig noch zwei, drei Wochen Zeit lassen. „Ich muss Ihnen aber auch sagen, und da will ich auch gar nicht hinterm Berg halten: Wenn in drei Wochen die Inzidenz da ist, wo sie jetzt ist, bin ich schon der Meinung, dass wir dann eher zu der Frage kommen, dass Karneval so nicht geht, wie wir das kennen. Wir haben ja auch im Frühjahr die Schützenfeste nicht gemacht, wir machen jetzt im Herbst die Kirmes nicht.“

35 Schulen in NRW nach Sommerferien teilweise unter Quarantäne

13.16 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind kurz nach Beginn des Schuljahres vergangene Woche vier Schulen vollständig und weitere 31 teilweise wegen Corona-Infektionen geschlossen worden. Innerhalb der ersten drei Tage im neuen Schuljahr kamen rund 350 Lehrkräfte und gut 5900 Schüler in Quarantäne, hieß es am Mittwoch aus dem Schulministerium. Trotzdem konnten rund 99 Prozent der nordrhein-westfälischen Schulen vor Ort unterrichten. Für die Erhebung (Stichtag 14.08.) wurden knapp 4020 von 4860 öffentlichen Schulen befragt.

„Die vorliegenden Zahlen zeigen, dass der Schulstart in Nordrhein-Westfalen gut gelungen ist“, kommentierte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Die Entscheidung für den an Pandemiebedingungen angepassten Präsenzunterricht sei richtig gewesen und bleibe Ziel der Landesregierung.

Sechs Prozent der neuen Infektionen auf Veranstaltungen zurückzuführen

13.08 Uhr: Rund sechs Prozent der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auf Veranstaltungen und private Feiern etwa in Gaststätten zurückzuführen. Ein Drittel der Infektionen gehe auf das private Umfeld in Haushalten zurück und ein Viertel auf Reiserückkehrer, sagte Laumann am Mittwoch in Düsseldorf.

Aktuell seien in NRW gut 4600 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Angesichts der derzeit steigenden Infektionszahlen in ganz Deutschland gibt es eine Debatte über weitere Corona-Beschränkungen etwa bei Feiern und Veranstaltungen.

Tourismus in NRW leidet: 53 Prozent weniger Gäste

11.57 Uhr: Die Tourismusbranche in Nordrhein-Westfalen hat im ersten Halbjahr massiv unter der Corona-Krise gelitten. Insgesamt sank die Zahl der Gäste in Beherbergungsbetrieben und auf Campingplätzen um 53,5 Prozent auf rund 5,4 Millionen, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen lag mit 13,5 Millionen um 46,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Höhepunkt der Krise war der April, als die Übernachtungszahlen um gut 85 Prozent unter dem Vorjahresniveau lagen. Im Mai und Juni nahm die Zahl der Übernachtungen dann allmählich wieder zu.

Auch im Juni lag die Zahl der Übernachtungen in NRW mit 2,2 Millionen allerdings noch um 55,3 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Die Gästezahl lag mit gut 816 000 sogar um gut 63 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Zahl der Gäste aus dem Ausland verringerte sich um 81 Prozent.

SPD-Chef Walter-Borjans: Karneval geht nicht mit 1,50-Abstand

11.05 Uhr: In der Debatte um Karneval zu Corona-Zeiten hat sich auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans skeptisch geäußert. „Das, was Karneval ausmacht, gerade in den Zentren des Karnevals, das wird nicht gehen“, sagte der Rheinländer am Mittwoch im ntv-„Frühstart“.

Er sei „tief traurig, wenn er nicht in der üblichen Form ablaufen kann“. Walter-Borjans betonte aber: „Karneval, so wie er ist, geht nicht mit 1,50-Abstand und Schutzmaske.“ Auch Veranstaltungen, wie man sie kenne, würden so nicht gehen. Am Ende sei das gar nicht kontrollierbar. Deswegen müsse man neue Formen finden.

Zuvor hatte sich bereits Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wegen der Corona-Pandemie skeptisch dazu geäußert, ob im kommenden Winter Karneval stattfinden könne. Auch der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, sieht das kritisch. „Der Straßenkarneval, der Kneipenkarneval, das sind so Elemente, die wir uns nicht vorstellen können“, sagte Kuckelkorn am Mittwoch im WDR-„Morgenmagazin“.

Amtsgericht Arnsberg verhandelt Soforthilfe-Betrugsfälle

10.35 Uhr: Das Amtsgericht Arnsberg verhandelt am Mittwoch zwei Fälle mutmaßlichen Subventionsbetrugs mit Corona-Soforthilfen. Vor Gericht stehe ein Solo-Selbstständiger, der für sein Musiklokal 9000 Euro Soforthilfe beantragt habe, sagte eine Gerichtssprecherin. Allerdings habe er schon vor der Corona-Krise finanzielle Probleme gehabt und deshalb möglicherweise kein Anrecht auf die staatliche Unterstützung gehabt.

Im zweiten Fall hat ein Student für seinen Nebenerwerb als Disc-Jockey Soforthilfe beantragt. Die Leistung ist aber nur für den Haupterwerb vorgesehen. Beide Männer sollten die 9000 Euro zurücküberweisen und zusätzlich 2000 Euro Strafe zahlen. Dagegen hatten sie sich gewehrt, daher kommt es jetzt zum Prozess.

Dienstag, 18. August

SPD: Laschet soll Abendessen zu NRW-Geburtstag absagen

16.57 Uhr: Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) aufgefordert, ein am Samstag in Köln angesetztes Abendessen zum 74. Geburtstag des Landes NRW abzusagen. „Was ist das für ein Signal, wenn das Land auf der einen Seite von jedem Bürger Verzicht einfordert und auf der anderen Seite selbst im großen Stil feiert?“, sagte Kutschaty laut Mitteilung von Dienstag. Die Landesregierung wies die Vorwürfe zurück: Die erlaubte und angemessene Zahl an Gästen werde wohl „deutlich unterschritten“.

Nach Angaben der Staatskanzlei wurden das Abendessen im Hochhaus-Restaurant „Köln Sky“ am Samstag und die Verleihung des Landesverdienstordens am Sonntag in der Kölner Flora als Ersatz für den wegen der Corona-Pandemie gestrichenen NRW-Tags in Köln angesetzt. Zu dem Abendessen seien Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur sowie aus dem diplomatischen und konsularischen Korps geladen.

Eine genaue Teilnehmerzahl nannte die Staatskanzlei auf Anfrage nicht. „Mit heutigem Stand wird davon ausgegangen, dass bei dem Abendessen die nach den aktuellen Corona-Schutz-Vorschriften zulässige und gemäß Abstandsregeln angemessene Höchstzahl an Gästen deutlich unterschritten wird“, sagte ein Sprecher. Das Abendessen finde „selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Coronaschutzbestimmungen statt.“

Kutschaty kündigte an, dass er und alle geladenen Fraktionskollegen auf keine Fall kommen würden.

Schärfere Beschränkungen sollen laut Laschet nicht für Schüler gelten

15.24 Uhr: Falls die Corona-Infektionszahlen weiter steigen, sind nach Ansicht von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) möglicherweise wieder schärfere Beschränkungen nötig. Diese sollten dann aber nicht für Kinder und nicht im Bildungsbereich gelten, sagte Laschet am Dienstag nach einer gemeinsamen Sitzung des Landeskabinetts mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Düsseldorf. Grundsätzlich gelte das Prinzip: Wenn die Infektionszahlen sinken, sollten die Freiheitsbeschränkungen zurückgefahren werden, wenn sie steigen, seien schärfere Maßnahmen nötig.

