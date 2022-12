Kneipenfestival Leverkusen Wilder Abend mit erstklassiger Musik und spontanen Tattoos

Leverkusen – Kneipen – Orte an denen gute gemeinsame Zeit verbracht wird und man für eine Nacht alles hinter sich lassen kann. Beim 5. Leverkusener Kneipenfestival wurden genau diese – und die damit verbundene ganz eigene Musik-Kultur – mit einem bunten musikalischen Programm an 27 Orten gefeiert.



Von Kneipe zu Kneipe hoppen

Vor der Telegraphen Klause in Schlebusch herrscht ausgelassene Stimmung. „Hey!“, singen alle bei den kölschen Liedern der Band „Zesamm“. „Das Festival lebt davon, dass man sich mehrere Künstler anhört und man von Kneipe zu Kneipe weiter hoppt“, findet Gabriele Engel, die mit dem Shuttle-Bus weiter ins Herz von Opladen will.



Feiern, das können die Leverkusener, wird schon beim Betreten der Auguststraße in Opladen klar. Zwischen dem „Stilbruch“, aus dem coole Beats von DJ Thomas Wagner dröhnen, und dem „Schmalztöpfchen“ gegenüber hat sich eine große Party-Menschentraube gebildet, die zur Musik tanz. Ein Auto steht noch mitten auf der Straße – hier ist kein Durchkommen mehr, hier haben sich die jungen Leute versammelt.



Das Publikum ist sehr durchmischt, von Teenagern bis Rentner kommen in den Kneipen alle zusammen. So auch Johannes, Amir und Dario: „Wir waren schon im Pentagon und im Pub, aber hier am Stilbruch geht’s am- “, da werden sie unterbrochen, ein Kranz voll Kölsch wird an ihnen vorbeibalanciert. Am Stilbruch geht es am meisten ab, wollten sie sagen.

Entspannte Stimmung im Lindner Hotel

Es geht aber auch ruhiger. Im Lindner Hotel an der BayArena lässt es DJ Many di Vinci entspannt angehen: „Ich kreier hier eine Wohlfühloase, keine Tanzstimmung.“ Während es sich viele in der Lounge gemütlich gemacht haben, gibt es aber trotzdem Bewegung: Habib Jebri hat mit einer Software ein Tischkicker-Turnier organsiert. „Die Location könnte dafür ja nicht besser gewählt sein“, kommentiert eine Zuschauerin.



Acht Teams haben sich angemeldet. Die Handgelenke laufen heiß, als das Team „Spielen zum Spaß“ in die nächste Runde zieht: „Unser Name verrät doch schon alles.“ Doch eigentlich gehe es schon um was Großes, erklärt Jebri: „Auf die Gewinner warten zwei VIP-Tickets für die Loge bei einem Bayer 04 Spiel.“ Auf der anderen Straßenseite, im Biergarten Bax, spielt währenddessen die Band „Notty“ unter freiem Himmel und begeistert das Publikum. „Das ist eine ganz eigene Art Funk Rock“, ruft Michaela Reiz.



Manchen geht der Abend unter die Haut. Im „The Pub“ können sich Gäste kostenlos Tattoos stechen lassen, Währenddessen spielen „Choice“ Rhythm 'n Blues-Rock mit Songs von weniger bekannten Künstlern, aber auf extrem hohem Niveau. Julia und Laura haben sich getraut und sind jetzt tätowiert – der Mut komme wohl auch ein bisschen aus dem Glas, geben sie zu: „Wir haben jetzt also ein grünes Kleeblatt auf dem Knöchel und 'ne irische Blume auf dem Arm“, sagen sie und lachen. Ihr Freund Jonathan hat sich heute gegen ein Tattoo entschieden: „Dafür habe ich noch nicht genug getrunken – ich habe dafür ‚Choice’ genossen, der mit der E-Gitarre ist der Hammer.“