Schlebuscher Knotenpunkt Zentrale Kreuzung an zwei Wochenenden gesperrt

Der Straßenbelag ist abgenutzt, die vielbefahrene Kreuzung zwischen Willy-Brandt-Ring, Mülheimer Straße und Bensberger Straße in Schlebusch muss saniert werden. „Um die Einschränkungen des Verkehrs so gering wie möglich zu halten, werden die Straßenbauarbeiten an den Wochenenden in den Herbstferien durchgeführt“, kündigt die Stadt an.

Die Kreuzung wird an beiden Herbstferienwochenenden gesperrt. Copyright: Thomas Böhne

Zunächst wird am Freitag, 9. Oktober ab 16 Uhr, die Kreuzung zwischen Mülheimer und Bensberger Straße voll gesperrt, sowie das Teilstück der Bensberger Straße bis zur Einmündung Rudolf-Stracke-Straße. Eine Durchfahrt zwischen Mülheimer Straße und Willy-Brandt-Ring ist möglich.

An dem Wochenende soll die alte Asphaltdeckschicht abgefräst und eine neue Deckschicht aufgebracht werden. Spätestens um 5 Uhr am Montag soll die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Verzögerungen möglich

Am darauffolgenden Wochenende sollen ab 7 Uhr am Samstag, 17. Oktober, die neue Markierungen aufgebracht werden. Zeitliche Verschiebungen seien hier allerdings nicht auszuschließen, da bei Regen oder starker Nässe nicht asphaltiert und die neue Markierung nicht aufgebracht werden könne, warnt die Stadt.

Aufgrund der Sperrung wird eine Umleitungsstrecke über den Karl-Carstens-Ring, die Herbert-Wehner Straße und die Odenthaler Straße eingerichtet. Der aus Köln kommende Verkehr wird über die Straßburger Straße, die hierfür als Einbahnstraße in Richtung Willy-Brandt-Ring ausgewiesen wird, umgeleitet. Verkehrsteilnehmer, die über die Bensberger Straße in Richtung Schlebusch unterwegs sind, werden über die Saarstraße und dann ebenfalls über die Straßburger Straße geführt.

Wupsi informiert Fahrgäste

Über Routenänderungen der betroffenen Buslinien sowie der Einrichtung von Ersatzhaltestellen zu den oben genannten Terminen wird die Wupsi GmbH an ihren Haltestellen informieren.