Laschet sagte weiter, Bund und Länder hätten in den vergangenen Monaten vor einer Bewährungsprobe gestanden, die ohne Vorbild sei. Man habe in den Ländern möglicherweise unterschiedliche Akzente gesetzt, aber grundsätzlich habe es ein gutes Miteinander im Kampf gegen das Coronavirus gegeben. Zudem habe die Kanzlerin die Positionen immer wieder zusammenführen können. Die derzeitige Reisetätigkeit führe wieder zu einem Anstieg der Infektionszahlen.

Die wirtschaftlichen Einbrüche durch die Corona-Krise seien schwerwiegender als in der Finanzkrise. Man habe sich im Kabinett abgestimmt, dass die Hilfsprogramme des Bundes schnell im Land umgesetzt werden können. Gerade in NRW befinde sich ein wichtiger Anteil von Firmen, die den Industriestandort ausmachten, sagte Laschet.

Laschet fordert schärfere Maßnahmen bei steigenden Corona-Zahlen

12.50 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat bei steigenden Corona-Infektionszahlen wieder schärfere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus gefordert. Das Prinzip der Landesregierung sei: „Wenn Infektionszahlen sinken, müssen Grundrechtseingriffe zurückgenommen werden – wenn Infektionszahlen steigen, müssen Schutzvorkehrungen verstärkt werden“, sagte Laschet laut Mitteilung am Dienstag kurz vor Beginn einer gemeinsamen Sitzung des Landeskabinetts mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Düsseldorf. In der aktuellen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Pandemie-Lage sei „der enge Schulterschluss zwischen Bund und Ländern wichtiger denn je“.

Merkel will am Mittag im Düsseldorfer Ständehaus an der Kabinettssitzung teilnehmen und im Anschluss mit Laschet in Essen die Zeche Zollverein besuchen. Merkels Besuch sei ein „wichtiges Signal“ für das Ruhrgebiet und das ganze Land, sagte Laschet. „Alle großen Herausforderungen, die in Deutschland zu bewältigen sind, treten in Nordrhein-Westfalen in besonderer Weise zu Tage“, so der Regierungschef.

Mit Blick auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sagte Laschet, nationale Alleingänge wie zu Beginn der Pandemie dürften sich nicht wiederholen. CDU-Vize Laschet bewirbt sich im Dezember um den CDU-Bundesvorsitz und gilt damit auch als möglicher Kanzlerkandidat.

Industrieproduktion in NRW kräftig geschrumpft

11.04 Uhr: Die Produktion der stark exportabhängigen Industrie von Nordrhein-Westfalen ist im dritten Monat in Folge gegenüber dem Vorjahresniveau geschrumpft. Allerdings gab es im direkten Vergleich von Mai zu Juni 2020 eine Zunahme um vier Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.

Im Juni 2020 sank der Wert der Produktion gegenüber dem Vorjahresmonat nach den jüngsten Daten des Landesamtes um 17,3 Prozent. Durch die Corona-Krise ausgelöste Betriebseinschränkungen hatten zuvor bereits im April 2020 zu einem Minus von 19,3 Prozent und im Mai 2020 von 15,8 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum geführt.

Der Rückgang traf die einzelnen Sparten der Industrie unterschiedlich stark. Besonders groß war das Minus im Jahresvergleich erneut bei den Investitionsgütern mit 23,6 Prozent. Dazu gehören unter anderem Maschinen.

Montag, 17. August

Kitas bieten wieder volle Betreuungszeit an

12.24 Uhr: Für die Eltern von landesweit mehr als 700 000 Kindern ist eine wesentliche Corona-Einschränkung in der Kita-Betreuung weggefallen. Mit der Rückkehr zum Regelbetrieb können die Kinder seit dem Montag wieder in dem zeitlichen Umfang die Kindertageseinrichtung besuchen wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.

Mit der schrittweisen Wiedereröffnung der Kindergärten waren die vertraglich vereinbarten Zeiten um 10 Wochenstunden pro Kind reduziert worden, damit das Personal die Aufgabe unter den neuen Bedingungen leisten konnte. Aufgehoben ist auch die strikte Trennung einzelner Gruppen. Viele Einrichtungen sind angesichts wieder steigender Infektionszahlen behutsam bei den Lockerungen und zurückhaltend mit gruppenübergreifenden Angeboten.

NRW-Industrie deutlich eingebrochen

12.20 Uhr: Die Umsätze der nordrhein-westfälischen Industrie sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres massiv eingebrochen. Das Minus lag bei 14,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Die größeren Unternehmen bauten demnach in der ersten Jahreshälfte mehr als 15.000 Arbeitsplätze ab.

Besonders stark war der Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit minus 29,6 Prozent in der Autoindustrie. Hersteller und Zulieferer waren besonders stark von der Absatzkrise durch die Corona-Pandemie betroffen. In der Chemie, der größten NRW-Industriebranche, betrug der Umsatzrückgang 11,2 Prozent, die Maschinenbauer setzten 14,0 Prozent weniger um. Ein Umsatzplus von 2,9 Prozent erzielten dagegen die Erzeuger von Nahrungs- und Futtermitteln.

Forscher fordert Frühwarnsystem gegen Viren aus dem Tierreich

12.10 Uhr: Angesichts der Corona-Krise fordern immer mehr Forscher ein globales Frühwarnsystem für Viren aus dem Tierreich. Eine frühzeitige Entdeckung könnte in Zukunft ähnliche Pandemien verhindern, sagte Stephan Ludwig, Direktor des Instituts für Molekulare Virologie an der Uni Münster, in einem Podcast seiner Uni.

Wichtig sei eine Überwachung von sogenannten Schlüsselevents wie Lebend- oder Wildtiermärkten in Asien. Das Coronavirus Sars-CoV-2 ist höchstwahrscheinlich von einem Tier auf den Menschen übergesprungen.

„Wenn bei Routine-Untersuchungen auf Lebendtiermärkten vermehrt Infektionen gefunden werden, muss sofort die Bremse reingehauen werden, um die schnelle Verbreitung zu stoppen“, sagte Ludwig. Ein Frühwarnsystem könnte von der Weltgesundheitsorganisation oder den Vereinten Nationen eingerichtet werden.

Sonntag, 16. August

Umfrage: In NRW halten sich die meisten an Quarantäneauflagen

Egal ob in Mönchengladbach, Düren oder Minden-Lübbecke: In Nordrhein-Westfalen halten sich offenbar die meisten Corona-Erkrankten an die Quarantäneauflagen. Das geht aus einer Umfrage der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ in zeitweise besonders betroffenen Landkreisen in NRW hervor.

„Ich habe den Eindruck, dass die meisten das nach wie vor sehr ernst nehmen“, zitierte das Blatt den Leiter des Gesundheitsamtes im nordrhein-westfälischen Düren, Norbert Schnitzler. Auch im westfälischen Kreis Minden-Lübbecke hieß es dem Bericht zufolge: „Die Menschen sind vernünftig und halten sich an die Regeln.“ Ein Sprecher der Stadt Mönchengladbach betonte: „Aus unserer Sicht ist die Bürgerdisziplin gut.“ Und auch die Ruhrgebietsstadt Herne stellte ihren Bürgern „ein gutes Zeugnis“ aus.

