27. September

20:17 Uhr

Die Auszählungen sind beendet. Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen kann Frank Steffes (SPD) mit 50,3 Prozent der Stimmen eine haarscharfe Mehrheit erzielen und sich somit als Bürgermeister der Blütenstadt behaupten. Sein Herausforderer von der CDU, Maurice Winter, unterliegt nur knapp mit 49,7 Prozent der Stimmen. Mit 51,1 Prozent liegt die Wahlbeteiligung in Leichlingen auf einem hohen Niveau.

Lesen Sie hier unsere Wahlanalyse.

19:10 Uhr

Die Lage ändert sich beinah minütlich: Nun liegt wieder der SPD-Mann Frank Steffes mit hauchdünnem Vorsprung vor dem CDU-Kandidat Maurice Winter.

18:50 Uhr

Die beiden Kandidaten für den Posten des Leichlinger Bürgermeisters liefern sich ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen: Nachdem Maurice Winter (CDU) kurzzeitig leicht die Nase vorn hatte, liegt nun wieder Frank Steffes vorn.

18:30 Uhr

Maurice Winter überholt Frank Steffes knapp mit 50,70 Prozent der Stimmen. Noch sind nicht ganz die Hälfte aller Wahlkreise ausgezählt.

18:15 Uhr



Ersten Ergebnissen zufolge liegt Bürgermeister Frank Steffes mit 52,62 Prozent leicht vorne. Sein Herausforderer Maurice Winter kommt derzeit auf 47,38 Prozent der Stimmen.

18:10 Uhr

Seit knapp zehn Minuten sind die Wahllokale in Leichlingen nun geschlossen. Wir halten Sie an dieser Stelle über die Wahlergebnisse auf dem Laufenden. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 46 Prozent.

26. September

46 zu 40 – Das ist die Ausgangslage vor dem zweiten Wahlsonntag für die Leichlingerinnen und Leichlinger, die am 27. September darüber bestimmen, wer in den kommenden fünf Jahren ihr Bürgermeister ist. Knapp 46 Prozent hat Amtsinhaber Frank Steffes (SPD) beim ersten Wahlgang bekommen, knapp 40 Maurice Winter, sein Herausforderer von CDU und FDP. Jürgen Langenbucher von den Grünen ist mit rund 15 Prozent nur als Dritter ins Ziel gekommen und damit ausgeschieden. Nun müssen sich die rund 23 600 Wahlberechtigten zwischen den beiden verbliebenen Kandidaten entscheiden.

Ob sechs Prozentpunkte Vorsprung ein beruhigendes Polster sind oder aufgeholt werden können, diese Frage macht die Stichwahl für Steffes und Winter spannend – und den Sonntag zu einem möglichen Wendepunkt in ihrer Lebensplanung. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hat die Bewerber um den Chefsessel im Rathaus vier Tage vor der Wahl nach ihren gemischten Gefühlen gefragt.

In der letzten Woche des Wahlkampfs haben beide noch einmal nachgelegt, nicht nur mit aktualisierten Postwurfsendungen: Frank Steffes hat mit dem SPD-Fraktionschef im Bundestag, Rolf Mützenich, am Mittwoch überraschend doch noch Polit-Prominenz nach Leichlingen geholt. Und Winters CDU hat mit „Einwechseln“- und „Auswechseln“-Plakaten an den Straßenlaternen überraschend eine neue Werbe-Attacke gestartet.

Die Wahllokale haben am Sonntag wieder von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Benötigt werden für die Stimmabgabe der Personalausweis oder die Wahlbenachrichtigung sowie wegen Corona ein Mund-Nasen-Schutz und möglichst ein eigener Kugelschreiber. Anträge auf Briefwahl können im Wahlamt des Rathauses noch bis Freitag, 25. September, um 18 Uhr, gestellt werden. Die Wahlbriefe müssen dort am Sonntag spätestens um 16 Uhrabgegeben worden sein.

Rückblende: Auch bei der vergangenen Kommunalwahl im Mai 2014 musste Steffes in die Stichwahl. Damals lag er beim ersten Urnengang mit 39 zu 30 Prozent vorne. Die Stichwahl gegen Rainer Hüttebräucker (CDU) gewann er dann zwei Wochen später mit 61 zu 39 klar.

Die Wahlbeteiligung ist damals von 61 im ersten auf magere 41 Prozent im zweiten Wahlgang gesunken. Die erneute Stimmabgabe ist freilich nicht nur wegen der Entscheidung über den Bürgermeister wichtig: Je nachdem ob Steffes oder Winter gewählt wird, gewinnen SPD oder CDU eine Stimme im Rat mehr, weil für den neuen Verwaltungschef ein Fraktionsmitglied von der Reserveliste nachrückt. Und das ist bei den knappen Mehrheitsverhältnissen im neuen Rat von Bedeutung. Momentan hat die CDU dort elf, die SPD zehn Sitze.

