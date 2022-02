Ukrainerin berichtet aus Lviv: „Der Westen lässt uns im Stich, wir fühlen uns verraten“

Lviv/Wipperfürth -

Mehrfach war die ukrainische Wissenschaftlerin Dr. Olha Kotovska in den vergangenen Jahren zu Gast im Bergischen Land. Der Kontakt kam zustande über das LVR-Freilichtmuseum Lindlar und seinen Leiter Michael Kamp. Im Videogespräch redet sie über den Krieg in der Ukraine.



Traurig und erschöpft sieht Dr. Olha Kotovska aus. „Die Nacht über haben wir in einem Schutzraum verbracht, schlafen konnte ich nicht“, erzählt sie. Doch auch Entschlossenheit und Wut schwingen in ihrer Stimme mit. Die ukrainische Wissenschaftlerin ist stellvertretende Leiterin des Instituts für Erziehung und Wissenschaft in Lviv, dem früheren Lemberg, ganz im Westen des Landes.