Allerdings ist es für die Ordnungsämter unmöglich, alle Bürger an ihren Wohnorten zu überwachen. Die Beamten führen deshalb Stichprobenkontrollen durch oder gehen den Hinweisen von Nachbarn und Mitbürgern nach. In der Stadt Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh wurden so neun Verstöße festgestellt. „Grundsätzlich war aus unserer Sicht das Nichteinhalten der Quarantäne aber kein besonderes Thema“, hieß es dennoch im Kreis.

Freitag, 14. August

Laschet entgegnet Landrat: „Es ist jetzt zu früh“

14.22 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält die vom Landrat des Rhein-Sieg-Kreises geforderte Entscheidung über eine mögliche Absage der Karnevalssession für „zu früh“. „Dem Landrat würde ich sagen, es ist jetzt zu früh, das abschließend zu entscheiden“, sagte Laschet in einem Sommerinterview des WDR. Die Staatskanzlei sei insbesondere mit den Festkomitees der Hochburgen Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen im Gespräch, um zu erörtern, unter welchen Bedingungen Karneval stattfinden kann. „Nur auch da muss man das Infektionsgeschehen abwarten“, sagte Laschet.

Landrat Sebastian Schuster (CDU) hatte sich für eine Absage von Karnevalsveranstaltungen ausgesprochen und sich mit diesem Anliegen nach eigenen Angaben schriftlich an Laschet gewandt. Karneval „so, wie wir ihn kennen“, werde in der Session 2020/2021 nicht möglich sein. „Gleichbleibende Kosten bei einer mit großer Wahrscheinlichkeit verringerten Gästezahl, bringen die Vereine an ihren Ruin“, erklärte er.

Bislang fünf Millionen Euro für Sportvereine - NRW verlängert Frist

13.48 Uhr: Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Antragsfrist zur Unterstützung von Sportvereinen um drei weitere Monate verlängert. Wie die Staatskanzlei in Düsseldorf am Freitag bekanntgab, kann die Soforthilfe Sport für die Folgen der Corona-Pandemie nun noch bis zum 15. November 2020 beantragt werden. Sportvereine können aus diesem Hilfsfonds Mittel bis zu 50 000 Euro erhalten. Laut Mitteilung der Staatskanzlei konnten bislang über 700 Vereine mit rund fünf Millionen Euro unterstützt werden.

Ursprünglich sollte die Antragsfrist am 15. August ablaufen. „Ich freue mich, dass die Soforthilfe Sport zur Unterstützung notleidender Sportvereine fortgeführt werden kann. Damit stärken wir unsere Sportvereine in dieser schwierigen Zeit und geben ihnen eine Hilfe zur Existenzsicherung“, sagte die Staatssekretärin für Sport in NRW, Andrea Milz.

Hochburgen legen Ideen für Karneval trotz Corona vor

13.13 Uhr: Die Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen haben konkrete Ideen für närrischen Frohsinn unter Corona-Bedingungen ausgearbeitet. Es handle sich um Empfehlungen für Karnevalsveranstaltungen, die man nun der Landesregierung zur Prüfung vorgelegt habe, sagte ein Sprecher des Festkomitees Kölner Karneval am Freitag. Die Idee: Eine Art Leitfaden, an dem sich Karnevalisten landesweit orientieren können, wenn es um die Genehmigung einer Veranstaltung geht. „Es geht nicht darum, mit Gewalt zu feiern, wenn es nicht geht“, sagte er. „Der Punkt ist: Wenn wir feiern, wollen wir ehrenamtlichen Karnevalisten, die sich damit nicht auskennen, konkrete Tipps geben.“

In dem Papier werden den Angaben zufolge viele praktische Probleme erörtert, die sich aus der Kombination von Pandemie und Party ergeben: Welchen Abstand haben Büttenredner zum Publikum? Wie weit müssen die Bläser im Orchester von den anderen Musikern und den Gästen im Saal entfernt sitzen? Wie viele Menschen dürfen in einen Saal? Wo könnte getanzt werden? Mit einem Ergebnis der Prüfung auf Landesebene rechnen die Initiatoren erst im September.

Das Thema Karneval und Corona sorgt NRW seit Wochen für Debatten. Jüngst hatte sich der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises für eine Absage der Session ausgesprochen. Die Karnevalisten in Köln etwa aber halten eine Komplettabsage aber für keine Option.

Donnerstag, 13. August

Düsseldorfer Großkonzert: Entscheidung erst vier Tage vorher

15.20 Uhr: Ob das umstrittene Großkonzert in Düsseldorf stattfinden darf, entscheidet sich spätestens am 31. August - vier Tage vor dem eigentlichen Termin. Auf diesen Kompromiss einigten sich die Stadt Düsseldorf und die Landesregierung, wie am Donnerstag aus einer gemeinsamen Mitteilung hervorging. Entscheidend soll dann das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen sein.

Die konkreten Parameter wurden zunächst noch nicht bekannt. Damit blieb zunächst auch die Wahrscheinlichkeit offen, mit der das Konzert mit Bryan Adams, Sarah Connor und weiteren Künstlern stattfindet - oder ausfällt.

Angesetzt ist das Großkonzert mit bis zu 13.000 Zuschauern am 4. September im Fußballstadion Merkur Spiel-Arena. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte offiziell erst vergangenen Freitag von den bereits von der Stadt abgesegneten Plänen erfahren, als der Veranstalter das Konzert per Pressemitteilung öffentlich machte. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte umgehend rechtliche Zweifel angemeldet.

Bonn-Marathon wegen Corona-Pandemie abgesagt

14 Uhr: Die Veranstalter des Bonn-Marathon haben lange gezögert und jetzt doch die Reißleine gezogen. Die für den 18. Oktober geplante Veranstaltung wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das war auch schon der Ausweich-Termin. Ursprünglich sollte die 20. Auflage des Rennens im April gestartet werden .Die Veranstalter haben als Trostpflaster eine virtuelle Lau-Alternative entwickelt. Sportler haben zwischen dem 2. und 11. Oktober die Möglichkeit, sich mit einem individuellen Lauf über eine kostenlose Tracking-App des Bonn-Marathon mit anderen zu messen.

Jede gelaufene Zeit fließt in eine entsprechende Ergebnisliste ein. Wo der Lauf absolviert wird, ist egal. Die Läufer können direkt vor ihrer Haustüre starten und mit der App ihre Zeit auf der gewählten Distanz erfassen. Über die App, die in wenigen Wochen freigeschaltet wird und kostenlos ist, können alle Teilnehmer ihren Lauf mit einem Foto oder Video festhalten und mit der Lauf-Community teilen. Die gezahlten Startgelder werden bis auf eine Bearbeitungsgebühr von zehn Euro erstattet. Wer möchte, kann sein Laufshirt und die Medaille vom 2. bis 4. Oktober an einem Stand auf dem Bonner Münsterplatz abholen. 2021 soll der Marathon dann wieder regulär am 18. April starten.

Erster Schultag für I-Dötzchen in NRW

7.49 Uhr: Bei brütender Hitze und mit Masken starten rund 162.000 I-Dötzchen in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag in den ersten Schultag. Anders als die Schüler an weiterführenden Schulen brauchen die Grundschüler im Unterricht zwar keinen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, aber auf den Fluren und dem Schulgelände herrscht Maskenpflicht.

Bei den Einschulungsfeiern werde es wegen der Corona-Schutzmaßnahmen zu Einschränkungen kommen, teilte der Lehrerverband Bildung und Erziehung (VBE) mit. An einigen Grundschulen sei es sogar schwierig, beide Elternteile zur Einschulung einzuladen. Dabei komme es auch darauf an, wie viel Platz zur Verfügung stehe. Manche Schulen planten ihre Einschulungsfeiern auch auf dem Schulhof.

In der ganzen Aufregung am ersten Schultag sollten Eltern nicht vergessen, ihren Kindern noch einmal die Hygieneregeln zu erklären, erinnerte der VBE. Kinder sollen sich morgens vor dem Schulbeginn und nach den Pausen die Hände waschen und auf dem Schulweg Abstand halten. Ein mitgebrachtes Pausenbrot könne außerdem die Warteschlangen an Schulkiosken und in der Mensa verringern.

Schule in Viersen wegen Coronavirus bei Lehrerin geschlossen

7.30 Uhr: Kurz nach dem Start in das neue Schuljahr ist eine Grundschule im Viersener Stadtteil Süchteln wieder geschlossen worden. Eine Lehrerin der Martinschule sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte die Schule am Mittwoch mit. Da die erste Konferenz des Kollegiums in einem Raum stattgefunden habe, sei vorsorglich das gesamte Personal unter Quarantäne gestellt worden. „Da ohne Lehrerinnen kein Unterricht mehr möglich ist, bleibt die Schule bis zum 24.8.2020 geschlossen“, schrieb die Schule auf ihrer Webseite.

Die Kinder hätten zu keiner Zeit Kontakt mit der Erkrankten gehabt. Ob es eine Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler geben wird, steht demnach noch nicht fest.

Mittwoch, 12. August

Veranstalter: 3000 Tickets für Düsseldorfer Großkonzert verkauft

18.05 Uhr: Für das umstrittene Großkonzert am 4. September in Düsseldorf sind nach Angaben des Veranstalters mittlerweile bislang etwas mehr als 3000 Tickets verkauft worden. „In Anbetracht der Lage“ sei man mit dem Vorverkauf zufrieden, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Man müsse in diesem Zusammenhang auch erwähnen, dass die Abwicklung eines Tickets wesentlich länger benötige, da eine Registrierung erforderlich sei.

Bei dem Konzert sollen unter anderem Rocker Bryan Adams und Sängerin Sarah Connor vor bis zu 13.000 Zuschauern auftreten – trotz Corona-Pandemie. Die von Konzertmogul Marek Lieberberg erdachte Veranstaltung hat in den vergangenen Tagen aber zu massivem Streit zwischen der Stadt Düsseldorf und der Landesregierung geführt. Die Stadt segnete das Hygienekonzept ab, das Gesundheitsministerium ließ es sich nachträglich zur Prüfung schicken. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält das Event „für kein gutes Signal“. Noch immer ist unklar, ob es doch noch zu einer Absage kommen könnte.

Erste Corona-Fälle an Schulen nach Ende der Sommerferien bekannt geworden

16.15 Uhr: Nach dem Ende der Sommerferien und den vielfachen Diskussionen um den Schulstart während der Corona-Pandemie sind erste Fälle von Infektionen in NRW bekannt geworden. In Dorsten wurde eine Lehrerin positiv auf das Virus getestet, sie befindet sich in Quarantäne, sagte ein Sprecher des Kreisgesundheitsamtes. Noch vor dem Test habe die Lehrerin an Konferenzen teilgenommen, 43 Kontaktpersonen wurden bereits ermittelt. An der Sekundarschule in Dorsten ist der Unterricht am Mittwoch ausgefallen.

Im Kreis Düren wurden zwei Klassen einer Schule wegen positiver Corona-Tests nach Hause geschickt. Zwei Kinder einer Familie, die von einer Reise zurückgekehrt waren und positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hatten eine Grundschule und eine Gesamtschule besucht, wie es in einer Mitteilung des Kreises hieß. Die Mitschüler aus den Klassen und die Lehrer mussten nach Hause gehen und sollen auch getestet werden. Für die Grundschüler sei eine häusliche Quarantäne angeordnet worden, die Mitschüler aus der Gesamtschulklasse müssen zunächst bis zum Abstrichergebnis zuhause bleiben.

Auch in Remscheid wurde eine Lehrerin positiv auf das Virus getestet. Sie soll während der ersten Unterrichtsstunde über das Testergebnis informiert worden sein. Der Krisenstab will die Situation bewerten und schnellstmöglich einen Plan entwickeln. Die Infizierte wurde in häusliche Quarantäne geschickt.

Lehrerinnen und Lehrer können sich seit dieser Woche kostenlosen Corona-Tests unterziehen.

Neuer Bußgeld-Katalog: So viel muss bei Verstößen gezahlt werden

13.25 Uhr: Ab sofort droht in Nordrhein-Westfalen Bußgeld für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen – durchsetzen müssen das die Kommunen. Das stellte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf klar. Wer keine Maske im öffentlichen Nahverkehr trägt, kann direkt mit 150 Euro Bußgeld zur Kasse gebeten werden – ohne zusätzliche Aufforderung.

Auch sonst hält der überarbeitete Bußgeld-Katalog zur Corona-Schutzverordnung empfindliche Geldbußen parat. 5000 Euro müssen demnach Veranstalter oder Organisatoren berappen, wenn sie eine „große Festveranstaltung“ durchführen. In Düsseldorf wird derzeit über die Rechtmäßigkeit eines geplanten Großkonzerts mit 13.000 Zuschauern gestritten. „Es werden zurzeit noch Gespräche geführt und es wird weiterhin geprüft“, teilte das Gesundheitsministerium mit. „Aktuell gibt es keinen neuen Sachstand.“

10.000 Euro Bußgeld werden laut aktualisiertem Katalog sogar fällig, wenn ein Freizeitpark ohne besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept betrieben wird. 250 Euro kostet der Spaß, an einem Sport- oder Musikfest beziehungsweise Festival teilzunehmen.

Jede vierte Corona-Neuinfektion in NRW nach Reiserückkehr

13 Uhr: Etwa jede vierte Corona-Neuinfektion in Nordrhein-Westfalen ist derzeit auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. Dabei gehe es sowohl um die Rückkehr von Reisen im Inland als auch aus dem Ausland.

Allein am größten NRW-Airport Düsseldorf waren nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein am vergangenen Samstag 71 von gut 1850 Abstrichen im Testzentrum positiv.

Die Corona-Infektionszahlen sind in den vergangenen Wochen bundesweit stetig gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldete am Mittwoch 1226 neue Infektionen im Vergleich zum Vortag. Das ist der höchste Wert seit Anfang Mai. NRW liegt mit 413 Neuinfektionen und der schlechtesten Entwicklung im Sieben-Tage-Zeitraum weit an der Spitze der Bundesländer.

Die Landesregierung hatte am Dienstag sämtliche Corona-Verordnungen bis Ende August verlängert und zum Teil verschärft. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich in den vergangenen Tagen besorgt über die Entwicklung geäußert und die Bürger gemahnt, weiter die Abstands- und Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Als einziges Bundesland startete NRW am Mittwoch mit Maskenpflicht auch im Unterricht ins neue Schuljahr. Ausgenommen sind nur die Grund- und Förderschüler der Primarstufe. Aber auch sie müssen auf den Fluren und dem sonstigen Schulgelände Masken tragen.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 218.519 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI meldete (Datenstand 12.8., 0.00 Uhr).

Mehrere Verfahren am OVG zur Maskenpflicht während Schulunterricht

10.36 Uhr: Am ersten Tag des neuen Schuljahres gibt es am Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster mehrere Klagen gegen die Maskenpflicht während des Unterrichts an weiterführenden Schulen. Nach Auskunft einer Gerichtssprecherin will eine Familie aus Euskirchen im Rheinland per Eilverfahren klären lassen, ob die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW in diesem Punkt rechtlich haltbar ist. Vom Verwaltungsgericht Düsseldorf ist das Verfahren eines Schülers aus Nettetal im Kreis Viersen an das OVG verwiesen worden. Wann das Gericht eine Entscheidung verkünden will, ist derzeit nach Angaben der Sprecherin noch offen.

Düsseldorfer Oberbürgermeister verteidigt geplantes Großkonzert

9.30 Uhr: Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hat das umstrittene geplante Großkonzert in der Arena der Landeshauptstadt erneut verteidigt. Gemessen am Alltag in der Großstadt - etwa in Freibädern oder im Freien in der Stadt - sei das Infektionsrisiko bei dem Konzert angesichts der getroffenen Vorkehrungen „sehr, sehr gering“, sagte Geisel am Mittwoch bei WDR5.

Das Hygienekonzept für das am 4. September geplante Konzert sei gründlich geprüft worden. Die einschlägigen Anforderungen würden nicht nur erfüllt, sondern teilweise sogar deutlich übererfüllt. „Vor dem Hintergrund gab es keinen Anlass, die Veranstaltung zu untersagen“, sagte Geisel. Er sei als Verwaltungschef gebunden, nicht nach politischen Opportunitätsüberlegungen eines Oberbürgermeisters zu urteilen, sondern nach der Rechtslage.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Dienstag kritisiert, dass die Stadt vor der Ankündigung nicht auf das Land zugegangen sei und Geisel indirekt Profilierungsversuche vorgeworfen: Es sei klar, dass bei einem solchen Großereignis „ganz Deutschland und viele in Europa auf diese Stadt gucken. Vielleicht war das auch die Absicht, dass man so auf diese Stadt gucken sollte.“ Auf die Frage, ob es hier womöglich auch um eine persönliche Machtprobe mit dem Christdemokraten Laschet vor der Wahl gehe, sagte Geisel: „Es geht mir nicht um Schädeldicke.“

Auch Maskenverweigerer dürfen wählen

6.50 Uhr: Bei den Kommunalwahlen in NRW sollen am 13. September auch Maskenverweigerer ihre Kreuze machen dürfen. In der von diesem Mittwoch an gültigen neuen Coronaschutz-Verordnung wurde der Passus ergänzt, dass in Wahlräumen „durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen“ sei, „dass auch Personen, die gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verstoßen, ihr Wahlrecht ausüben können.“

Grundsätzlich sollen alle Wahllokale ohnehin so gestaltet sein, dass jeweils 1,5 Meter Mindestabstand zu anderen Personen gehalten wird. In einem Gesetz für die Kommunalwahlen wurde allerdings bereits festgehalten, dass die Helfer im Wahllokal notfalls auch Mundschutz tragen dürfen - was eigentlich gegen das Verhüllungsverbot bei Wahlen verstößt. Ansonsten sind „gleichwertige Schutzvorkehrungen“ wie Plexiglasscheiben vorgeschrieben.

Bei den Kommunalwahlen geht es unter anderem um Oberbürgermeister, Stadträte, Bezirksvertreter und Landräte. Bei den Kommunalwahlen 2014 waren fast 14,3 Millionen Menschen wahlberechtigt. Wählen darf, wer die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen EU-Landes besitzt. Briten dürfen wegen des Brexits nicht wählen. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre.

Dienstag, 11. August

Laschet kritisiert Vorverkauf für Großkonzert in Düsseldorfer Stadion

18.30 Uhr: Für das umstrittene Düsseldorfer Großkonzert mit 13.000 Zuschauern hat trotz heftiger Kritik der Vorverkauf begonnen. Der entsprechende Ticket-Shop für das Event mit Rocker Bryan Adams und Sängerin Sarah Connor wurde am Dienstagvormittag freigeschaltet. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nannte das Konzert im Düsseldorfer Fußballstadion „kein gutes Signal“. Das Kabinett beriet am Dienstag über die rechtliche Lage, eine Entscheidung über eine eventuelle Absage gab es aber zunächst nicht.

Laschet warf dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) Profilierungsversuche vor. Es sei klar, dass bei einem solchen Großereignis „ganz Deutschland und viele in Europa auf diese Stadt gucken. Vielleicht war das auch die Absicht, dass man so auf diese Stadt gucken sollte.“ Geisel entgegnete in der „Rheinischen Post“, man habe sich lediglich an Recht und Gesetz gehalten. Die Corona-Vorgaben würden durch den Veranstalter sogar übererfüllt.

„Ich wundere mich, wie heutzutage alles politisiert wird“, sagte Geisel der „Süddeutschen Zeitung“ (Mittwoch). Er sprach von einem „politischen Profilierungs-Wettbewerb“ zwischen Laschet und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Söder hatte dem Konzert eine „katastrophale Signalwirkung“ im Corona-Kampf bescheinigt.

Die Stadt Düsseldorf hatte das Hygienekonzept abgesegnet. Das Landesgesundheitsministerium ließ es sich allerdings nachträglich zur Prüfung schicken. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte bereits am Freitag heftige Kritik geübt und rechtliche Zweifel angemeldet. Das Konzert soll am 4. September stattfinden.

Veranstalter Marek Lieberberg will für seine Pläne kämpfen. Man habe sich an die zuständige Behörde gewandt. Und die zuständige Behörde für ein Konzert in Düsseldorf sei „in der Zeit dieser Republik“ noch nie die NRW-Landesregierung gewesen. „Wir müssen uns auf die Rechtsgültigkeit solcher Verfahren auch verlassen können. Und das tun wir. Und deshalb werden wir alles tun, damit es bei dieser Genehmigung auch bleibt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben eine Zusage, wir glauben, dass die Zusage rechtlich bindend ist.“

Aus Sicht von Lieberberg wird das Konzert in politische Probleme hineingezogen, mit denen es gar nichts zu tun hat. Das sei zum einen der Kommunalwahlkampf - am 13. September finden in NRW Wahlen statt, bei denen der Düsseldorfer Sozialdemokrat Geisel erneut als Stadtoberhaupt antritt. Zum anderen sei es der „Ferndiskurs“ zwischen Laschet und Söder.

Lieberberg sagte, er habe Laschet geschrieben und bemühe sich nun seit zwei Tagen, den Regierungschef zu erreichen. Er könne verstehen, dass Laschet sehr beschäftigt sei. „Aber wenn man Zeit hat, sich öffentlich zu äußern zu Veranstaltungen, deren Regularien man offenbar nicht kennt, dann denke ich, müsste man auch Zeit haben, hier zu reagieren, um auch dieses Gespräch zu führen.“

An seinen Plänen hält Lieberberg fest. Auf die Frage, was er im Falle einer Absage tun werde, antwortete er, man werde sich in diesem Fall mit geeigneten Mitteln „dagegen äußern“. Das Hygienekonzept sei sehr gut.

Entscheidung zu Düsseldorfer Konzert weiter offen

13.12 Uhr: In der Diskussion um ein geplantes Großkonzert mit 13.000 Zuschauern in Düsseldorf trotz Corona-Ansteckungsgefahr gibt es noch keine Entscheidung. Aus Regierungskreisen hieß es, es gebe noch dringende Fragen, die geklärt werden müssten, erfuhr die deutsche Presseagentur. Zuvor hatte das nordrhein-westfälische Kabinett über das Konzert diskutiert.

Vor der Kabinettssitzung hatte sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) skeptisch geäußert. Er sehe das Konzert als das falsche Signal. Die Stadt Düsseldorf hatte das Konzert, dass für den 4. September geplant ist, bereits genehmigt. Die Stadt verweist auf ein schlüssiges Abstands- und Hygienekonzept.

Laschet steht zu Maskenpflicht an Schulen

13.10 Uhr: Kurz vor dem Start ins neue Schuljahr hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen gerechtfertigt. Gerade in der jetzigen Phase, in der viele Menschen von Reisen zurückkehrten, müsse man besonders vorsichtig sein, sagte Laschet am Dienstag vor Beginn einer Kabinettssitzung in Düsseldorf. Außerdem mahnten die steigenden Corona-Infektionszahlen: „Die Pandemie ist längst noch nicht vorbei“, so Laschet. „Wenn sich das Geschehen normalisiert, dann könne wir auch schnell wieder von dieser Pflicht Abstand nehmen.“

Zugleich warnte Laschet vor „Panikmache und Angstszenarien“ im Umgang mit dem Coronavirus. Es müsse ein „Weg der Mitte“ gefunden werden. Einerseits sei Vorsicht in der Pandemie geboten. Andererseits müsse versucht werden, das soziale und wirtschaftliche Leben weiter zu leben und Schäden zu minimieren. „Wir werden noch lange mit dem Virus leben müssen“, sagte Laschet.

Vorverkauf für umstrittenes Großkonzert gestartet

10.42 Uhr: Für das in Düsseldorf geplante Konzert mit 13.000 Zuschauern hat am Dienstagvormittag der Vorverkauf begonnen. Der entsprechende Ticket-Shop für das Event „Give Live A Chance“, bei dem unter anderem Rocker Bryan Adams und Sängerin Sarah Connor auftreten sollen, wurde online freigeschaltet. Das Konzert soll am 4. September im Düsseldorfer Fußballstadion stattfinden. Eine Entscheidung der Landesregierung über ein eventuelles Verbot wird für den heutigen Dienstag erwartet.

Die Veranstaltung soll ein Befreiungsschlag für die darbende Konzertbranche sein, die schwer mit der Corona-Pandemie zu kämpfen hat. Zugleich ist sie aber umstritten. Die Stadt Düsseldorf hat das Hygienekonzept abgesegnet, das Gesundheitsministerium ließ es sich nachträglich zur Prüfung schicken. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte bereits am Freitag scharfe Kritik geübt und rechtliche Zweifel angemeldet. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte am Dienstag, er halte das geplante Event „für kein gutes Signal“. Das Kabinett werde noch am Dienstag über die rechtlichen Rahmenbedingungen sprechen. Das Gesundheitsministerium hatte gegenüber der „Rheinischen Post“ eine Entscheidung für den gleichen Tag angekündigt.

Keine weiteren Öffnungen in neuer Verordnung

10.07 Uhr: In der neuen Coronaschutz-Verordnung des Landes NRW, die am Dienstag vorgelegt werden soll, wird es laut Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) „keine weiteren Öffnungen geben“. Er appellierte an alle Reiserückkehrer, sich „zeitnah“ testen zu lassen, besonders, wenn man in einem Risikogebiet war. Die neue Verordnung soll laut Landesregierung zunächst bis zum 31. August gelten.

Kabinett berät neue Corona-Verordnung – Bußgeld für Maskenverweigerer

9.23 Uhr: Das nordrhein-westfälische Kabinett berät am Dienstag (10 Uhr) einen Entwurf für die neue Coronaschutz-Verordnung. Sie soll nach Ankündigung von Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) auch einen Passus enthalten, der bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ein Bußgeld von 150 Euro vorsieht. Die bisher gültige Verordnung läuft um Mitternacht aus. Die neue – samt Masken-Bußgeld - würde ab Mittwoch in Kraft treten.

Wüst hatte vergangene Woche gesagt, man wolle „keine lange Diskussion mehr mit Maskenmuffeln.“ Daher: „Wer ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt wird, muss an der nächsten Haltestelle raus und zahlen.“ Man hoffe, mit dem sofortigen Bußgeld eine abschreckende Wirkung zu erzielen, erläuterte ein Ministeriumssprecher. Das Bußgeld würde just am ersten Tag nach den Sommerferien greifen - mit wieder dichter gefüllten Bussen und Bahnen.

Finden Weihnachtsmärkte in NRW statt?

6.42 Uhr: Bei hochsommerlichen Temperaturen sorgen sich die Organisatoren und Händler bereits um die Weihnachtsmärkte in NRW. Aufgrund der Coronakrise ist es dieses Jahr ungewiss, ob es überhaupt welche geben wird. Die Städte mit den größten Märkten in NRW schätzen die Chancen dafür unterschiedlich ein. So hieß es von der Düsseldorf Tourismus GmbH, nach aktuellem Stand gehe man weiterhin davon aus, dass die Weihnachtsmärkte in der Landeshauptstadt unter Berücksichtigung der Hygieneregeln planmäßig stattfinden werden.

„Alle unsere internen Vorbereitungen sind darauf ausgerichtet“, teilte ein Sprecher mit. Ähnliches sagte die Essen Marketing GmbH: „Wir gehen derzeit davon aus, dass es keine Hinderungsgründe für die Durchführung des Essener Weihnachtsmarktes gibt. Ein Hygienekonzept befindet sich in Arbeit.“

Aus Aachen, Bonn, Köln, Dortmund und Münster hieß es, die Entscheidung sei noch nicht getroffen, man müsse abwarten, wie sich das Infektionsgeschehen weiter entwickle. „Nach unserem Kenntnisstand ist eine grundsätzliche Entscheidung über die Durchführung von Weihnachtsmärkten in NRW im zuständigen Ministerium in der Diskussion“, sagte die Pressesprecherin von Bonn, Monika Hörig. „Wir erwarten dazu in Kürze eine Entscheidung oder Handlungshilfe.“

Eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums in Düsseldorf sagte, es sei jetzt noch zu früh, um zu der Frage, ob die Weihnachtsmärkte dieses Jahr stattfinden könnten, etwas zu sagen.

Eher pessimistisch äußerte sich derweil Monika Flocke von der Kölner Weihnachtsgesellschaft. „Ein klassischer Weihnachtsmarkt, da haben wir eine Deadline irgendwann im September. Aber bei allen Beteiligten sind die Bedenken groß - zurecht.“ Ihre persönliche Meinung sei, dass sie sich derzeit keinen Weihnachtsmarkt vorstellen könne. Das Weihnachtsmarkt-Erlebnis sei ja auch mit Enge und Gedränge verbunden. Wenn man bis zum nächsten Besucher einen weiten Abstand einhalten müsse, könne die gewohnte Atmosphäre kaum aufkommen. „Was man dann veranstalten würde, wäre kein klassischer Weihnachtsmarkt.“

Montag, 10. August

Kamp-Lintfort: 60 Kinder wegen infizierter Erzieherin in Quarantäne

14.08 Uhr: Wegen einer Corona-infizierten Erzieherin sind in Kamp-Lintfort im Kreis Wesel rund 60 Kinder in Quarantäne geschickt worden. Der Betrieb in den übrigen Gruppen der Kindertageseinrichtung laufe aber regulär weiter, teilte der Kreis am Montag mit. Die Kita bestehe aus fünf Gruppen, die zuletzt räumlich voneinander getrennt waren.

Die nun positiv auf das Coronavirus getestete Erzieherin hatte Kinder aus zwei Gruppen betreut. Diesen empfehle das Gesundheitsamt zusätzlich zur Isolation eine Untersuchung beim Kinderarzt und gegebenenfalls einen Coronatest. Auch die Kolleginnen mit Kontakt zur Infizierten werden getestet und sind in Quarantäne.

Corona-Testpflicht: Fast 3000 Abstriche am Wochenende am Düsseldorfer Airport

13.10 Uhr: An Nordrhein-Westfalens größtem Airport sind am Wochenende in Düsseldorf fast 3000 Menschen auf das Coronavirus getestet worden. Die Ergebnisse sollen bis Mittwoch vorliegen, berichtete ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein am Montag. Mit Inkrafttreten der Corona-Pflichttests hatten am Samstag und Sonntag 2964 ankommende Passagiere das Angebot wahrgenommen, sich direkt im Sicherheitsbereich des Airports testen zu lassen.

Am letzten Ferienwochenende erfolgten in Düsseldorf rund 60 Landungen aus Risikogebieten. Der Großteil der Rückkehrer sei aus der Türkei gekommen, hatte ein Flughafensprecher am Sonntag gesagt. Es hätten sich kaum Schlangen gebildet. Die Wartezeiten an den Abstrichkabinen seien kurz gewesen.

Armin Laschet verteidigt Maskenpflicht im Unterricht

9.42 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat die Maskenpflicht für ältere Kinder in den Klassenzimmern seines Bundeslandes verteidigt. „Überall da, wo der Abstand nicht einhaltbar ist, müssen wir jetzt gerade am Anfang vorsichtig sein“, sagte der CDU-Politiker am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Zu der Frage, ob die Verpflichtung auch mit Blick auf die aktuell hohen Temperaturen zumutbar sei, sagte Laschet: „Ja, das ist zumutbar. Es gibt bestimmte Regeln für Kinder, die erkrankt sind oder die besondere Dinge zu berücksichtigen haben.“

Mit der Maskenpflicht, die an weiterführenden und berufsbildenden Schulen Nordrhein-Westfalens ab dem Schulstart am Mittwoch sogar im Unterricht gilt, ist NRW einen bundesweiten Sonderweg gegangen. Die Infektionszahlen seien besonders in städtischen Räumen sehr hoch, argumentierte der Ministerpräsident. Die Verpflichtung gilt bis Ende August. „Ich glaube, das ist eine Vorsichtsmaßnahme, die am Anfang richtig ist“, sagte Laschet. „Auf Dauer wird man das nicht machen können, aber dazu brauchen wir bessere Erfahrung.“

NRW-Flughäfen: 90 Prozent weniger Passagiere als im Vorjahr

9.05 Uhr: Nach dem Einbruch durch die Corona-Pandemie ist der Betrieb an den NRW-Flughäfen im Juni vorsichtig wieder angelaufen, er lag aber immer noch um mehr als 90 Prozent unter dem Vorjahreswert. Von den sechs Hauptverkehrsflughäfen im Bundesland flogen in dem Monat knapp 162 000 Passagiere ab, 92,3 Prozent weniger als im Vergleichsmonat 2019, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Montag mit. Im Juni 2019 waren es über zwei Millionen Menschen gewesen. Erfasst werden die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund, Münster/Osnabrück, Niederrhein und Paderborn/Lippstadt.

Schulen sollen Hitzefrei bei Maskenpflicht großzügiger regeln

6.57 Uhr: Der Städtetag Nordrhein-Westfalen unterstützt grundsätzlich die Maskenpflicht zum Schuljahresbeginn, fordert aber praxistaugliche Erleichterungen. „An heißen Sommertagen brauchen wir dann großzügigere Hitze-Frei-Entscheidungen“, sagte der Vorsitzende des Städtetags, Pit Clausen, der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Auch die Landesschülervertretung fordert, dass Hitzefrei in Zeiten coronabedingter Maskenpflicht nun auch für Oberstufenschüler gelten müsste. Die Hitze setze schließlich nicht nur Schülern der Sekundarstufe I zu, argumentieren sie.

Bislang sieht der Hitzefrei-Erlass der Landesregierung hitzefrei für die Oberstufe nicht vor. In Grundschulen und in der Sekundarstufe I entscheiden die Schulleiter über die Befreiung. Im Erlass heißt es: „Als Anhaltspunkt ist von einer Raumtemperatur von mehr als 27 Grad Celsius auszugehen. Beträgt die Raumtemperatur weniger als 25 Grad Celsius, darf Hitzefrei nicht erteilt werden.“

Sonntag, 9. August

Dortmund: Demo-Teilnehmer teilweise ohne Mundschutz und Abstand

17.14 Uhr: Knapp 2800 Menschen haben nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag in der Dortmunder Innenstadt gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Die Kundgebung verlief zunächst friedlich. Nach Appellen der Polizei wurden auch die Abstandsregeln eingehalten, wie eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete. Die meisten Teilnehmer der Demo trugen keine Mund-Nasen-Schutzmaske. Die Organisation „Querdenken-231“ hatte die Veranstaltung angemeldet.

Am Samstag hatten sich in Stuttgart einige Hundert Menschen zu einer „Querdenken“-Demo gegen die Corona-Einschränkungen versammelt. In Berlin hatten am vergangenen Wochenende Tausende gegen die staatlichen Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie protestiert. Weil viele von ihnen weder Abstandsregeln einhielten noch Masken trugen, löste die Polizei die Kundgebung auf.

Armin Laschet gegen zweiten Corona-Lockdown

17.05 Uhr:

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gegen eine zweite Stilllegung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens wie im Frühjahr ausgesprochen. Ein weiteres Mal das ganze Land herunterzufahren, könne „nicht die Lösung“ sein, sagte Laschet am Sonntag nach einem Treffen mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Naumburg. „Es war damals richtig, aber für die Zukunft brauchen wir gezieltere regionale abgestimmte Maßnahmen.“ Ein Lockdown richte auch Schäden wie Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Insolvenzen an.

Laschet bewirbt sich im Dezember für den CDU-Bundesvorsitz und gilt damit auch als potenzieller Kanzlerkandidat. In der Corona-Krise waren seine Umfragewerte stark gesunken. Laschet verwies immer wieder darauf, dass zwischen den Corona-Schutzmaßnahmen und Einschränkungen der Grundrechte sowie den Folgen abgewogen werden müsse. Dies hatte dem NRW-Regierungschef den Ruf eines „Lockerers“ eingetragen.

Rund ein halbes Jahr nach Ausbruch der Corona-Krise forderte auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine genaue Überprüfung der bisherigen Maßnahmen. „Nach einem halben Jahr Erfahrung mit dem Virus brauchen wir eine medizinische Einordnung dessen, was falsch gelaufen ist und geändert werden muss“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). „Wir müssen einen zweiten Lockdown mit aller Macht verhindern. Deshalb brauchen wir zielgenauere Maßnahmen und Korrekturen statt flächendeckender Rundumschläge.“

Laschet verteidigte auch die ab Ferienende in ganz NRW geltende Maskenpflicht an weiterführenden und berufsbildenden Schulen im Schulgebäude und im Unterricht. „Es ist nicht erträglich, wenn Kinder weiter nicht in der Schule sind“, sagte er. Daher seien Vorsichtsmaßnahmen vor allem zu Schulbeginn erforderlich, weil es dann viele Reiserückkehrer gebe. Die Maskenpflicht sei zudem zunächst befristet bis Ende August. Zugleich warnte Laschet davor, „Angstzenarien“ zu erstellen. Vielmehr müsse sachlich erörtert werden, wie man sich vor dem Coronavirus schützen könne. (dpa)

Laschet: Corona-Demos legitim – aber nur mit Hygieneregeln

16.27 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat Demonstrationen der Gegner der staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen als legitim bezeichnet. Die Demonstranten müssten sich aber wie alle anderen Bürger an die Corona-Hygieneregeln halten, sagte Laschet am Sonntag nach einem Treffen mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Naumburg.

„Mit Abstand und Mundschutz darf jeder demonstrieren und seine Meinung sagen und die Maßnahmen auch kritisieren“, sagte Laschet. „Sonst fällt auch das Land auseinander, wenn man den Eindruck vermittelt, man dürfe seine Meinung nicht sagen.“ Der überwiegende Teil der Menschen in Deutschland teile die Meinung der Demonstranten aber ohnehin nicht.

Testpflicht an NRW-Flughäfen problemos gestartet

14.29 Uhr: An den Flughäfen in Düsseldorf und Köln sind die Corona-Pflichttests von Rückkehrern aus Risikogebieten am Wochenende zügig angelaufen. Allein in Düsseldorf, dem größten Flughafen Nordrhein-Westfalens, wurden am letzten Ferienwochenende rund 60 Landungen aus Risikogebieten erwartet - mit etwa 8000 Passagieren.

Der Großteil der Rückkehrer komme aus der Türkei, sagte ein Flughafensprecher am Sonntag. Weitere Flüge wurden unter anderem aus Montenegro, Pristina (Kosovo) und Barcelona erwartet. Bei den Teststellen hätten sich auch am Sonntag kaum Schlangen gebildet, sagte der Sprecher. Die Wartezeiten an den Abstrichkabinen seien kurz gewesen.

Auf dem Fernbusbahnhof am Köln-Bonner Flughafen waren Zelte aufgebaut, in denen Rückkehrer Nasen-Rachen-Abstriche machen lassen konnten. Nach Angaben eines dpa-Reporters kamen sie stoßweise nach Ankunft der jeweiligen Flieger etwa aus Marokko oder der Türkei. Sie seien zügig getestet worden. Vier Ärzte seien dort im Einsatz. Nach Angaben einer Flughafensprecherin können sich in den Zelten auch Busreisende testen lassen, die aus Risikogebieten zurückkommen. Zahlen, wie viele Tests am Wochenende am Köln-Bonner-Flughafen gemacht wurden, will die Stadt Köln am Montag herausgeben.

Die Flugreisenden haben nach ihrer Rückkehr 72 Stunden Zeit für einen Corona-Test. Sie können sich auch in Arztpraxen oder anderen Stellen testen lassen, müssen bis zum Ergebnis aber in häuslicher Quarantäne bleiben, wie eine Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorsieht.

Die Testzentren an den Flughäfen Düsseldorf, Dortmund und Münster/Osnabrück werden von den Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) organisiert. Ärzte und medizinisches Fachpersonal nehmen die Abstriche ab. Am Flughafen Köln/Bonn werden die Tests von der Johanniter Unfallhilfe und der Stadt organisiert.

Polizei rüstet sich für Demo gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Dortmund

9.40 Uhr: Die Polizei in Dortmund hat sich für eine am Sonntagnachmittag geplante Demonstration gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen gerüstet. Sie appellierte an die Teilnehmer des „Festivals für Frieden & Freiheit - Wahrung unserer Grundrechte“, Hygienekonzepte dringend zu beachten.

„Gegen gesundheitsgefährdendes Verhalten werden wir entschlossen und konsequent einschreiten“, hatte Einsatzleiter Udo Tönjann gesagt. Die Organisation „Querdenken-231“ hatte die Veranstaltung angemeldet. Erwartet werden nach Angaben der Polizei rund 1500 Teilnehmer auf dem Hansaplatz in der Innenstadt.

In Berlin hatten am vergangenen Wochenende Tausende gegen die staatlichen Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie protestiert. Weil viele von ihnen weder Abstandsregeln einhielten noch Masken trugen, löste die Polizei die Kundgebung auf.

Nach einer Umfrage lehnt eine große Mehrheit der Bevölkerung Demonstrationen gegen die Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus ab. In einer am Samstag veröffentlichten Befragung des Forsa-Instituts im Auftrag der Mediengruppe RTL gaben 91 Prozent an, kein Verständnis für die Proteste zu haben. Nur neun Prozent äußerten sich dem „RTL/ntv-Trendbarometer“ zufolge zustimmend. Eine klare Mehrheit (87 Prozent) war auch der Meinung, dass die Menschen, die gegen die Maßnahmen auf die Straße gehen, nur eine Minderheit der Bevölkerung repräsentieren.

Samstag, 8. August

Keine größeren Corona-Verstöße in Großstädten in NRW

12.20 Uhr: In der Nacht zum Samstag hat die Polizei in mehreren Großstädten Nordrhein-Westfalens kaum Verstöße gegen die Corona-Regelungen verzeichnet. Lediglich in Bonn nahmen die Beamten sieben junge Männer frühzeitig in Gewahrsam, die zum Teil stark alkoholisiert und aggressiv gewesen sein sollen. Die Männer seien Platzverweisen nicht nachgekommen, teilte die Polizei mit. Insgesamt wurden 20 Menschen verwiesen. Darüber hinaus habe es jedoch kaum Gründe für ein Einschreiten der Einsatzkräfte gegeben.

In Köln kam es zu keinen größeren Vorfällen. „Es waren zwar viele Leute wegen des guten Wetters unterwegs, aber es gab keine nennenswerten Störungen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Es sei eine ziemlich normale Nacht an den Rheinufern gewesen.

„Es war tatsächlich nicht so voll wie in den Wochen zuvor“, berichtete ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei. Es habe dort keinerlei Corona-Verstöße gegeben.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder größere Partys mit mancherorts mehreren Hundert Menschen gegeben. Einige Veranstaltungen waren wegen grober Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung aufgelöst worden. (red/dpa/afp)